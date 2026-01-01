Beste Reisezeit für Thailand Familienferien

Für Badeferien an der Andamanenküste rund um Phuket und Khao Lak gilt die Trockenzeit von November bis April als beste Reisezeit – sie deckt sich ideal mit den Schweizer Weihnachts-, Sport- und Frühlingsferien. Am Golf von Thailand, etwa auf Koh Samui, sind die Monate Januar bis April besonders beständig, während die kräftigsten Regenfälle dort meist zwischen Oktober und Dezember niedergehen. In den Sommerferien herrscht in weiten Teilen des Landes die grüne Saison: Kurze Schauer wechseln sich mit Sonne ab, die Natur zeigt sich üppig grün und an den Stränden ist weniger los.

Thailand eignet sich für Familien mit Kindern jeden Alters: Flach abfallende Strände wie in Khao Lak sind perfekt für kleine Kinder, während ältere Kinder und Teenager beim Schnorcheln, bei Dschungelausflügen oder im Kids Club auf ihre Kosten kommen. Rundreisen mit mehreren Stationen empfehlen sich eher ab dem Schulalter. Die Zeitverschiebung beträgt je nach Saison fünf bis sechs Stunden. Weitere Ideen für Familienferien weltweit finden Sie in unserer Übersicht – zum Beispiel auch für Malediven Reisen mit Kindern.