Thailand Badeferien vom Spezialisten
Ferien im Land des Lächelns
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Urlaub in Südthailand - Ko Phi Phi, Phuket, Samui und vieles mehr
Im Golf von Thailand erwarten Sie drei beliebte und berühmte Inseln. Der Ko Samui Badeurlaub lässt sich wunderbar mit einem Besuch der Insel Ko Tao und auch einem Abstecher zur Fullmoon-Party Ko Phangan verbinden. Doch auch die Badeferien Ko Phangan sind der absolute Hit. Auch der Khao Sok Nationalpark ist nicht nur für Taucher und Schnorchler ein Mustsee. Auch Phuket Badeferien stehen zu Recht immer noch auf der Beliebtheitsskala ganz oben.
Khao Lak Badeferien sind vor allem bei Familien mit Kindern oder Ruhesuchenden absolut beliebt. Auch zum Schnorcheln eignet sich diese Region einzigartig. Auch die Ferienregion Krabi lässt die Herzen aller Gäste höherschlagen. Badeferien in Krabi bedeuten Traumstrände, Höhlen, heiße und kalte Quellen, Sehenswürdigkeiten und eine zauberhafte Naturkulisse.
Khao Lak - die Destination für Ruhesuchende
Wenn Sie auf der Suche nach endlos langen und einsamen Stränden sind, dann sind Sie mit den Stränden in Khao Lak bestens beraten. Dieser Küstenstreifen ist abwechslungsreich und absolut naturbelassen. Unternehmen Sie einen Ausflug in den hiesigen Nationalpark oder die Mangrovenwälder. Die Badeferien Ko Kood sind der Hit für alle, die es ursprünglich lieben. Hier erwartet Sie der Klong Chao Beach mit einer tollen Ursprünglichkeit. Die Insel ist zwar die viertgrößte Insel des Landes, befindet sich dennoch abseits der großen Touristenmassen.
Thailand Ferien - die Geheimtipps vom Spezialisten
Die Thailand Resorts sind hier ursprünglich und gemütlich. Ko Yao ist eine wahre Inselschönheit und erwartet Sie mit pudrig weißen Stränden und einem ganz besonderen Flair. Reisen Sie hier noch sehr traditionell mit der Fähre, dem Longtailboat, oder für Eilige mit dem Speedboot an. Badeferien auf Ko Lipe gestalten sich ebenfalls ursprünglich. Die Insel wird auch die Barfuß-Insel genannt, da sie bequem ohne Schuhe umrundet und überquert werden kann. Ko Jum hat den Ruf als freundlichste Insel des Landes. Auch diese sollten Sie bei Ihren Thailand Reisen in Betracht ziehen.
Ob Ko Samui Badeferien, Urlaub in der thailändischen Hauptstadt, Ko Lanta Badeferien oder Ko Chang Badeferien, Thailand hält für jeden Geschmack und jedes Bedürfnis das Richtige bereit. Schnuckelige Bambushütten direkt am Strand, Familienresorts und exklusive 5-Sterne Hotelanlagen in Pattaya, im Land des Lächelns wird Ihnen eine Menge geboten. Ob Insel oder Festland, Inselhopping oder Rundreise, freuen Sie sich auf tolle Thailand Strandferien.
Strand-Regionen im Überblick: Andamanensee, Golf oder Ostküste?
Thailands Strände verteilen sich auf zwei Meere mit eigenem Wetterrhythmus – und genau das macht das Land zum Ganzjahresziel für Badeferien. An der Andamanensee im Westen reihen sich die grossen Klassiker aneinander: Phuket mit seiner riesigen Auswahl an Resorts, das ruhige Khao Lak, die Kalksteinkulisse von Krabi und das entspannte Ko Lanta. Im Golf von Thailand liegen Ko Samui, Ko Phangan und die Taucherinsel Ko Tao. Richtung Kambodscha folgt die Ostküste mit Ko Chang, Ko Mak und Ko Kood – ideal für alle, die es ursprünglicher mögen.
Wer Strand mit Festland-Komfort verbinden möchte, findet in Hua Hin ein traditionsreiches Seebad mit langen Sandstränden und kurzer Anreise ab Bangkok.
|Region
|Bekannte Orte
|Beste Reisezeit (ca.)
|Das erwartet Sie
|Andamanensee
|Phuket, Khao Lak, Krabi, Ko Lanta
|November bis April
|Grosse Hotelauswahl, Kalksteinbuchten, viele Ausflugsziele
|Golf von Thailand
|Ko Samui, Ko Phangan, Ko Tao
|Januar bis September
|Badeferien auch im europäischen Sommer, Tauchreviere
|Ostküste
|Ko Chang, Ko Mak, Ko Kood
|November bis April
|Ursprüngliche Inseln, viel Natur, ruhige Strände
|Festland am Golf
|Hua Hin, Cha-Am
|am schönsten November bis April
|Seebad-Atmosphäre, Golfplätze, kurze Transfers ab Bangkok
Saisonlogik: der richtige Strand zur richtigen Zeit
Als Faustregel gilt: Zwischen November und April ist die Andamanensee erste Wahl – trockene Luft, ruhige See und beste Sicht zum Schnorcheln. Von Mai bis Oktober bringt der Südwestmonsun dem Westen mehr Regen und Wellengang; dann spielt der Golf von Thailand seine Stärke aus, denn Ko Samui und seine Nachbarinseln erleben ihre regenreichsten Wochen erst gegen Ende des Jahres. Für Badeferien in den Sommermonaten ist der Golf deshalb meist die bessere Wahl.
Angenehm an beiden Küsten: Das Meer bleibt das ganze Jahr über badewannenwarm – rund 28 Grad. Ausführliche Klimatabellen und Monatsempfehlungen finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit für Thailand.
Unser Beratungstipp: Kombinieren Sie Ihre Badeferien mit einer Thailand Rundreise – zuerst Kultur und Natur, danach Strand. Bei der Wahl des passenden Eilands hilft unsere Übersicht über die Inseln Thailands, und die passende Unterkunft finden Sie unter den Hotels und Resorts in Thailand. Nach rund elf Stunden Direktflug ab der Schweiz stehen Sie im Sand.
Die beiden Küsten haben versetzte Saisons. Die Andamanenküste mit Phuket, Krabi und Khao Lak ist von November bis April am trockensten, der Golf von Thailand mit Ko Samui, Ko Phangan und Ko Tao dagegen von Januar bis September. Dadurch ist ganzjährig eine gute Wahl möglich.
Die Andamanenküste bietet die spektakulärere Kulisse mit Kalksteinfelsen und ist besser für Tauchen und Inselausflüge. Der Golf ist ruhiger, die Anreise über Ko Samui direkter, und die Regenzeit fällt in andere Monate.
Ko Samui und Khao Lak mit flach abfallenden Stränden und guter Infrastruktur. Ko Lanta ist ruhiger und ebenfalls familientauglich. Phuket bietet die grösste Auswahl, ist an der Westküste aber teils wellig mit kräftiger Strömung.
Ja, das ist die häufigste Form. Bewährt hat sich eine Woche Bangkok mit dem Norden um Chiang Mai, gefolgt von einer Woche Strand. Inlandflüge sind günstig und häufig.
Schweizer Staatsangehörige benötigen für touristische Aufenthalte bis 60 Tage kein Visum. Der Pass muss noch mindestens sechs Monate gültig sein. Vor der Einreise ist ein digitales Ankunftsformular auszufüllen.
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