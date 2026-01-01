Insgesamt 376 Zim­mer und Suiten. Sie sind im modernen Thai-Design, elegant und wohnlich eingerichtet und verfügen über grosse Fensterfronten. Sie sind ausgestattet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, iPod-Dockingstation, Fernseher, Mini­bar, Kaffeemaschine, Tee­kocher, Safe und Föhn. Die Badez­immer sind mit Schiebe­türen vom Schlafz­immer getrennt und verfügen über eine Regendusche.

Deluxe (155): 38 m² grosse Zimmer mit kleinem Balkon und Garten- oder Stadt­sicht.

Deluxe River View (106): gleich wie die Deluxe Zimmer, jedoch mit seitlicher Fluss­sicht.

Deluxe Riverfront: gleich wie die Deluxe Zimmer, mit malerischer und uneingeschränkter Sicht auf den Fluss.

Junior River View Suite: 46 m² grosse Suiten mit zusätzlicher Sitzecke und seitlicher Flusssicht.

Gäste dieser Kategorie profitieren von kostenlosem Zugang zur Executive Lounge, in welcher unter anderem à la Carte Frühstück, Kaffee & Kuchen am Nachmittag sowie Cocktails zum Sonnenuntergang serviert wird.

Anantara Riverfront Suite: die 108 m² grossen Suiten verfügen über ein separates Schlaf- sowie Wohnzimmer und eine Panorama Aussicht auf den Fluss. Gäste dieser Kategorie profitieren ebenfalls von den Annehmlichkeiten der Executive Lounge.