Kreuzfahrt-Arten: Wie viele Nächte an Bord?

Die Halong Bucht lässt sich auf drei Arten erleben. Der Tagesausflug ab Hanoi – die Fahrt an die Küste dauert gut zwei bis drei Stunden pro Weg – zeigt die Karstlandschaft nur im Schnelldurchlauf. Deutlich lohnender ist eine Übernachtung an Bord: Sie erleben den Sonnenuntergang zwischen den Felsen, die Stille am Abend, wenn die Tagesboote verschwunden sind, und den Morgennebel über dem Wasser. Wer zwei Nächte bucht, gewinnt einen ganzen Tag für die entlegeneren Winkel der Bucht, die kleinere Beiboote ansteuern.

Die Schiffe reichen von nostalgischen Dschunken im traditionellen Stil bis zu modernen Boutique-Schiffen mit wenigen, grosszügigen Kabinen; für Familien oder besondere Anlässe lassen sich ganze Schiffe privat chartern. Zum Programm gehören je nach Schiff Kajaktouren, Höhlenbesuche, Tai-Chi bei Sonnenaufgang oder ein vietnamesischer Kochkurs an Deck.

Halong, Bai Tu Long oder Lan Ha: die Wahl der Route

Die klassische Route führt durch die Halong Bucht selbst – hier liegen die berühmten Höhlen, hier verkehren aber auch die meisten Schiffe. Ruhiger geht es nordöstlich in der Bai-Tu-Long-Bucht zu: dieselbe dramatische Karstlandschaft, deutlich weniger Boote. Südlich schliesst die Lan-Ha-Bucht rund um die Insel Cat Ba an – mit kleinen Badebuchten und idealen Bedingungen fürs Kajakfahren. Unsere Empfehlung: Wer die Bucht zum ersten Mal besucht und die Ikonen sehen möchte, wählt die klassische Route; wer Einsamkeit sucht, weicht auf Bai Tu Long oder Lan Ha aus.

Die beste Saison für die Bucht

Von Oktober bis April sind die Bedingungen meist am angenehmsten: mässige Temperaturen und viele klare Tage. Im Winter – von Dezember bis Februar – kann es kühl werden, dafür verleiht der Nebel der Landschaft ihre mystischste Stimmung; ein warmer Pullover für den Abend an Deck gehört dann ins Gepäck. Der Sommer ist heiss und feucht; zwischen etwa Juni und September können Taifune die Abfahrten kurzfristig verschieben – die Reedereien passen die Routen dann aus Sicherheitsgründen an.

Klimatabellen und Monatsempfehlungen finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit für Vietnam. Am schönsten ist die Kreuzfahrt als Baustein einer Vietnam Rundreise: zuerst die Altstadt von Hanoi, dann zwei Nächte in der Bucht – und weiter in den Süden des Landes.