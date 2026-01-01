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Südostasien- und Indochina-Reisen

Mit dem Spezialisten Südostasien bereisen

Die Ferne ruft und Südostasien ist das perfekte Ziel, um neue Abenteuer zu erleben. Fasziniert von den traumhaften Sandstränden, den vielseitigen, interessanten Kulturen, inspirierenden Tempelanlagen und der herzlichen Gastfreundschaft wird man Südostasien einfach nicht mehr vergessen können. Es bietet eine beeindruckende Vielfalt an Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten mit top Qualität zu fairen Preisen. Man kann hier staunend die verschiedenen Länder auf einer Rundreise erkunden und sich anschliessend in luxuriösen Hotels entspannen.

Wanderungen durch unberührte Naturlandschaften oder Massagen in lokalen Wellness-Oasen sind in Hülle und Fülle vorhanden. Genauso, wie das Angebot an leckerem Essen. Wer in die faszinierende Unterwasserwelt des Landes abtauchen und das kristallklare Wasser nutzen möchte, der findet beim Tauchen oder Wassersport sowie bei einem Tag am Strand seine Erfüllung.

Worauf warten Sie noch? Folgen Sie seinem Ruf und entdecken eine neue Welt auf einer Indochina Reise oder Südostasien Reise!

Icon map6 Tage
Auf dem Mekong nach Luang Prabang
ab CHF 1650.– / pro Person
ab Chiang Mai bis Luang Prabang
Highlights: Bezaubernde Bergdörfer im Norden, Berühmtes Goldenes Dreieck, Älteste königliche Hauptstadt, Flussfahrt...
Icon calendar6 Tage / 5 Nächte
Icon map6 Tage
Borneo Wildlife / Tabin Wildlife Reserve
ab CHF 2260.– / pro Person
ab/bis Kota Kinabalu
Highlights: Tiersichtungen auf Nachtpirsch, Orang-Utan Rehabilitationszentrum, Sonnenbären beobachten, Bootsfahrt auf...
Icon calendar6 Tage / 5 Nächte
Icon map5 Tage
Das Goldene Dreieck
ab CHF 890.– / pro Person
ab/bis Chiang Mai
Highlights: Schneeweisser Rong Khun Tempel, Skurile Kunst in den Bergen, Interessantes Goldenes Dreieck, Besuch eines...
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte
Icon map3 Tage
Elephant Hills - 3 Tage
ab CHF 579.– / pro Person
ab/bis Phuket, Khao Lak, Krabi, Ko Samui, Khanom oder Surat Thani
Highlights: Traumhafte Natur des Khao Sok Nationalparks, Komfortables Elephant Hills Zeltcamp, Kanufahrt im...
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
Icon map6 Tage
Flores - Traditionen, Riten und Vulkane
ab CHF 1390.– / pro Person
ab Ende bis Labuan Bajo
Highlights: Sonnenaufgang auf Vulkan Kelimutu, Einzigartige Farben der Kraterseen, Stammesdörfer in Bajawa besuchen,...
Icon calendar6 Tage / 5 Nächte
Icon map9 Tage
Höhepunkte Borneos
ab CHF 1870.– / pro Person
ab Kuching bis Kota Kinabalu
Highlights: Semenggoh Orang-Utan Rehabilitationszentrum, Eindrückliche Begegnung mit Bidayuh-Stamm, Satang...
Icon calendar9 Tage / 8 Nächte
Icon map7 Tage
Höhepunkte Kambodschas
ab CHF 2170.– / pro Person
ab Siem Reap bis Sihanoukville oder Ko Chang (Thailand)
Highlights: Eindrucksvolle Tempelstadt Angkor Thom, Geheimnisvoller Ta Prohm Tempel, Angkor Wat: Grösster Tempel der...
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte
Icon map11 Tage
Java-Bali für Geniesser
ab CHF 3520.– / pro Person
ab Yogyakarta oder Semarang bis Bali
Highlights: Traumhafte Losari Kaffeeplantage, Grandioser Borobudur Tempel, Quirliges Yogyakarta entdecken, Spannende...
Icon calendar11 Tage / 10 Nächte
Icon map10 Tage
Laos Intensiv
ab CHF 2090.– / pro Person
ab Vientiane bis Luang Prabang
Highlights: Vientiane im Tuk Tuk entdecken, Karstlandschaften um Vang Vieng, Fahrt im Hochgeschwindigkeitszug,...
Icon calendar10 Tage / 9 Nächte
Icon map6 Tage
Liebliches Südlaos
ab CHF 990.– / pro Person
ab/bis Pakse
Highlights: Unterhaltsame Roller-Tour in Pakse, Fruchtbares Bolaven Plateau, Besuch einer Kaffee-Kooperative,...
Icon calendar6 Tage / 5 Nächte
Icon map5 Tage
Nord-Luzon Rundreise
ab CHF 1840.– / pro Person
ab/bis Manila
Highlights: Unesco-Weltkulturerbe Reisterrassen, Wanderung durch 2'000 Jahre alte Reisterrassen, Spannende...
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte
Icon map3 Tage
River Kwai Soft Adventure
ab CHF 980.– / pro Person
ab/bis Bangkok
Highlights: Railway Centre Museum, Bekannte Brücke am Kwai, Fahrt im «Death Railway Train», Hellfire Pass...
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
Icon map11 Tage
Thailand für Geniesser
Preis auf Anfrage
ab Bangkok bis Chiang Mai
Highlights: Unesco Weltkulturerbe Ayutthaya, Eindrückliches Nationalmuseum, Besuch lokaler Handwerksbetriebe,...
Icon calendar11 Tage / 10 Nächte
Icon map7 Tage
Traumhaftes Palawan
ab CHF 2090.– / pro Person
ab Puerto Princesa bis El Nido
Highlights: Weltweit längster unterirdischer Fluss im St. Paul Subterranean River NP, Kanufahrt zu den eindrücklichen...
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte
Song Saa Private IslandHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 509.– / pro Person
Koh Rong
Mit den «Saraan Sanctuaries» schlägt Song Saa Private Island ein neues Kapitel des Wellbeing auf. Das naturverbundene...
Santiburi Koh SamuiHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 91.– / pro Person
Ko Samui
Grosser Swimming­pool (50 m), Kinder­becken, Jacuzzi, modernes Sport- und Unterhaltungs­zentrum mit Tennis,...
RayavadeeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 212.– / pro Person
Krabi
Grosser Swimmingpool mit Kinder­pool und Jacuzzi, Tennis- und Squashplätze, Fitness­center, Tischtennis, diverse...
Dusit Thani Laguna PhuketHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 84.– / pro Person
Phuket
Swimmingpool, Kinderpool, Spa, Ten­nis, diverse Wassersportmöglichkeiten und Fitnesscenter. Per Fahr­rad können Sie...
BurasariHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 43.– / pro Person
Phuket
Zwei Swimmingpools mit Sonnen­ter­ra­s­se. Schönes Spa. Möglich­keit einen Beach-Club am «Paradise Beach» zu benutzen...
Paradise Koh YaoHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 53.– / pro Person
Ko Yao
Grosser Swim­ming­pool mit integriertem Kinderpool und Jacuzzi direkt am Strand. Für das Resort ist «Yoga &...
Santhiya Koh Yao Yai Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 71.– / pro Person
Ko Yao
Grosszügiger Swimmingpool mit Was­serfall am Strand gelegen. Der zweite Infinity-Pool befindet sich im oberen Teil...
La Vela Khao LakHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 42.– / pro Person
Khao Lak
Zwei schön angelegte Swimming­pools, Fitnesscenter und verschiedene Wassersport­aktivitä­ten. Geniessen Sie eine...
Island Escape by BurasariHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 65.– / pro Person
Phuket
Vier beeindruckende Swimming­pools, darunter ein 2'700 m² langgezogener Lagunenpool und ein 1'000 m² grosser...
The Haad Tien Beach ResortHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 96.– / pro Person
Ko Tao
In der Nähe des Strandes befindet sich ein hübscher Swimmingpool mit Liegen und Sonnen­schirmen. Massagen am Strand,...
Aonang Villa ResortHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 60.– / pro Person
Krabi
Zwei grosse Swim­mingpools im gepflegten Garten, Kinderpool, Kinderspielplatz, Tischtennis, Souvenirladen,...

Thailand zur Festtagszeit

Dezember ist beste Reisezeit: Trockenzeit, Trauminseln – die beliebtesten Wochen des Jahres.

Rundreisen Asien

Auf geführten Rundreisen komfortabel die schönsten Regionen Asiens erleben

Badeferien Asien

Entspannen auch Sie an den schönsten Sandstränden Asiens

Honeymoon in Asien

Lassen Sie sich romantische Flitterwochen in Asien zusammenstellen

Ferien mit der Familie

Unvergessliche Ferien in familienfreundlichen Hotels und Resorts

Top-Destinationen in Südostasien vom Asien-Spezialisten

Die wichtigsten Stationen auf einer Rundreise durch Südostasien

Vom absoluten Geheimtipp zum beliebten Reiseziel: Vietnam Reisen stehen für authentische Bergdörfer rund um Spa, einzigartige Naturparadiese am Mekong Delta und besondere Gesteinsformationen in der Halong Bucht. Das gebirgsreiche Gelände zieht sich bis in die Nachbarländer. Auch die Landschaft von Laos ist geprägt von dem mächtigen Mekong, der sich über das Land erstreckt.

Laos Reisen sind ein Traum für alle, die ein authentisches Reiseerlebnis umgeben von grüner Natur suchen. Die liebevoll dekorierten Tempel von Ankor Wat sind eine gern besuchte Sehenswürdigkeit auf Kambodscha Reisen. Belebte Uferpromenaden und landestypische Märkte machen das Land zu einem beliebten Ferienort, in dem das wahre asiatische Lebensgefühl pulsiert.

Ob Birma, Burma oder Myanmar, gemeint ist immer das gleiche Land, das in Südostasien an der Grenze zu Thailand und China zu finden ist. In dem traditionellen Gebiet ist die Lebensart weitestgehend von westlichen Einflüssen unberührt. Burma Reisen vermitteln das authentische Lebensgefühl in einer buddhistischen Kultur und ihren vielen Tempeln und Schätzen.

Wer seine Ferien auf einer der Asien Rundreisen verbringt, sollte auch einen Stopp in dem muslimisch geprägten Malaysia einplanen. Hier wird Ihnen ein gelungener Reisecocktail aus der kulturell vielfältigen Metropole Kuala Lumpur, den sattgrünen Teefeldern der Camaron Highlights und tropischen Stränden, wie dem auf Perhentian Island serviert. Ausserdem erleben Besucher während ihrer Malaysia Reisen die bunte Tierwelt im dichten Dschungel im Taman Negra Nationalpark hautnah. Durch die Nähe zum nächsten Badeparadies kann der Aufenthalt in Malaysia mit Singapur Reisen verbunden werden.

Einsame Sandstrände und quirlige Metropolen: Philippinen Reisen gelten nach wie vor als Geheimtipp unter Weltenbummlern und Erholungssuchenden. Mit mehr als 7000 Inseln, die sich auf einer Fläche, die der Grösse Deutschlands entspricht, sind sie ein perfekter Ort für Inselhopping.

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