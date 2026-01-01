Mekong Flussfahrten vom Spezialisten

Laos Ferien führen Sie auf die „Mutter allen Wassers“, die gleichzeitig als die Seele von Laos gilt. Die Rede ist vom Mekong, der mit seinen 4'900 Kilometern Länge gemächlich seinen Weg durch die Länder China, Burma, Laos, Thailand, Kambodscha sowie Vietnam zieht. Allerdings hat der Fluss es nicht eilig; er fliesst still dahin und gilt für sämtliche Bewohner an seinen Ufern als „Quelle des Lebens“. Gäste sagen von Laos, dass dort die Uhren anders ticken, als bei seinen Nachbarn.

Allerdings stimmt dies nur teilweise, weil in Laos die Uhren so gut wie nie ticken. Eile ist hier ein Fremdwort und die Zeit spielt im Leben der Menschen nur eine untergeordnete Rolle. Vertrauen Sie unseren Spezialisten, die Ihre Laos Ferien zu einem besonderen Erlebnis werden lassen.