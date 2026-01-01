Bei einer Gruppenreise erleben Sie im Gegensatz zu einer privaten Rundreise gemeinsam mit anderen Gästen die schönsten Orte Thailands. Gruppenreisen sind preiswert und empfehlen sich besonders für kontaktfreudige Menschen und Alleinreisende. Erleben Sie bei einer Gruppenreise durch Thailand die Einzigartigkeit eines Königreichs, das jährlich viele Gäste anlockt. Im früheren Siam findet sich eine faszinierende Kultur mit vielen Kulturdenkmälern, traumhaft schönen Landschaften, glasklaren Stränden und fantastischem Essen. Thailand symbolisiert ein Land, welches für das steht, was man sich allgemein unter Südostasien vorstellt.

Im Rahmen einer Gruppenreise kommen Sie mit anderen internationalen Gästen zusammen, um die schönsten Seiten des Landes zu erleben. Sie müssen sich nicht um Ihre Unterkunft oder das Weiterkommen kümmern. Erleben Sie mit Ihrer Gruppe bekannte Sehenswürdigkeiten, begeben Sie sich auf Märkte oder lernen Sie Tempel und Klöster kennen. Lassen Sie sich von einer kompetenten Reiseleitung durch Thailand begleiten und erfahren Sie ein Land mit farbenfrohen Facetten. Fragen Sie unsere Spezialisten, die Ihnen ein individuelles Angebot unterbreiten. Sie können auch Ihre Gruppenreise mit individuellen Badeferien verbinden.