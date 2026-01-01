Hongkong Reisetipps
Alles was Sie wissen müssen
Die wichtigsten Informationen im Überblick
Der Direktflug von Zürich mit Cathay Pacific oder SWISS von Zürich zum Chek-Lap-Kok-Airport in Hongkong dauert knapp 12 Stunden. Von dort aus führt der Airport-Express direkt in die Stadt, in den Central District. Die Hinreise ist ebenfalls mit Emirates über Dubai möglich.
Für die Einreise nach Hongkong und Aufenthalte bis 90 Tage benötigen Sie lediglich einen, nach Rückreisedatum noch sechs Monate gültigen, Pass. Wer von China nach Hongkong und wieder zurück möchte, benötigt dafür ein Visum mit Erlaubnis der zweifachen Einreise.
In Hongkong gibt es zahlreiche Kindererlebnisparks. Dazu zählt beispielsweise das erste "Disneyland" in Asien außerhalb Japans.
Die Fahrten mit Hongkongs öffentlichen Verkehrsmitteln sind günstig. Es herrscht Linksverkehr.
Die beste Reisezeit für Hongkong erstreckt sich von Anfang Oktober bis Ende April. Hongkong ist von feuchtem, subtropischem Klima geprägt. Die Jahreszeiten unterscheiden sich – heisse, feuchte Sommer treffen auf milde Winter. Im Frühling ist mit monsunartigen Regenfällen zu rechnen.
Wichtig für zahlreiche Hongkonger sind der Buddhismus sowie der Konfuzianismus und der Taoismus. Minderheiten bekennen sich zu Hinduismus, Judentum, Christentum, Islam und der Sikh-Religion.
Bei der Einreise nach Hongkong messen automatische Sensoren Ihre Körpertemperatur. Bei erhöhter Temperatur muss man sich einem Gesundheitscheck unterziehen. Darüber hinaus gilt Hongkong als sehr sicher. Hilfsbereite Gesetzeshüter sind Tag und Nacht auf den Strassen im Einsatz. Medizinische Versorgung ist auf sehr gutem Standard. Für Notfallbehandlungen wird eine Pauschale von 990 Hongkong-Dollar fällig.
- 1. 1.: Neujahr
- Jan./Feb. Chinesisches Neujahrsfest
- 2. 4.: Ching Ming Festival
- 1. 5.: Tag der Arbeit
- 14. 5.: Buddhas Geburtstag
- 9. 6.: Dragon Boat Festival
- 1. 7.: Gründungstag der Sonderverwaltungszone Hongkong
- 16. 9.: Mid-Autumn Festival
- 1. 10.: Nationalfeiertag der Volksrepublik China
- 10.10.: Chung Yeung Festival
- 25. 12.: Weihnachtsfest
- 26. 12.: Boxing Day
- Wechselnd: Karfreitag, Ostermontag
Auf Rolltreppen, in Schwimmbädern, an Stränden und in geschlossenen Räumen ist Rauchen untersagt.
Mandarin, die südchinesische Sprache Kantonesisch sowie Englisch sind die Hongkonger Amtssprachen. Letzteres hat zwar, seit Hongkong 1997 wieder an China überging, an Bedeutung verloren, in Touristenzentren kommen Sie jedoch mit Englisch gut zurück.
Die Spannung in Hongkong gleicht mit 220 Volt/50 Hertz der in Mitteleuropa. Ein Adapter ist für die dreipoligen Steckdosen jedoch trotzdem nötig.
Das Handynetz Hongkongs ist hervorragend ausgebaut. Ortsgespräche sind kostenfrei. Über Roamingkosten gibt Ihr Mobilfunkanbieter Auskunft. Ein Spartipp sind spezielle SIM-Karten für Hongkong-Touristen. Internet-Cafés gibt es überall in der Stadt.
Bars und Restaurants berechnen häufig Inklusivpreise. Wechselgeld wird auf dem Tablett überreicht. Dort sollte man ungefähr zehn Prozent des ursprünglichen Rechnungsbetrags belassen.
Der Hongkong-Dollar orientier sich exakt am Kurs des US-Dollars. Er ist die Währung Hongkongs. Gewechselt wird bei zugelassenen Geldwechslern, am internationalen Flughafen und bei Banken. Geld bezogen werden kann am Automaten, Kreditkarten werden in Restaurants, Hotels und Shops akzeptiert.
Die Hongkonger Zeit ist hinter der schweizerischen Zeit sieben beziehungsweise sechs Stunden zurück.
Drei bis vier Tage sind ein guter Rahmen für einen ersten Besuch: genug Zeit für den Victoria Peak, eine Fahrt mit der Star Ferry, die Märkte von Kowloon und einen Ausflug auf die Insel Lantau mit dem grossen Buddha. Wer Hongkong als Zwischenstopp besucht, erlebt die wichtigsten Highlights auch in zwei Tagen.
Ja, dank der Direktflüge ab Zürich und der kurzen Wege vom Flughafen in die Stadt ist Hongkong ein idealer Stopover auf dem Weg nach Südostasien, Australien oder Neuseeland. Schon zwei bis drei Nächte genügen für einen eindrücklichen Einblick in die Metropole. Unsere Spezialisten bauen den Zwischenstopp passend in Ihre Route ein.
Das U-Bahn-Netz (MTR) ist schnell, sauber und einfach zu verstehen, die traditionsreiche Star Ferry verbindet Kowloon mit Hong Kong Island und die doppelstöckigen Trams sind eine Attraktion für sich. Mit einer wiederaufladbaren Octopus-Karte nutzen Sie fast alle Verkehrsmittel bequem ohne Bargeld. Ein Mietwagen ist in der Stadt nicht nötig.
Zu den Klassikern zählen der Blick vom Victoria Peak über die Skyline, eine Überfahrt mit der Star Ferry, die Nachtmärkte von Kowloon und die Tempel der Stadt. Lohnend ist auch ein Ausflug nach Lantau zum Tian-Tan-Buddha oder in eines der traditionellen Fischerdörfer – Hongkong ist weit mehr als seine Hochhäuser.
Die angenehmen Monate von Oktober bis April sind am gefragtesten. Rund um das chinesische Neujahrsfest sowie bei grossen Messen und Sportanlässen sind Hotels früh ausgebucht – für diese Termine empfehlen wir eine Buchung mehrere Monate im Voraus. Ausserhalb dieser Zeiträume sind Sie deutlich flexibler.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Asien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen