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The Oberoi Beach Resort, Bali

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Südbali

The Oberoi Beach Resort, Bali garantiert unvergessliche Ferien mit klassisch balinesischem Ambiente. Die grosse Stammkundschaft ist Beweis für tadellose Qualität. Unser Tipp für höchste Ansprüche, wird doch The Oberoi Beach Resort, Bali regelmässig unter die besten Resorts Indonesiens gewählt.

Beschreibung

Einleitung
Wunderschöner Spa mit einem grossen Angebot an verschiedensten Wellness Behand­lun­gen und Therapien, gut eingerichteter Fit­ness­raum mit Aussicht in den Garten, Swimmingpool, Sauna, Tennisplatz.
Lage
Am Seminyak Strand gelegen. Die Fahrzeit nach Kuta-Legian beträgt 15 Minuten und zum Flughafen ca. 30 Min­u­ten. Restaurants und Unter­hal­tungs­­lokale im trendigen Ort Seminyak befinden sich in Geh­distanz zum Resort. Shuttle­service ins Zentrum von Seminyak (6x täglich).
Angebot
Das «Kura Kura» Restaurant steht für bali­nesische, asiatische und internationale Küche von hohem Niveau. Im «Frangipani Café» wird bei schönem Wetter al fresco serviert. Ein besonderer Tipp für Gäste in den Privat­villen ist der Service im eigenen Pavillion oder im Garten. In der «Kayu» Bar werden klassische oder moderne Cocktails, Champagner und erlesene Weine serviert.
Zimmer
74 Zimmer mit 24-Stunden Zim­mer­service, ausgestattet mit allem Komfort, schönem Marmor­badezimmer mit eigenem Aussenbereich, versenkter Bade­wanne und separater Dusche, Fernseher, Telefon, gratis Inter­netzugang, Mini­bar, Safe und Föhn.
Lanai Room (60): 55 m² grosse Zimmer in Bungalows mit privater Terrasse; buchbar mit Gartensicht, eingeschränkter Meersicht oder Meersicht.
Villa (14): Jede Villa, mindestens 200 m² gross, verfügt über einen eigenen Garten mit Sonnenliegen und einen zusätzlichen Pavillion zum Essen. Sie sind ebenfalls buchbar mit Gartensicht, eingeschränkter Meersicht oder Meersicht. Gäste in den Villas mit Pool geniessen das Baden im privaten Swimmingpool (8 m x 5 m).
ab CHF 195.– / pro Person

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