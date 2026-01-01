Südostasien- und Indochina-Reisen
Mit dem Spezialisten Südostasien bereisen
Auf dem Mekong nach Luang Prabang
ab CHF 1650.– / pro Person
ab Chiang Mai bis Luang Prabang
Highlights: Bezaubernde Bergdörfer im Norden, Berühmtes Goldenes Dreieck, Älteste königliche Hauptstadt, Flussfahrt...
6 Tage / 5 Nächte
Borneo Wildlife / Tabin Wildlife Reserve
ab CHF 2260.– / pro Person
ab/bis Kota Kinabalu
Highlights: Tiersichtungen auf Nachtpirsch, Orang-Utan Rehabilitationszentrum, Sonnenbären beobachten, Bootsfahrt auf...
6 Tage / 5 Nächte
Das Goldene Dreieck
ab CHF 890.– / pro Person
ab/bis Chiang Mai
Highlights: Schneeweisser Rong Khun Tempel, Skurile Kunst in den Bergen, Interessantes Goldenes Dreieck, Besuch eines...
5 Tage / 4 Nächte
Elephant Hills - 3 Tage
ab CHF 579.– / pro Person
ab/bis Phuket, Khao Lak, Krabi, Ko Samui, Khanom oder Surat Thani
Highlights: Traumhafte Natur des Khao Sok Nationalparks, Komfortables Elephant Hills Zeltcamp, Kanufahrt im...
3 Tage / 2 Nächte
Flores - Traditionen, Riten und Vulkane
ab CHF 1390.– / pro Person
ab Ende bis Labuan Bajo
Highlights: Sonnenaufgang auf Vulkan Kelimutu, Einzigartige Farben der Kraterseen, Stammesdörfer in Bajawa besuchen,...
6 Tage / 5 Nächte
Höhepunkte Borneos
ab CHF 1870.– / pro Person
ab Kuching bis Kota Kinabalu
Highlights: Semenggoh Orang-Utan Rehabilitationszentrum, Eindrückliche Begegnung mit Bidayuh-Stamm, Satang...
9 Tage / 8 Nächte
Höhepunkte Kambodschas
ab CHF 2170.– / pro Person
ab Siem Reap bis Sihanoukville oder Ko Chang (Thailand)
Highlights: Eindrucksvolle Tempelstadt Angkor Thom, Geheimnisvoller Ta Prohm Tempel, Angkor Wat: Grösster Tempel der...
7 Tage / 6 Nächte
Java-Bali für Geniesser
ab CHF 3520.– / pro Person
ab Yogyakarta oder Semarang bis Bali
Highlights: Traumhafte Losari Kaffeeplantage, Grandioser Borobudur Tempel, Quirliges Yogyakarta entdecken, Spannende...
11 Tage / 10 Nächte
Laos Intensiv
ab CHF 2090.– / pro Person
ab Vientiane bis Luang Prabang
Highlights: Vientiane im Tuk Tuk entdecken, Karstlandschaften um Vang Vieng, Fahrt im Hochgeschwindigkeitszug,...
10 Tage / 9 Nächte
Liebliches Südlaos
ab CHF 990.– / pro Person
ab/bis Pakse
Highlights: Unterhaltsame Roller-Tour in Pakse, Fruchtbares Bolaven Plateau, Besuch einer Kaffee-Kooperative,...
6 Tage / 5 Nächte
Nord-Luzon Rundreise
ab CHF 1840.– / pro Person
ab/bis Manila
Highlights: Unesco-Weltkulturerbe Reisterrassen, Wanderung durch 2'000 Jahre alte Reisterrassen, Spannende...
5 Tage / 4 Nächte
River Kwai Soft Adventure
ab CHF 980.– / pro Person
ab/bis Bangkok
Highlights: Railway Centre Museum, Bekannte Brücke am Kwai, Fahrt im «Death Railway Train», Hellfire Pass...
3 Tage / 2 Nächte
Thailand für Geniesser
Preis auf Anfrage
ab Bangkok bis Chiang Mai
Highlights: Unesco Weltkulturerbe Ayutthaya, Eindrückliches Nationalmuseum, Besuch lokaler Handwerksbetriebe,...
11 Tage / 10 Nächte
Traumhaftes Palawan
ab CHF 2090.– / pro Person
ab Puerto Princesa bis El Nido
Highlights: Weltweit längster unterirdischer Fluss im St. Paul Subterranean River NP, Kanufahrt zu den eindrücklichen...
7 Tage / 6 Nächte
Song Saa Private Island
ab CHF 509.– / pro Person
Koh Rong
Mit den «Saraan Sanctuaries» schlägt Song Saa Private Island ein neues Kapitel des Wellbeing auf. Das naturverbundene...
Santiburi Koh Samui
ab CHF 91.– / pro Person
Ko Samui
Grosser Swimmingpool (50 m), Kinderbecken, Jacuzzi, modernes Sport- und Unterhaltungszentrum mit Tennis,...
Rayavadee
ab CHF 212.– / pro Person
Krabi
Grosser Swimmingpool mit Kinderpool und Jacuzzi, Tennis- und Squashplätze, Fitnesscenter, Tischtennis, diverse...
Dusit Thani Laguna Phuket
ab CHF 84.– / pro Person
Phuket
Swimmingpool, Kinderpool, Spa, Tennis, diverse Wassersportmöglichkeiten und Fitnesscenter. Per Fahrrad können Sie...
Burasari
ab CHF 43.– / pro Person
Phuket
Zwei Swimmingpools mit Sonnenterrasse. Schönes Spa. Möglichkeit einen Beach-Club am «Paradise Beach» zu benutzen...
Paradise Koh Yao
ab CHF 53.– / pro Person
Ko Yao
Grosser Swimmingpool mit integriertem Kinderpool und Jacuzzi direkt am Strand. Für das Resort ist «Yoga &...
Santhiya Koh Yao Yai Resort & Spa
ab CHF 71.– / pro Person
Ko Yao
Grosszügiger Swimmingpool mit Wasserfall am Strand gelegen. Der zweite Infinity-Pool befindet sich im oberen Teil...
La Vela Khao Lak
ab CHF 42.– / pro Person
Khao Lak
Zwei schön angelegte Swimmingpools, Fitnesscenter und verschiedene Wassersportaktivitäten. Geniessen Sie eine...
Island Escape by Burasari
ab CHF 65.– / pro Person
Phuket
Vier beeindruckende Swimmingpools, darunter ein 2'700 m² langgezogener Lagunenpool und ein 1'000 m² grosser...
The Haad Tien Beach Resort
ab CHF 96.– / pro Person
Ko Tao
In der Nähe des Strandes befindet sich ein hübscher Swimmingpool mit Liegen und Sonnenschirmen. Massagen am Strand,...
Aonang Villa Resort
ab CHF 60.– / pro Person
Krabi
Zwei grosse Swimmingpools im gepflegten Garten, Kinderpool, Kinderspielplatz, Tischtennis, Souvenirladen,...
Thailand zur Festtagszeit
Dezember ist beste Reisezeit: Trockenzeit, Trauminseln – die beliebtesten Wochen des Jahres.
Top-Destinationen in Südostasien vom Asien-Spezialisten
Die wichtigsten Stationen auf einer Rundreise durch Südostasien
Vom absoluten Geheimtipp zum beliebten Reiseziel: Vietnam Reisen stehen für authentische Bergdörfer rund um Spa, einzigartige Naturparadiese am Mekong Delta und besondere Gesteinsformationen in der Halong Bucht. Das gebirgsreiche Gelände zieht sich bis in die Nachbarländer. Auch die Landschaft von Laos ist geprägt von dem mächtigen Mekong, der sich über das Land erstreckt.
Laos Reisen sind ein Traum für alle, die ein authentisches Reiseerlebnis umgeben von grüner Natur suchen. Die liebevoll dekorierten Tempel von Ankor Wat sind eine gern besuchte Sehenswürdigkeit auf Kambodscha Reisen. Belebte Uferpromenaden und landestypische Märkte machen das Land zu einem beliebten Ferienort, in dem das wahre asiatische Lebensgefühl pulsiert.
Ob Birma, Burma oder Myanmar, gemeint ist immer das gleiche Land, das in Südostasien an der Grenze zu Thailand und China zu finden ist. In dem traditionellen Gebiet ist die Lebensart weitestgehend von westlichen Einflüssen unberührt. Burma Reisen vermitteln das authentische Lebensgefühl in einer buddhistischen Kultur und ihren vielen Tempeln und Schätzen.
Wer seine Ferien auf einer der Asien Rundreisen verbringt, sollte auch einen Stopp in dem muslimisch geprägten Malaysia einplanen. Hier wird Ihnen ein gelungener Reisecocktail aus der kulturell vielfältigen Metropole Kuala Lumpur, den sattgrünen Teefeldern der Camaron Highlights und tropischen Stränden, wie dem auf Perhentian Island serviert. Ausserdem erleben Besucher während ihrer Malaysia Reisen die bunte Tierwelt im dichten Dschungel im Taman Negra Nationalpark hautnah. Durch die Nähe zum nächsten Badeparadies kann der Aufenthalt in Malaysia mit Singapur Reisen verbunden werden.
Einsame Sandstrände und quirlige Metropolen: Philippinen Reisen gelten nach wie vor als Geheimtipp unter Weltenbummlern und Erholungssuchenden. Mit mehr als 7000 Inseln, die sich auf einer Fläche, die der Grösse Deutschlands entspricht, sind sie ein perfekter Ort für Inselhopping.
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