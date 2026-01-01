Atemberaubende Halong Bucht
Bizarre Felsformationen – Ferien vom Spezialisten
Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Halong Bucht Kreuzfahrten mit «Bhaya Classic»
ab CHF 190.– / pro Person
ab/bis Hanoi
Highlights: Imposante Höhlensysteme, Traumhafte Karstlandschaften, Ältestes schwimmendes Fischerdorf, Sich an Bord...
2 Tage / 1 Nächte
Halong Bucht Kreuzfahrten mit «Legend Halong» Privatboot
ab CHF 590.– / pro Person
ab/bis Hanoi
Highlights: Imposante Höhlensysteme, Traumhafte Karstlandschaften, Ältestes schwimmendes Fischerdorf, Sich an Bord...
2 Tage / 1 Nächte
Halong Bucht Kreuzfahrten mit «Legend Halong» Privatboot
ab CHF 1080.– / pro Person
ab/bis Hanoi
Highlights: Imposante Höhlensysteme, Traumhafte Karstlandschaften, Ältestes schwimmendes Fischerdorf, Sich an Bord...
3 Tage / 2 Nächte
Halong Bucht Kreuzfahrten mit «The Au Co»
ab CHF 460.– / pro Person
ab/bis Hanoi
Highlights: Imposante Höhlensysteme, Traumhafte Karstlandschaften, Ältestes schwimmendes Fischerdorf, Sich an Bord...
3 Tage / 2 Nächte
Höhepunkte Vietnams
ab CHF 2290.– / pro Person
ab Hanoi bis Saigon
Highlights: Schifffahrt durch die Halong Bucht, Ehemalige Kaiserstadt Hue, Eindrucksvolle Königsgräber, Charmantes...
10 Tage / 9 Nächte
Impressionen Nordvietnams & Halong Bay Kreuzfahrt
ab CHF 1440.– / pro Person
ab/bis Hanoi
Highlights: Erkundung idyllischer Bergregionen, Velotour durch Reisfelder & Dörfer, Traumhaftes Avana Retreat*,...
7 Tage / 6 Nächte
Mystische Lan Ha Bucht Kreuzfahrt mit «Ginger»
ab CHF 490.– / pro Person
ab/bis Hanoi
Highlights: Versteckte Inseln und Lagunen, Velotour in lokales Dorf, Tai Chi auf dem Sonnendeck, Im Pool auf dem Deck...
2 Tage / 1 Nächte
Vietnam für Geniesser
ab CHF 4590.– / pro Person
ab Hanoi bis Saigon
Highlights: Halong Bucht auf privater Dschunke, Wunderschöne Karstlandschaften, Bergstämme und Reisfelder um Mai...
10 Tage / 9 Nächte
Das magische Naturwunder entdecken
Wohnungen für Fischer inmitten der Bucht
Früher dienten die aus dem Wasser ragenden Formationen in der Umgebung der Halong Bucht den hier lebenden Menschen als Schutz vor Feinden. Unter der Regentschaft von Kaiser Dienh Tien Hoang konnten die Felsen vor Feinden Unterschlupf geben. Heute sind es nicht mehr die Feinde, sondern Freude, die als Touristen diese einzigartige Gegend Vietnams besuchen. Gäste aus aller Welt bestaunen das Labyrinth aus Kalksteinen bei einer Dschunkenfahrt auf fast altertümlich wirkenden Gefährten durch Felsen, die teilweise mehrere Hundert Meter hoch sind.
Noch heute wohnen dreihundert Fischerfamilien in der Bucht auf schwimmenden Häusern, gedeckt mit Bambusdächern, die ihre Bewohner vor der Sonne schützen.
Weltnaturerbe der UNESCO
Kommt ein Taifun näher, suchen die Bewohner in den zahlreichen Grotten Zuflucht. Die Tunnelsysteme der zahlreichen Tropfsteinhöhlen wie der Sung Sot Höhle oder die Thien Cung Höhle bilden heute Teile einer einmaligen Landschaft. Bewohnt sind nur wenige von ihnen. Die Landschaft mit ihrem tropischen Primärwald wurde bereits 1994 zum UNESCO Weltnaturerbe erklärt. Die Welt über Wasser findet unter Wasser ihre Fortsetzung, wo ein ideales Klima und das nährstoffreiche Wasser gute Voraussetzungen für Tausende Fischarten und Korallen schuf.
Auf Dschunken durch schroffe Klippen
Bei Ihren Vietnam Ferien können Sie mehrtägige Bootstouren durch die schlafenden Riesen der Halong Bucht oder zu den herausragenden Stränden wie dem Bai Chay Beach, dem Tuan Chau Beach oder dem Ngoc Vung Beach unternehmen. Besuchen Sie auch das schwimmende Dorf Vung Vieng. In der Halong Bucht finden Sie für Ihre Vietnam Reisen optimale Voraussetzungen für wandern, klettern, schnorcheln und tauchen.
Ihre Touren führen Sie zu zahlreichen Tropfsteinhöhlen, wo Sie Stalaktiten und Stalagmiten bestaunen können und die Gegend um das vom Festland isolierte Gebiet des Cong Dam, das wegen seiner Unberührtheit auch als „geologisches Freilichtmuseum“ bezeichnet wird.
Besichtigen Sie einige der unbewohnten Inseln, auf denen sich Vogelkolonien befinden, die dort hervorragende Bedingungen für ihre Brut vorfinden. Einige Touren führen Sie zur Perlenfarm Tung Sau oder dem Fischerdorf Cua Van mit seinen hölzernen Hütten, welche von Pontons getragen werden. Ihre Spezialisten helfen Ihnen bei Ihren Vietnam Reisen durch Ha Long.
Kreuzfahrt-Arten: Wie viele Nächte an Bord?
Die Halong Bucht lässt sich auf drei Arten erleben. Der Tagesausflug ab Hanoi – die Fahrt an die Küste dauert gut zwei bis drei Stunden pro Weg – zeigt die Karstlandschaft nur im Schnelldurchlauf. Deutlich lohnender ist eine Übernachtung an Bord: Sie erleben den Sonnenuntergang zwischen den Felsen, die Stille am Abend, wenn die Tagesboote verschwunden sind, und den Morgennebel über dem Wasser. Wer zwei Nächte bucht, gewinnt einen ganzen Tag für die entlegeneren Winkel der Bucht, die kleinere Beiboote ansteuern.
Die Schiffe reichen von nostalgischen Dschunken im traditionellen Stil bis zu modernen Boutique-Schiffen mit wenigen, grosszügigen Kabinen; für Familien oder besondere Anlässe lassen sich ganze Schiffe privat chartern. Zum Programm gehören je nach Schiff Kajaktouren, Höhlenbesuche, Tai-Chi bei Sonnenaufgang oder ein vietnamesischer Kochkurs an Deck.
Halong, Bai Tu Long oder Lan Ha: die Wahl der Route
Die klassische Route führt durch die Halong Bucht selbst – hier liegen die berühmten Höhlen, hier verkehren aber auch die meisten Schiffe. Ruhiger geht es nordöstlich in der Bai-Tu-Long-Bucht zu: dieselbe dramatische Karstlandschaft, deutlich weniger Boote. Südlich schliesst die Lan-Ha-Bucht rund um die Insel Cat Ba an – mit kleinen Badebuchten und idealen Bedingungen fürs Kajakfahren. Unsere Empfehlung: Wer die Bucht zum ersten Mal besucht und die Ikonen sehen möchte, wählt die klassische Route; wer Einsamkeit sucht, weicht auf Bai Tu Long oder Lan Ha aus.
Die beste Saison für die Bucht
Von Oktober bis April sind die Bedingungen meist am angenehmsten: mässige Temperaturen und viele klare Tage. Im Winter – von Dezember bis Februar – kann es kühl werden, dafür verleiht der Nebel der Landschaft ihre mystischste Stimmung; ein warmer Pullover für den Abend an Deck gehört dann ins Gepäck. Der Sommer ist heiss und feucht; zwischen etwa Juni und September können Taifune die Abfahrten kurzfristig verschieben – die Reedereien passen die Routen dann aus Sicherheitsgründen an.
Klimatabellen und Monatsempfehlungen finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit für Vietnam. Am schönsten ist die Kreuzfahrt als Baustein einer Vietnam Rundreise: zuerst die Altstadt von Hanoi, dann zwei Nächte in der Bucht – und weiter in den Süden des Landes.
Lan-Ha-Bucht: die stille Nachbarin im Süden
Südlich der Halong Bucht, rund um die Insel Cat Ba, schliesst die Lan-Ha-Bucht an. Sie gehört zur selben von der UNESCO gewürdigten Karstlandschaft: Auch hier ragen bewachsene Kalksteinfelsen aus dem smaragdgrünen Wasser, doch deutlich weniger Schiffe sind unterwegs. Wer die Kulisse der schlafenden Riesen lieber in aller Stille geniesst, wählt für die Dschunkenfahrt diese ruhigere Nachbarbucht – ein lohnender Baustein jeder Rundreise durch Nordvietnam. Gerade am frühen Morgen, wenn Nebel über dem Wasser liegt, zeigt sich die Bucht von ihrer magischsten Seite – ganz ohne Gedränge.
Da das Klima subtropisch ist und die Monate Dezember bis Februar kühler ausfallen, hilft Ihnen unsere Übersicht zur besten Reisezeit bei der Planung.
Die trockene Halong-Bucht: Ninh Binh
Wer die bizarren Karsttürme lieber vom Land aus bestaunt, reist nach Ninh Binh im Landesinneren. Dort erheben sich die Felsen aus Reisfeldern und Flüssen statt aus dem Meer – weshalb die Region auch als trockene Halong-Bucht bekannt ist. Bei Bootstouren durch Tam Coc und Trang An, einen von der UNESCO gelisteten Landschaftskomplex, gleiten Sie gemächlich zwischen den Felswänden hindurch; sehenswert ist zudem die Bai-Dinh-Pagode. Besonders eindrücklich leuchten die Reisfelder zwischen den Felsen im Mai und Juni sowie im September und Oktober, wenn sie ihr sattestes Grün erreichen.
Ninh Binh erreichen Sie bequem per Auto oder Zug ab Hanoi, sodass sich der Abstecher gut mit der Hauptstadt und der Küste verbinden lässt. Alle Details finden Sie auf unserer Seite über Ninh Binh.
Häufige Fragen zur Halong Bucht
Wir empfehlen mindestens eine Nacht an Bord: So erleben Sie den Sonnenuntergang, die Abendstille und den Morgennebel zwischen den Kalksteinfelsen – Momente, die ein Tagesausflug ab Hanoi nicht bieten kann. Mit zwei Nächten gewinnen Sie einen ganzen Tag für die entlegeneren Winkel der Bucht, die nur kleinere Boote ansteuern.
Kreuzfahrten sind grundsätzlich ganzjährig möglich. Besonders zuverlässig sind die Monate Oktober bis Dezember sowie März und April mit meist klarer Sicht und ruhiger See. Von Dezember bis Februar kann es kühl und neblig sein, im Sommer können Taifune einzelne Abfahrten verschieben. Details finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit für Vietnam.
Die klassische Halong Bucht zeigt die berühmten Höhlen und Felsen, ist aber auch am stärksten befahren. Deutlich ruhiger sind die Bai-Tu-Long-Bucht im Nordosten und die Lan-Ha-Bucht rund um die Insel Cat Ba mit kleinen Badebuchten. Welche Route zu Ihnen passt, klären wir gerne im Gespräch – einen Überblick über Land und Reisearten gibt unsere Seite Vietnam Reisen.
Die Lan-Ha-Bucht schliesst südlich an die Halong-Bucht an, rund um die Insel Cat Ba, und gehört zur selben UNESCO-Karstlandschaft. Sie erwartet dieselbe Kulisse aus bewachsenen Kalksteinfelsen, jedoch mit deutlich weniger Schiffen – ideal für alle, die das Naturwunder in Ruhe erleben möchten.
In Ninh Binh erheben sich ähnliche Karsttürme wie in der Halong-Bucht, allerdings im Landesinneren zwischen Reisfeldern und Flüssen. Bei Bootstouren in Tam Coc und Trang An, einem UNESCO-Landschaftskomplex, gleiten Sie zwischen den Felsen hindurch; sehenswert ist auch die Bai-Dinh-Pagode. Die Region erreichen Sie bequem per Auto oder Zug ab Hanoi.
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