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Bhumibol Bridge, Thailand  

Thailand Mietwagenrundreisen vom Spezialisten

Ferien mit dem Mietwagen durch Thailand

Die Vorteile sind offensichtlich: Mit einer Reise im Mietwagen haben Sie Unabhängigkeit, können die Route selbstständig führen und anschliessend in von uns vorgebuchten und bewährten Hotels einkehren. Erkunden Sie Thailand mit einer Mietwagenrundreise und wählen Sie aus unseren Angeboten aus. Besuchen Sie ein traumhaftes Land, in dem Sie für Ihre Reise abwechslungsreiche Routen und spannende Reiseprogramme vorfinden werden. Entdecken Sie mit Ihrem Mietwagen Nord-, Zentral- oder Südthailand und erleben Sie die verschiedenen geographischen Facetten eines Landes.

Sie können auch Mietwagenrundreisen durch Thailand mit Strandferien oder dem Besuch eines der Nachbarländer Thailands verbinden. Unsere Spezialisten beraten Sie unverbindlich und stellen Ihnen Ihre individuelle Rundreise zusammen.

Icon map4 Tage
Mietwagen Rundreise Goldenes Dreieck
ab CHF 330.– / pro Person
ab Chiang Mai bis
Highlights: Traumhafte Sicht unterwegs zum Doi Angkhang, Atemberaubende Berglandschaften, Schön gelegenes Kloster Wat...
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map5 Tage
Mietwagen Rundreise in den Süden
ab CHF 470.– / pro Person
ab Bangkok bis Khao Lak, Phuket oder Krabi
Highlights: Höchstes buddhistisches Bauwerk Thailands, Wunderschöner Khao Sam Roi Yot Nationalpark, Riesige...
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte
Icon map5 Tage
Mietwagen Rundreise Mae Hong Son
ab CHF 320.– / pro Person
ab Chiang Mai bis
Highlights: Actionreiches River Rafting in Mae Taeng, Durch das hübsche Städtchen Pai schlendern, Lebhafter Markt von...
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte

Reisen mit Kindern

Familienfreundliche Angebote für unbeschwerte Thailand Reisen

Schnorcheln in Thailand

Die aufregende und bunte Unterwasserwelt Thailands erleben

Badeferien Thailand

Erholsame Badeferien an den exotischen Traumstränden des Königreichs

Honeymoon Thailand

Verbringen Sie Ihre Flitterwochen in luxuriösen Hotels

Inselhopping

Erleben Sie das „alte“ Asien auf Thailands unberührten Inseln

Thailand Ferien

Zahlreiche Gründe für Ferien in Thailand

Tauchen

Wir bringen Sie zu den schönsten Tauchspots

Reiseinformationen

Alles über Land und Leute für Ihre perfekten Thailand Ferien

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Asien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
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