Die beste Reisezeit für Kambodscha liegt zwischen November und März: In der Trockenzeit ist es angenehm warm, es regnet nur selten, und die Tempelanlagen von Angkor lassen sich unter klarem Himmel erkunden. Von Mai bis Oktober prägt der Südwest-Monsun das Wetter mit kurzen, kräftigen Schauern – dafür zeigt sich das Land dann sattgrün und angenehm ruhig. Dank ganzjährig warmer Temperaturen ist Kambodscha grundsätzlich das ganze Jahr über bereisbar, sei es auf einer Rundreise oder kombiniert mit Badeferien an der Küste.

Auf dieser Seite erfahren Sie, welche Monate sich für Ihre Pläne am besten eignen – mit Klimatabelle und Monats-Empfehlungen. Unser Spezialisten-Team berät Sie gerne persönlich zur idealen Reisezeit für Ihre Route.