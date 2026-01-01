Beschreibung

Einleitung Wunderschöner Spa mit einem grossen Angebot an verschiedensten Wellness Behand­lun­gen und Therapien, gut eingerichteter Fit­ness­raum mit Aussicht in den Garten, Swimmingpool, Sauna, Tennisplatz.

Lage Am Seminyak Strand gelegen. Die Fahrzeit nach Kuta-Legian beträgt 15 Minuten und zum Flughafen ca. 30 Min­u­ten. Restaurants und Unter­hal­tungs­­lokale im trendigen Ort Seminyak befinden sich in Geh­distanz zum Resort. Shuttle­service ins Zentrum von Seminyak (6x täglich).

Angebot Das «Kura Kura» Restaurant steht für bali­nesische, asiatische und internationale Küche von hohem Niveau. Im «Frangipani Café» wird bei schönem Wetter al fresco serviert. Ein besonderer Tipp für Gäste in den Privat­villen ist der Service im eigenen Pavillion oder im Garten. In der «Kayu» Bar werden klassische oder moderne Cocktails, Champagner und erlesene Weine serviert.