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Tonle Sap, Kambodscha

Beste Reisezeit für Kambodscha

Klima, Trockenzeit und die schönsten Reisemonate

Die beste Reisezeit für Kambodscha liegt zwischen November und März: In der Trockenzeit ist es angenehm warm, es regnet nur selten, und die Tempelanlagen von Angkor lassen sich unter klarem Himmel erkunden. Von Mai bis Oktober prägt der Südwest-Monsun das Wetter mit kurzen, kräftigen Schauern – dafür zeigt sich das Land dann sattgrün und angenehm ruhig. Dank ganzjährig warmer Temperaturen ist Kambodscha grundsätzlich das ganze Jahr über bereisbar, sei es auf einer Rundreise oder kombiniert mit Badeferien an der Küste.

Auf dieser Seite erfahren Sie, welche Monate sich für Ihre Pläne am besten eignen – mit Klimatabelle und Monats-Empfehlungen. Unser Spezialisten-Team berät Sie gerne persönlich zur idealen Reisezeit für Ihre Route.

Klima und Saisons im Überblick

Kambodscha liegt in den Tropen: Die Tagestemperaturen bewegen sich das ganze Jahr über zwischen rund 30 und 35 Grad. Den Takt geben zwei Jahreszeiten vor – die Trockenzeit von etwa November bis April und die Regenzeit von etwa Mai bis Oktober, wenn der Südwest-Monsun feuchte Luft bringt.

MonateWetter/SaisonEignung
November bis FebruarTrockenzeit: viel Sonne, wenig Regen, vergleichsweise angenehme TemperaturenIdeal für Tempelbesuche, Rundreisen und Badeferien – Hochsaison
März bis AprilHeisseste Zeit des Jahres, meist noch trocken, oft über 35 GradGut machbar – Besichtigungen am besten früh am Morgen planen
Mai bis OktoberRegenzeit: kurze, kräftige Schauer, meist am NachmittagGrüne Landschaften, wenig Besucher – gut für flexible Reisende

Wichtig zu wissen: Auch in der Regenzeit regnet es selten den ganzen Tag. Die Schauer sind meist kurz und kräftig, danach zeigt sich häufig wieder die Sonne – und die Reisfelder und der Tonle-Sap-See präsentieren sich von ihrer üppigsten Seite.

Klimatabelle Kambodscha (Referenzregion Siem Reap)

Die folgenden Werte sind gerundete Durchschnittswerte für Siem Reap im Nordwesten des Landes, den Ausgangspunkt für die Tempel von Angkor. An der Küste um Sihanoukville liegen die Temperaturen ähnlich hoch; das Meer ist dort mit rund 27 bis 29 Grad das ganze Jahr über badewarm.

MonatTag (°C)Nacht (°C)Regentage
Januar32201
Februar33211
März34233
April35246
Mai342513
Juni332415
Juli322416
August322416
September312418
Oktober312316
November31227
Dezember31202

Kurz gesagt: Von November bis Februar ist das Wetter am zuverlässigsten und die Nächte sind vergleichsweise angenehm. Wer der grossen Hitze im April aus dem Weg gehen möchte, plant seine Reise besser in die Wintermonate.

Welcher Monat passt zu Ihrer Reise?

November bis Februar: Die beliebtesten Reisemonate – trocken, sonnig und vergleichsweise mild. Ideal, wenn Sie Angkor, Phnom Penh und die Küste in einer Reise verbinden möchten. Weitere Reiseideen für diese Monate finden Sie auf unseren Seiten zu November, Dezember, Januar und Februar.

März und April: Noch weitgehend trocken, aber sehr heiss. Wer im März reist, plant Tempelbesuche am besten in die frühen Morgenstunden und gönnt sich mittags eine Pause am Pool.

Mai bis Oktober: Die grüne Saison mit kurzen, kräftigen Schauern. Die Tempel von Angkor sind dann deutlich ruhiger, die Landschaft leuchtet sattgrün – eine gute Wahl für flexible Reisende.

Kambodscha lässt sich hervorragend mit den Nachbarländern kombinieren – die günstigen Reisezeiten überschneiden sich weitgehend. Hilfreich für die Planung sind unsere Seiten zur besten Reisezeit für Vietnam und zur besten Reisezeit für Thailand. Praktische Hinweise zu Einreise, Impfungen und Währung finden Sie in unseren Kambodscha-Reiseinformationen.

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Häufige Fragen zur besten Reisezeit für Kambodscha

Die beste Reisezeit für Kambodscha ist von November bis März. In der Trockenzeit scheint die Sonne zuverlässig, es regnet nur selten, und die Temperaturen sind mit rund 31 bis 34 Grad am Tag gut erträglich. Diese Monate eignen sich ideal für die Tempel von Angkor, Rundreisen und Badeferien an der Küste – sie sind zugleich Hochsaison, weshalb sich eine frühzeitige Buchung empfiehlt.

Ja. Während der Regenzeit von etwa Mai bis Oktober fallen die Schauer meist kurz und kräftig aus, oft am Nachmittag – tagelanger Dauerregen ist die Ausnahme. Dafür präsentiert sich das Land üppig grün, die Tempelanlagen sind ruhiger, und viele Unterkünfte bieten attraktivere Konditionen. Einzelne Pisten in ländlichen Regionen können allerdings zeitweise schlecht befahrbar sein.

Als beste Zeit für die Tempelanlagen von Angkor gelten die Monate November bis Februar: Es ist trocken und vergleichsweise mild. Unabhängig vom Monat lohnt sich der Besuch früh am Morgen – die Temperaturen sind dann angenehmer, das Licht ist stimmungsvoll und die grossen Besuchergruppen sind noch nicht unterwegs.

Angkor Wat Tempel

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Reiseinformationen

Die wichtigsten Infos über Kambodscha finden Sie hier im Überblick

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