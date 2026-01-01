Südlich der malaiischen Halbinsel befindet sich die Metropole Singapur. Nicht nur die Silhouette macht die Stadt zu einer der aufregendsten der Welt. Die Wolkenkratzer, die Strassenschluchten und die vielen anderen Singapurattraktionen locken jährlich viele Gäste in die Stadt. Die Ausgehmeile Boat Quay, die Zoos mit den vielen verschiedenen Tieren und natürlich Chinatown mit seinen bekannten Fassaden, dieses und noch vieles mehr wartet auf Sie bei einem Aufenthalt in Singapur. Fragen Sie unsere Reisespezialisten nach aktuellen Angeboten.

In der Stadt können Sie mit Haien tauchen oder sich bei einer der vielen Massageangebote die notwendige Entspannung einholen. Singapur ist abwechslungsreich und bietet für jeden etwas.