Singapur Sehenswürdigkeiten vom Spezialisten
Singapurs Attraktionen erleben
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Ein paar ausgewählte Highlights vom Spezialisten
Besuchen Sie eines der bekanntesten Hotels
Mit dem Raffles wurde dem Gründungsvater der Stadt ein Denkmal gesetzt. Poeten und viele Prinzen sind in diesem Gebäude gewandelt. Sogar Charly Chaplin und Königin Elisabeth II haben in diesem Prachthaus bereits Getränke zu sich genommen. Erleben auch Sie den weltberühmten Singapore Sling. In den geschichtsträchtigen Mauern gibt es viel zu erleben und zu entdecken. Lassen Sie sich bei Ihrem Aufenthalt in dieser einzigartigen Stadt dieses Highlight keinesfalls entgehen. Selbstverständlich können Sie unsere Ferienexperten für Reisen nach Singapur auch zu diesem Thema Fragen stellen. Mit unserer Hilfe werden Singapur Reisen zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Regenwald unter einer Glaskuppel
Städtereisen nach Singapur liegen absolut im Trend. Schlussendlich hat diese Stadt sehr viel zu bieten. Im Gardens by the Bay, wird Sie der 35 Meter hohe Wasserfall verzaubern. Das eigentliche Highlight findet sich allerdings unter einer Glaskuppel, denn hier wurde der Regenwald auf eine beeindruckende Art und Weise nachgebaut. Lediglich Tiere sind hier nicht zu finden, denn in der Stadt herrschen sehr strenge Hygienevorschriften. Sie sollten sich also hüten eine Zigarette einfach so auf die Strasse zu werfen.
Mit dem Singapore Flyer dem Himmel sehr nahe
Wenn es das Budget bei den Singapur Reisen zulässt, sollten Sie sich eine Fahrt mit diesem einzigartigen Flyer keinesfalls entgehen lassen. Das Riesenrad hat eine Höhe von 165 Meter und bietet einen grandiosen Ausblick. Es ist möglich in luftiger Höhe ein exklusives Menü samt Champagner zu geniessen. Highlights wie am laufenden Band und die Insel Sentosa unterliegt hier keiner Ausnahme. Hier finden Sie die Universal Studios, welche Unterhaltung für die gesamte Familie garantieren.
Ein absolutes Muss ist auch der Besuch vom Sri Mariamman Tempel. Der botanische Garten lockt ebenfalls viele Touristen an. Eine weitere Attraktion ist der grösste Vogelpark, der Jurong Bird Park. Ob nun ein Mickey Mouse oder die vielen anderen Highlights, die Weltmetropole Singapur wird Sie begeistern und verzaubern. Kontaktieren Sie für alle Angebote bezüglich Ferien in Singapur unsere erfahrenen Spezialisten für Reisen nach Asien.
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