Die Ferne ruft und Südostasien ist das perfekte Ziel, um neue Abenteuer zu erleben. Fasziniert von den traumhaften Sandstränden, den vielseitigen, interessanten Kulturen, inspirierenden Tempelanlagen und der herzlichen Gastfreundschaft wird man Südostasien einfach nicht mehr vergessen können. Es bietet eine beeindruckende Vielfalt an Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten mit top Qualität zu fairen Preisen. Man kann hier staunend die verschiedenen Länder auf einer Rundreise erkunden und sich anschliessend in luxuriösen Hotels entspannen.

Wanderungen durch unberührte Naturlandschaften oder Massagen in lokalen Wellness-Oasen sind in Hülle und Fülle vorhanden. Genauso, wie das Angebot an leckerem Essen. Wer in die faszinierende Unterwasserwelt des Landes abtauchen und das kristallklare Wasser nutzen möchte, der findet beim Tauchen oder Wassersport sowie bei einem Tag am Strand seine Erfüllung.

Worauf warten Sie noch? Folgen Sie seinem Ruf und entdecken eine neue Welt auf einer Indochina Reise oder Südostasien Reise!