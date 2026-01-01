Beste Reisezeit für Kambodscha
Klima, Trockenzeit und die schönsten Reisemonate
Klima und Saisons im Überblick
Kambodscha liegt in den Tropen: Die Tagestemperaturen bewegen sich das ganze Jahr über zwischen rund 30 und 35 Grad. Den Takt geben zwei Jahreszeiten vor – die Trockenzeit von etwa November bis April und die Regenzeit von etwa Mai bis Oktober, wenn der Südwest-Monsun feuchte Luft bringt.
|Monate
|Wetter/Saison
|Eignung
|November bis Februar
|Trockenzeit: viel Sonne, wenig Regen, vergleichsweise angenehme Temperaturen
|Ideal für Tempelbesuche, Rundreisen und Badeferien – Hochsaison
|März bis April
|Heisseste Zeit des Jahres, meist noch trocken, oft über 35 Grad
|Gut machbar – Besichtigungen am besten früh am Morgen planen
|Mai bis Oktober
|Regenzeit: kurze, kräftige Schauer, meist am Nachmittag
|Grüne Landschaften, wenig Besucher – gut für flexible Reisende
Wichtig zu wissen: Auch in der Regenzeit regnet es selten den ganzen Tag. Die Schauer sind meist kurz und kräftig, danach zeigt sich häufig wieder die Sonne – und die Reisfelder und der Tonle-Sap-See präsentieren sich von ihrer üppigsten Seite.
Klimatabelle Kambodscha (Referenzregion Siem Reap)
Die folgenden Werte sind gerundete Durchschnittswerte für Siem Reap im Nordwesten des Landes, den Ausgangspunkt für die Tempel von Angkor. An der Küste um Sihanoukville liegen die Temperaturen ähnlich hoch; das Meer ist dort mit rund 27 bis 29 Grad das ganze Jahr über badewarm.
|Monat
|Tag (°C)
|Nacht (°C)
|Regentage
|Januar
|32
|20
|1
|Februar
|33
|21
|1
|März
|34
|23
|3
|April
|35
|24
|6
|Mai
|34
|25
|13
|Juni
|33
|24
|15
|Juli
|32
|24
|16
|August
|32
|24
|16
|September
|31
|24
|18
|Oktober
|31
|23
|16
|November
|31
|22
|7
|Dezember
|31
|20
|2
Kurz gesagt: Von November bis Februar ist das Wetter am zuverlässigsten und die Nächte sind vergleichsweise angenehm. Wer der grossen Hitze im April aus dem Weg gehen möchte, plant seine Reise besser in die Wintermonate.
Welcher Monat passt zu Ihrer Reise?
November bis Februar: Die beliebtesten Reisemonate – trocken, sonnig und vergleichsweise mild. Ideal, wenn Sie Angkor, Phnom Penh und die Küste in einer Reise verbinden möchten. Weitere Reiseideen für diese Monate finden Sie auf unseren Seiten zu November, Dezember, Januar und Februar.
März und April: Noch weitgehend trocken, aber sehr heiss. Wer im März reist, plant Tempelbesuche am besten in die frühen Morgenstunden und gönnt sich mittags eine Pause am Pool.
Mai bis Oktober: Die grüne Saison mit kurzen, kräftigen Schauern. Die Tempel von Angkor sind dann deutlich ruhiger, die Landschaft leuchtet sattgrün – eine gute Wahl für flexible Reisende.
Kambodscha lässt sich hervorragend mit den Nachbarländern kombinieren – die günstigen Reisezeiten überschneiden sich weitgehend. Hilfreich für die Planung sind unsere Seiten zur besten Reisezeit für Vietnam und zur besten Reisezeit für Thailand. Praktische Hinweise zu Einreise, Impfungen und Währung finden Sie in unseren Kambodscha-Reiseinformationen.
Häufige Fragen zur besten Reisezeit für Kambodscha
Die beste Reisezeit für Kambodscha ist von November bis März. In der Trockenzeit scheint die Sonne zuverlässig, es regnet nur selten, und die Temperaturen sind mit rund 31 bis 34 Grad am Tag gut erträglich. Diese Monate eignen sich ideal für die Tempel von Angkor, Rundreisen und Badeferien an der Küste – sie sind zugleich Hochsaison, weshalb sich eine frühzeitige Buchung empfiehlt.
Ja. Während der Regenzeit von etwa Mai bis Oktober fallen die Schauer meist kurz und kräftig aus, oft am Nachmittag – tagelanger Dauerregen ist die Ausnahme. Dafür präsentiert sich das Land üppig grün, die Tempelanlagen sind ruhiger, und viele Unterkünfte bieten attraktivere Konditionen. Einzelne Pisten in ländlichen Regionen können allerdings zeitweise schlecht befahrbar sein.
Als beste Zeit für die Tempelanlagen von Angkor gelten die Monate November bis Februar: Es ist trocken und vergleichsweise mild. Unabhängig vom Monat lohnt sich der Besuch früh am Morgen – die Temperaturen sind dann angenehmer, das Licht ist stimmungsvoll und die grossen Besuchergruppen sind noch nicht unterwegs.
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