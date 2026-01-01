Bali Gruppenreisen vom Spezialisten
Die schönsten Stationen gemeinsam erkunden
Bali aktiv erleben
ab CHF 850.– / pro Person
ab/bis Bali
Highlights: Velotour entlang der Reisterrassen, Einblicke in den Alltag der Balinesen, Wanderung beim Mount Batukaru,...
5 Tage / 4 Nächte
Bali Kompakt
ab CHF 390.– / pro Person
ab/bis Bali
Highlights: Anmutiger Tempel Tanah Lot, Beeindruckende Reisterrassen, Spiritueller Besakih Tempel, Traditionelle...
4 Tage / 3 Nächte
Höhepunkte Balis
ab CHF 1150.– / pro Person
ab/bis Bali
Highlights: Imposante Vulkanlandschaften unterwegs, Spiritueller «Muttertempel» Besakih, Einladender Wasserpalast...
8 Tage / 7 Nächte
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Asien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen