Thailand Gruppenreisen vom Spezialisten
Erleben Sie die thailändische Kultur
Höhepunkte Thailands
ab CHF 1420.– / pro Person
ab Bangkok bis Chiang Mai
Highlights: Historisches Ayutthaya entdecken, Besuch eines Trommelbau-Dorfes, Spektakulärer Kristalltempel,...
6 Tage / 5 Nächte
Das Goldene Dreieck
ab CHF 890.– / pro Person
ab/bis Chiang Mai
Highlights: Schneeweisser Rong Khun Tempel, Skurile Kunst in den Bergen, Interessantes Goldenes Dreieck, Besuch eines...
5 Tage / 4 Nächte
Die Magie Uthai Thanis
ab CHF 870.– / pro Person
ab/bis Bangkok
Highlights: Unesco Weltkulturerbe Ayutthaya, Traditionelle Trommelfertigung, Produktion von Naturkosmetika,...
3 Tage / 2 Nächte
Elephant Hills & The Lake Camp
ab CHF 706.– / pro Person
ab/bis Phuket, Khao Lak, Krabi, Ko Samui, Khanom oder Surat Thani
Highlights: Traumhafte Natur des Khao Sok Nationalparks, Komfortables Elephant Hills Zeltcamp, Kanufahrt im...
3 Tage / 2 Nächte
Elephant Hills - 2 Tage
ab CHF 393.– / pro Person
ab Phuket, Khao Lak, Krabi, Ko Samui, Khanom oder Surat Thani bis
Highlights: Traumhafte Natur des Khao Sok Nationalparks, Komfortables Elephant Hills Zeltcamp, Kanufahrt im...
2 Tage / 1 Nächte
Elephant Hills - 3 Tage
ab CHF 579.– / pro Person
ab/bis Phuket, Khao Lak, Krabi, Ko Samui, Khanom oder Surat Thani
Highlights: Traumhafte Natur des Khao Sok Nationalparks, Komfortables Elephant Hills Zeltcamp, Kanufahrt im...
3 Tage / 2 Nächte
Erlebnis Südthailand
ab CHF 1550.– / pro Person
ab Bangkok bis Phuket
Highlights: Mit dem Lokalzug zu einem der grössten Fischmärkte, Entlang pittoresken Küstenstrassen, Reizvoller Kaeng...
6 Tage / 5 Nächte
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