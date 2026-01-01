Traumhaftes Palawan ab Puerto Princesa
Traumhaftes Palawan ab Puerto Princesa
ab CHF 2090.– / pro Person
ab Puerto Princesa bis El Nido
Highlights:
- Weltweit längster unterirdischer Fluss im St. Paul Subterranean River NP
- Kanufahrt zu den eindrücklichen Kalksteinfelsformationen
- Bootstour und Schnorcheln in der Honda Bucht
- Flower Island mit seinen weissen Sandstränden
- Besuch einer lokalen Perlenfarm
- Gemütliches Picknick am Strand
7 Tage / 6 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Puerto Princesa - Sabang
Sie werden von Ihrem Fahrer am Flughafen von Puerto Princesa, der Hauptstadt der Provinz Palawan, willkommen geheissen. Die anschliessende Fahrt in Ihr Strandresort in Sabang dauert rund zwei Stunden. Der Rest des Tages steht Ihnen zur freien Verfügung.
2. Tag Sabang - Untergrund Fluss - Sabang (F, M)
Nach einer Bootsfahrt erreichen Sie den Eingang zum «Underground River» im St. Paul Subterranean River National Park mit seinen schönen Kalksteinfelsen. In einem Paddelboot erkunden Sie den weltweit längsten unterirdischen Fluss und sehen dabei die eindrücklichen Felsformationen. Anschliessend geht es weiter durch üppige Mangrovenwälder, in denen Sie eine Vielzahl von Wildtieren entdecken können und mehr über die wichtige Rolle dieser Wälder erfahren können. Genießen Sie anschließend ein Mittagessen in einem lokalen Restaurant. Am Nachmittag bleibt Ihnen freie Zeit, um den Strand und die Annehmlichkeiten Ihres Resorts zu geniessen.
3. Tag Sabang - Honda Bay - Sabang (F, M)
Heute fahren Sie mit einem lokalen Auslegerboot durch die traumhafte Kulisse der Bucht von Honda. Das Mittagessen wird Ihnen auf einer Insel in dieser schönen Gegend serviert. Hier haben Sie Zeit zum Baden und Schnorcheln.
4. Tag Sabang - Taytay - Flower Island (F, A)
Durch wunderschöne, grüne Natur und vorbei an kleinen Dörfern fahren Sie nordwärts. In Taytay besteigen Sie ein Auslegerboot, welches Sie nach rund 30 Minuten zum idyllisch, auf einer Privatinsel gelegenen Flower Island Resort bringt. Unzählige Inseln ragen hier aus dem Wasser, meist umgeben von traumhaften, weissen Sandstränden.
5. Tag Flower Island - Golden Pearl Safari - Flower Island (F, M, A)
In der nahe gelegenen Perlenfarm erfahren Sie mehr über die Entstehung der philippinischen Perlen. In vielen Teilen der Welt werden Perlen gezüchtet, aber die hier wachsenden Goldenen Perlen gehören zu den heikelsten. Sie reagieren auf jede kleine Veränderung der Wassertemperatur oder der Sauberkeit des Wassers. Auf einer einsamen Insel geniessen Sie anschliessend ein köstliches Picknick am Strand. Am Nachmittag verbleibt freie Zeit um auszuspannen.
6. Tag Flower Island (F, M, A)
Der heutige Tag lädt zum Geniessen ein. Gestalten Sie den Tag nach Ihrem Geschmack - verbringen Sie Zeit am Strand oder beim Schnorcheln. Wenn abends die Sonne am Horizont verschwindet und den Himmel in viele Rottöne färbt, können Sie auf eine erlebnisreiche und unvergessliche Reise zurückblicken.
7. Tag Flower Island - El Nido (F)
Heute heisst es Abschied zu nehmen von dieser atemberaubenden Kulisse. Ihre Rundreise endet nach dem Frühstück mit dem Transfer zum Flughafen El Nido.
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer in Mittelklasshotels
- Reiseverlauf wie beschrieben, ab Flughafen Puerto Princesa bis Flughafen El Nido
- Privattour mit eigener, lokaler, Englisch sprechender Reiseleitung vom 2. bis 3. Tag und Englisch sprechender Hotelreiseleitung für den Ausflug am 5. Tag.
- Ausflug zur Perlenfarm und Strand Picknick am 5. Tag zusammen mit anderen Teilnehmern
- Mahlzeiten wie beschrieben
- Sämtliche Eintrittsgelder
Preise
7 Tage / 6 Nächte ab CHF 2090.– / pro Person