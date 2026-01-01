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    Kwai Fluss, Thailand  

Thailand Gruppenreisen vom Spezialisten

Erleben Sie die thailändische Kultur

Bei einer Gruppenreise erleben Sie im Gegensatz zu einer privaten Rundreise gemeinsam mit anderen Gästen die schönsten Orte Thailands. Gruppenreisen sind preiswert und empfehlen sich besonders für kontaktfreudige Menschen und Alleinreisende. Erleben Sie bei einer Gruppenreise durch Thailand die Einzigartigkeit eines Königreichs, das jährlich viele Gäste anlockt. Im früheren Siam findet sich eine faszinierende Kultur mit vielen Kulturdenkmälern, traumhaft schönen Landschaften, glasklaren Stränden und fantastischem Essen. Thailand symbolisiert ein Land, welches für das steht, was man sich allgemein unter Südostasien vorstellt.

Im Rahmen einer Gruppenreise kommen Sie mit anderen internationalen Gästen zusammen, um die schönsten Seiten des Landes zu erleben. Sie müssen sich nicht um Ihre Unterkunft oder das Weiterkommen kümmern. Erleben Sie mit Ihrer Gruppe bekannte Sehenswürdigkeiten, begeben Sie sich auf Märkte oder lernen Sie Tempel und Klöster kennen. Lassen Sie sich von einer kompetenten Reiseleitung durch Thailand begleiten und erfahren Sie ein Land mit farbenfrohen Facetten. Fragen Sie unsere Spezialisten, die Ihnen ein individuelles Angebot unterbreiten. Sie können auch Ihre Gruppenreise mit individuellen Badeferien verbinden.

Icon map6 Tage
Höhepunkte Thailands
ab CHF 1420.– / pro Person
ab Bangkok bis Chiang Mai
Highlights: Historisches Ayutthaya entdecken, Besuch eines Trommelbau-Dorfes, Spektakulärer Kristalltempel,...
Icon calendar6 Tage / 5 Nächte
Icon map5 Tage
Das Goldene Dreieck
ab CHF 890.– / pro Person
ab/bis Chiang Mai
Highlights: Schneeweisser Rong Khun Tempel, Skurile Kunst in den Bergen, Interessantes Goldenes Dreieck, Besuch eines...
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte
Icon map3 Tage
Die Magie Uthai Thanis
ab CHF 870.– / pro Person
ab/bis Bangkok
Highlights: Unesco Weltkulturerbe Ayutthaya, Traditionelle Trommelfertigung, Produktion von Naturkosmetika,...
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
Icon map3 Tage
Elephant Hills & The Lake Camp
ab CHF 706.– / pro Person
ab/bis Phuket, Khao Lak, Krabi, Ko Samui, Khanom oder Surat Thani
Highlights: Traumhafte Natur des Khao Sok Nationalparks, Komfortables Elephant Hills Zeltcamp, Kanufahrt im...
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
Icon map2 Tage
Elephant Hills - 2 Tage
ab CHF 393.– / pro Person
ab Phuket, Khao Lak, Krabi, Ko Samui, Khanom oder Surat Thani bis
Highlights: Traumhafte Natur des Khao Sok Nationalparks, Komfortables Elephant Hills Zeltcamp, Kanufahrt im...
Icon calendar2 Tage / 1 Nächte
Icon map3 Tage
Elephant Hills - 3 Tage
ab CHF 579.– / pro Person
ab/bis Phuket, Khao Lak, Krabi, Ko Samui, Khanom oder Surat Thani
Highlights: Traumhafte Natur des Khao Sok Nationalparks, Komfortables Elephant Hills Zeltcamp, Kanufahrt im...
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
Icon map6 Tage
Erlebnis Südthailand
ab CHF 1550.– / pro Person
ab Bangkok bis Phuket
Highlights: Mit dem Lokalzug zu einem der grössten Fischmärkte, Entlang pittoresken Küstenstrassen, Reizvoller Kaeng...
Icon calendar6 Tage / 5 Nächte

Reisen mit Kindern

Familienfreundliche Angebote für unbeschwerte Thailand Reisen

Schnorcheln in Thailand

Die aufregende und bunte Unterwasserwelt Thailands erleben

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Erholsame Badeferien an den exotischen Traumstränden des Königreichs

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Verbringen Sie Ihre Flitterwochen in luxuriösen Hotels

Inselhopping

Erleben Sie das „alte“ Asien auf Thailands unberührten Inseln

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Zahlreiche Gründe für Ferien in Thailand

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Wir bringen Sie zu den schönsten Tauchspots

Reiseinformationen

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