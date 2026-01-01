Thailand Mietwagenrundreisen vom Spezialisten
Ferien mit dem Mietwagen durch Thailand
Mietwagen Rundreise Goldenes Dreieck
ab CHF 330.– / pro Person
ab Chiang Mai bis
Highlights: Traumhafte Sicht unterwegs zum Doi Angkhang, Atemberaubende Berglandschaften, Schön gelegenes Kloster Wat...
4 Tage / 3 Nächte
Mietwagen Rundreise in den Süden
ab CHF 470.– / pro Person
ab Bangkok bis Khao Lak, Phuket oder Krabi
Highlights: Höchstes buddhistisches Bauwerk Thailands, Wunderschöner Khao Sam Roi Yot Nationalpark, Riesige...
5 Tage / 4 Nächte
Mietwagen Rundreise Mae Hong Son
ab CHF 320.– / pro Person
ab Chiang Mai bis
Highlights: Actionreiches River Rafting in Mae Taeng, Durch das hübsche Städtchen Pai schlendern, Lebhafter Markt von...
5 Tage / 4 Nächte
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