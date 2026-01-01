Bei der Einreise nach Hongkong messen automatische Sensoren Ihre Körpertemperatur. Bei erhöhter Temperatur muss man sich einem Gesundheitscheck unterziehen. Darüber hinaus gilt Hongkong als sehr sicher. Hilfsbereite Gesetzeshüter sind Tag und Nacht auf den Strassen im Einsatz. Medizinische Versorgung ist auf sehr gutem Standard. Für Notfallbehandlungen wird eine Pauschale von 990 Hongkong-Dollar fällig.