Anantara Riverside Bangkok Resort
Bangkok
Beschreibung
Einleitung
Grosser, schön angelegter Swimmingpool mit Holzdeck im üppigen Garten, Kinderpool, Fitnesscenter, Tennis. Lassen Sie sich im Spa verwöhnen. Kochschule. Kidsclub.
Lage
Am Westufer des Chao Phraya Flusses gelegen, Fahrzeit zum Flughafen ca. 45 Minuten. Gratis Shuttleboot zur Skytrain Station «Saphan Taksin» ca. 20 Minuten. Der allabendlich stattfindende Markt «Asiatique – The Riverfront» mit hervorragenden Restaurants, zahlreichen Boutiquen, Verkaufsständen und einer tollen Ferienstimmung liegt auf der gegenüberliegenden Flussseite.
Angebot
Fünf Restaurants mit japanischer, italienischer, pazifischer und internationaler Küche, drei Bars und eine Bäckerei/Café. Mit den Reisbarken der «Manohra Cruise» wird allabendlich eine romantische «Dinner Cruise» auf dem Fluss durchgeführt – ein sich lohnendes Erlebnis!
Zimmer
Insgesamt 376 Zimmer und Suiten. Sie sind im modernen Thai-Design, elegant und wohnlich eingerichtet und verfügen über grosse Fensterfronten. Sie sind ausgestattet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, iPod-Dockingstation, Fernseher, Minibar, Kaffeemaschine, Teekocher, Safe und Föhn. Die Badezimmer sind mit Schiebetüren vom Schlafzimmer getrennt und verfügen über eine Regendusche.
Gäste dieser Kategorie profitieren von kostenlosem Zugang zur Executive Lounge, in welcher unter anderem à la Carte Frühstück, Kaffee & Kuchen am Nachmittag sowie Cocktails zum Sonnenuntergang serviert wird.
Insgesamt 376 Zimmer und Suiten. Sie sind im modernen Thai-Design, elegant und wohnlich eingerichtet und verfügen über grosse Fensterfronten. Sie sind ausgestattet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, iPod-Dockingstation, Fernseher, Minibar, Kaffeemaschine, Teekocher, Safe und Föhn. Die Badezimmer sind mit Schiebetüren vom Schlafzimmer getrennt und verfügen über eine Regendusche.
Deluxe (155): 38 m² grosse Zimmer mit kleinem Balkon und Garten- oder Stadtsicht.
Deluxe River View (106): gleich wie die Deluxe Zimmer, jedoch mit seitlicher Flusssicht.
Deluxe Riverfront: gleich wie die Deluxe Zimmer, mit malerischer und uneingeschränkter Sicht auf den Fluss.
Junior River View Suite: 46 m² grosse Suiten mit zusätzlicher Sitzecke und seitlicher Flusssicht.
Gäste dieser Kategorie profitieren von kostenlosem Zugang zur Executive Lounge, in welcher unter anderem à la Carte Frühstück, Kaffee & Kuchen am Nachmittag sowie Cocktails zum Sonnenuntergang serviert wird.
Anantara Riverfront Suite: die 108 m² grossen Suiten verfügen über ein separates Schlaf- sowie Wohnzimmer und eine Panorama Aussicht auf den Fluss. Gäste dieser Kategorie profitieren ebenfalls von den Annehmlichkeiten der Executive Lounge.
ab CHF 95.– / pro Person
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