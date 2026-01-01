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Jatiluwih, Bali

Bali Gruppenreisen vom Spezialisten

Die schönsten Stationen gemeinsam erkunden

Um Indonesiens Inselwelt intensiv zu erleben, sind Gruppenreisen bestens geeignet. Bereisen Sie im Rahmen einer gut vorbereiteten Gruppenreise zum Beispiel die Insel Bali, welche sich stark von den meisten anderen Inseln Indonesiens unterscheidet. Aber auch die weiteren Inseln der Region wie Java und Sulawesi sind absolut eindrucksvoll und beliebte Ziele von Bali Gruppenreisen. Freuen Sie sich auf eine kompetente Reiseleitung, die Ihnen die Eigenheiten der einzelnen Inseln vermittelt und geniessen Sie traumhafte Strände und fantastische Sehenswürdigkeiten. Kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten für Gruppenreisen in Indonesien!

Icon map5 Tage
Bali aktiv erleben
ab CHF 850.– / pro Person
ab/bis Bali
Highlights: Velotour entlang der Reisterrassen, Einblicke in den Alltag der Balinesen, Wanderung beim Mount Batukaru,...
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte
Icon map4 Tage
Bali Kompakt
ab CHF 390.– / pro Person
ab/bis Bali
Highlights: Anmutiger Tempel Tanah Lot, Beeindruckende Reisterrassen, Spiritueller Besakih Tempel, Traditionelle...
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map8 Tage
Höhepunkte Balis
ab CHF 1150.– / pro Person
ab/bis Bali
Highlights: Imposante Vulkanlandschaften unterwegs, Spiritueller «Muttertempel» Besakih, Einladender Wasserpalast...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte

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