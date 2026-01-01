Thailand Reisen mit Kindern
Entspannte Thailand Ferien
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Thailand für Gross und Klein
Thailand, die spektakuläre Familiendestination
Das Land des Lächelns lädt Sie das ganze Jahr hindurch zu Badeferien bei schönstem Wetter und herrlichen Temperaturen ein. Hier wird der Familie aber auch wirklich alles geboten. Lernen Sie in Thailand die herzliche Gastfreundschaft Südostasiens kennen, schlemmen Sie die gesunde und leckere Thai-Küche, die mittlerweile als Weltkulturerbe geführt wird und haben Sie Spass beim Elefanten reiten.
Thailand Reisen - die perfekte Balance zwischen Ruhe und Aktivität
Sie können sich für Rundreisen entscheiden, oder die Badeferien mit Tagesausflügen abwechslungsreich gestalten. Bei Bootsausflügen erkunden Sie die facettenreiche Tierwelt und Unterwasserwelt. In den Korallenriffen herrscht ein reges Treiben und Sie sind dabei. Erkunden Sie Kalksteinhöhlen, blaue Grotten und tauchen Sie mit bunten Fischen um die Wette.
Elefanten - das Wahrzeichen Thailands
Bei spannenden Dschungel Trekkings treffen Sie in Thailand die sanften Riesen noch in ihrer natürlichen Umgebung an. Es ist für Gross und Klein absolut berührend mit den grauen Dickhäutern auf Tuchfühlung gehen zu können. Unsere Thailand Spezialisten wissen ganz genau, wohin Familien in Thailand reisen mit Kindern und wo Attraktionen für Kinder und Erwachsene warten.
Der Thailand Spezialist verrät die besten Geheimtipps für Familien
Wir haben die besten Familienhotels für Sie im Programm. Die Insel Phuket punktet mit der idealen Balance zwischen Entertainment und Ruhe. Auch auf der Insel Koh Samui finden Sie großartige Familienresorts und zahlreiche Sehenswürdigkeiten, welche Sie garantiert mit der ganzen Familie erkunden möchten. Schlendern Sie gemeinsam über bunte Märkte, besuchen Sie glitzernde Wasserfälle im Landesinneren oder erkunden Sie die vorgelagerten Inseln. Thailand hält jeden Tag eine neue Überraschung für Sie bereit.
Beste Reisezeit für Thailand Familienferien
Für Badeferien an der Andamanenküste rund um Phuket und Khao Lak gilt die Trockenzeit von November bis April als beste Reisezeit – sie deckt sich ideal mit den Schweizer Weihnachts-, Sport- und Frühlingsferien. Am Golf von Thailand, etwa auf Koh Samui, sind die Monate Januar bis April besonders beständig, während die kräftigsten Regenfälle dort meist zwischen Oktober und Dezember niedergehen. In den Sommerferien herrscht in weiten Teilen des Landes die grüne Saison: Kurze Schauer wechseln sich mit Sonne ab, die Natur zeigt sich üppig grün und an den Stränden ist weniger los.
Thailand eignet sich für Familien mit Kindern jeden Alters: Flach abfallende Strände wie in Khao Lak sind perfekt für kleine Kinder, während ältere Kinder und Teenager beim Schnorcheln, bei Dschungelausflügen oder im Kids Club auf ihre Kosten kommen. Rundreisen mit mehreren Stationen empfehlen sich eher ab dem Schulalter. Die Zeitverschiebung beträgt je nach Saison fünf bis sechs Stunden. Weitere Ideen für Familienferien weltweit finden Sie in unserer Übersicht – zum Beispiel auch für Malediven Reisen mit Kindern.
Häufige Fragen zu Thailand Reisen mit Kindern
Wie lange fliegt man von der Schweiz nach Thailand? Ein Direktflug von Zürich nach Bangkok dauert rund elf bis zwölf Stunden. Nachtflüge machen die Anreise mit Kindern entspannter: Die Kleinen schlafen einen Teil der Strecke und Sie landen am Morgen. Für den Weiterflug an den Strand oder den Transfer ins Hotel lohnt sich genügend Puffer – unsere Spezialisten stimmen die Verbindungen auf Ihre Familie ab.
Ab welchem Alter eignet sich Thailand für Kinder? Dank der gut ausgebauten touristischen Infrastruktur und der grossen Auswahl an Familienhotels ist Thailand bereits mit Kleinkindern gut bereisbar. Für Fragen zu Impfungen und Reiseapotheke wenden Sie sich am besten frühzeitig an Ihre Ärztin oder Ihren Arzt. Eine kurze Rundreise kombiniert mit Badeferien bewährt sich besonders ab dem Schulalter.
Welche Region eignet sich am besten für Familien? Phuket bietet die grösste Auswahl an Familienresorts und Ausflügen, Khao Lak punktet mit langen, ruhigen Stränden und Koh Samui verbindet Inselflair mit kurzen Wegen. Wer Kultur einbauen möchte, plant zwei bis drei Tage in Bangkok oder Chiang Mai ein. Weitere Destinationen für Familienferien – von Mauritius Familienferien bis zu Karibik Reisen mit Kindern – stellen wir Ihnen gerne vor.
Thailand eignet sich für Familien mit Kindern jeden Alters. Kindergerechte Unterkünfte, Familienhotels mit Kids Club und badewannenwarmes Wasser machen die Destination auch mit kleinen Kindern gut machbar. Ältere Kinder geniessen zusätzlich Abenteuer wie Schnorcheln an den Korallenriffen oder Dschungel-Trekkings zu den Elefanten.
Der Flug von der Schweiz nach Thailand dauert rund 12 Stunden. Mit einem Nachtflug verschlafen viele Kinder einen grossen Teil der Reise und kommen ausgeruht im Land des Lächelns an.
Thailand ist der Schweiz zeitlich voraus: während der europäischen Sommerzeit um 5 Stunden, während der Winterzeit um 6 Stunden. Kinder gewöhnen sich meist innerhalb weniger Tage an den neuen Rhythmus, zumal es in Thailand keine Zeitumstellung gibt.
Thailand lädt das ganze Jahr zu Badeferien ein. In den Sportferien herrscht an der Andamanenküste rund um Phuket trockenes, sonniges Wetter. Für die Sommer- und Herbstferien eignet sich der Golf von Thailand mit Koh Samui, wo es in dieser Zeit meist trockener bleibt als an der Westküste.
Die klassischen Baderegionen und Inseln Thailands gelten als weitgehend malariafrei; ein gewisses Risiko besteht vor allem in abgelegenen Grenzregionen. Lassen Sie sich vor der Abreise reisemedizinisch beraten, ob für Ihre Familie zusätzliche Impfungen oder Schutzmassnahmen sinnvoll sind. Unsere Thailand Spezialisten geben Ihnen zudem gerne Tipps zur familienfreundlichen Routenwahl.
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