Malaysia Reisen mit Kindern
Malaysia für Gross und Klein
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Von herrlichen Stränden bis zur Grossstadt-Metropole
Eine entspannte Art, dieses Land zu erkunden - Malaysia Rundreisen
Wenn Sie gemeinsam mit Ihrer Familie im Rahmen einer Rundreise in Malaysia unterwegs sind, ist ein Besuch der Insel Penang sehr empfehlenswert. Denn dort finden Sie in dem Dörfchen Batu Feringghi eine sehr sehenswerte Schmetterlingsfarm mit bunten Faltern, von der Ihre Kinder begeistert sein werden. Ein weiteres besonderes Highlight, das Sie Ihrer Familie auf dieser Insel bieten können, ist ein Besuch des Nationalparks Canopy, in dem eine Hängebrücke über dem Urwald traumhafte Blicke auf die umliegenden Landschaften zulässt.
Malaysias Strände - wie gemacht für Kinder
Malaysia hat aber nicht nur vielen Sehenswürdigkeiten und Attraktionen zu bieten, sondern verfügt auch über herrliche Landschaften. Insbesondere die feinsandigen Strände des Landes mit ihrem kristallklaren warmen Wasser, sind für Kinder sehr reizvoll und bringen alles mit, was einen Tag am Strand zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lässt. Wenn Sie nach entspannten Tagen in der Natur Malaysias eine sehr lebendige und quirlige Umgebung besuchen möchten, ist ein Abstecher in die Hauptstadt Malaysias, Kuala Lumpur sehr beliebt. Denn dort erwarten Sie unter anderem die Petronas Towers, die lange als höchstes Gebäude der Welt galten.
Abwechslungsreich, spannend und kurzweilig - Malaysia Ferien
Ein Ort mitten in Malaysias Hauptstadt, an dem Spass und Action im Vordergrund stehen, ist der Desa Waterpark. Dieser herrliche Park bietet Ihnen und Ihrer Familie viele Attraktionen rund um das Thema Wasser, wie zum Beispiel eine eindrucksvolle Wasserachterbahn. Selbst auf den Dschungel müssen Sie in dieser Metropole nicht verzichten, denn das in der Stadt beheimatete Forest Research Institute bringt die Wildnis in den urbanen Lebensraum dieser Grossstadt.
Ein Naturerlebnis, welches aber nur in dem Teil Malaysias möglich ist, der sich auf der noch landschaftlich sehr ursprünglichen Insel Borneo befindet, ist die Beobachtung von Orang Utans.
Diese faszinierenden Menschenaffen tummeln sich auch in der Nähe der familienfreundlichen Hotels vor Ort und sorgen für Abenteuer und Abwechslung.
Familienferien: weitere Destinationen im Überblick
Malaysia vereint Strände, Dschungel und Städte – falls Sie noch andere Ziele in Betracht ziehen, lohnt sich unsere Übersichtsseite Familienferien mit familienfreundlichen Destinationen weltweit. Für Ferien am Meer finden Sie unter Badeferien für Familien weitere Vorschläge. Unsere Spezialisten beraten Sie persönlich und stellen eine Reise zusammen, die zu Ihren Kindern, zur gewünschten Reisezeit und zu Ihrem Budget passt.
Parkroyal Penang Resort
ab CHF 96.– / pro Person
Penang
Zwei grosse Swimmingpools, einer mit Wasserrutschen, gut ausgestattetes 24h-Fitnesscenter und schönes Spa. Der...
Malaysia eignet sich für Familienferien mit Kindern jeden Alters, auch mit Kleinkindern. Die kinderfreundlichen Bewohner sorgen dafür, dass sich schon die Kleinsten vom ersten Moment an wohlfühlen. Für Rundreisen mit mehreren Etappen empfiehlt sich das Schulalter, damit Kinder Ausflüge wie die Schmetterlingsfarm auf Penang oder die Hängebrücke über dem Urwald aktiv miterleben können.
Die reine Flugzeit von der Schweiz nach Kuala Lumpur beträgt rund 12 Stunden. Da meist mit einem Zwischenstopp geflogen wird, verlängert sich die Anreise entsprechend – die Pause unterwegs kommt vielen Kindern aber sogar entgegen. Mit einem Nachtflug lässt sich die lange Reise für die Familie oft angenehmer gestalten.
Malaysia ist der Schweiz während der europäischen Sommerzeit 6 Stunden voraus, während der Winterzeit 7 Stunden. Kinder gewöhnen sich meist innerhalb weniger Tage an die neue Zeit. Planen Sie zu Beginn ein bis zwei ruhige Tage am Strand ein, damit die ganze Familie entspannt ankommt.
Malaysia lässt sich dank seiner zwei Küsten fast das ganze Jahr über gut bereisen. In den Sommerferien bieten sich die Ostküste und Borneo an, in den Sportferien ist die Westküste mit Inseln wie Penang ideal. So finden Schweizer Familien in fast allen Schulferien passende Bedingungen für entspannte Familienferien in Malaysia.
Für Malaysia sind in der Regel keine speziellen Impfungen vorgeschrieben; empfohlen werden die üblichen Standardimpfungen. In den klassischen Ferienregionen ist das Malariarisiko gering, ein zuverlässiger Mückenschutz gehört für Kinder trotzdem ins Gepäck. Lassen Sie sich vor der Abreise von Ihrem Arzt oder einer reisemedizinischen Beratungsstelle informieren.
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