Strand-Regionen im Überblick: Andamanensee, Golf oder Ostküste?

Thailands Strände verteilen sich auf zwei Meere mit eigenem Wetterrhythmus – und genau das macht das Land zum Ganzjahresziel für Badeferien. An der Andamanensee im Westen reihen sich die grossen Klassiker aneinander: Phuket mit seiner riesigen Auswahl an Resorts, das ruhige Khao Lak, die Kalksteinkulisse von Krabi und das entspannte Ko Lanta. Im Golf von Thailand liegen Ko Samui, Ko Phangan und die Taucherinsel Ko Tao. Richtung Kambodscha folgt die Ostküste mit Ko Chang, Ko Mak und Ko Kood – ideal für alle, die es ursprünglicher mögen.

Wer Strand mit Festland-Komfort verbinden möchte, findet in Hua Hin ein traditionsreiches Seebad mit langen Sandstränden und kurzer Anreise ab Bangkok.

Region Bekannte Orte Beste Reisezeit (ca.) Das erwartet Sie Andamanensee Phuket, Khao Lak, Krabi, Ko Lanta November bis April Grosse Hotelauswahl, Kalksteinbuchten, viele Ausflugsziele Golf von Thailand Ko Samui, Ko Phangan, Ko Tao Januar bis September Badeferien auch im europäischen Sommer, Tauchreviere Ostküste Ko Chang, Ko Mak, Ko Kood November bis April Ursprüngliche Inseln, viel Natur, ruhige Strände Festland am Golf Hua Hin, Cha-Am am schönsten November bis April Seebad-Atmosphäre, Golfplätze, kurze Transfers ab Bangkok

Saisonlogik: der richtige Strand zur richtigen Zeit

Als Faustregel gilt: Zwischen November und April ist die Andamanensee erste Wahl – trockene Luft, ruhige See und beste Sicht zum Schnorcheln. Von Mai bis Oktober bringt der Südwestmonsun dem Westen mehr Regen und Wellengang; dann spielt der Golf von Thailand seine Stärke aus, denn Ko Samui und seine Nachbarinseln erleben ihre regenreichsten Wochen erst gegen Ende des Jahres. Für Badeferien in den Sommermonaten ist der Golf deshalb meist die bessere Wahl.

Angenehm an beiden Küsten: Das Meer bleibt das ganze Jahr über badewannenwarm – rund 28 Grad. Ausführliche Klimatabellen und Monatsempfehlungen finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit für Thailand.

Unser Beratungstipp: Kombinieren Sie Ihre Badeferien mit einer Thailand Rundreise – zuerst Kultur und Natur, danach Strand. Bei der Wahl des passenden Eilands hilft unsere Übersicht über die Inseln Thailands, und die passende Unterkunft finden Sie unter den Hotels und Resorts in Thailand. Nach rund elf Stunden Direktflug ab der Schweiz stehen Sie im Sand.