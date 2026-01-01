The Oberoi Beach Resort, Bali
Südbali
Beschreibung
Einleitung
Wunderschöner Spa mit einem grossen Angebot an verschiedensten Wellness Behandlungen und Therapien, gut eingerichteter Fitnessraum mit Aussicht in den Garten, Swimmingpool, Sauna, Tennisplatz.
Lage
Am Seminyak Strand gelegen. Die Fahrzeit nach Kuta-Legian beträgt 15 Minuten und zum Flughafen ca. 30 Minuten. Restaurants und Unterhaltungslokale im trendigen Ort Seminyak befinden sich in Gehdistanz zum Resort. Shuttleservice ins Zentrum von Seminyak (6x täglich).
Angebot
Das «Kura Kura» Restaurant steht für balinesische, asiatische und internationale Küche von hohem Niveau. Im «Frangipani Café» wird bei schönem Wetter al fresco serviert. Ein besonderer Tipp für Gäste in den Privatvillen ist der Service im eigenen Pavillion oder im Garten. In der «Kayu» Bar werden klassische oder moderne Cocktails, Champagner und erlesene Weine serviert.
Zimmer
74 Zimmer mit 24-Stunden Zimmerservice, ausgestattet mit allem Komfort, schönem Marmorbadezimmer mit eigenem Aussenbereich, versenkter Badewanne und separater Dusche, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe und Föhn.
Lanai Room (60): 55 m² grosse Zimmer in Bungalows mit privater Terrasse; buchbar mit Gartensicht, eingeschränkter Meersicht oder Meersicht.
Villa (14): Jede Villa, mindestens 200 m² gross, verfügt über einen eigenen Garten mit Sonnenliegen und einen zusätzlichen Pavillion zum Essen. Sie sind ebenfalls buchbar mit Gartensicht, eingeschränkter Meersicht oder Meersicht. Gäste in den Villas mit Pool geniessen das Baden im privaten Swimmingpool (8 m x 5 m).
Lanai Room (60): 55 m² grosse Zimmer in Bungalows mit privater Terrasse; buchbar mit Gartensicht, eingeschränkter Meersicht oder Meersicht.
Villa (14): Jede Villa, mindestens 200 m² gross, verfügt über einen eigenen Garten mit Sonnenliegen und einen zusätzlichen Pavillion zum Essen. Sie sind ebenfalls buchbar mit Gartensicht, eingeschränkter Meersicht oder Meersicht. Gäste in den Villas mit Pool geniessen das Baden im privaten Swimmingpool (8 m x 5 m).
ab CHF 195.– / pro Person
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