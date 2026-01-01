Indonesien Reisen vom Spezialisten
Erleben Sie die Schönheit von Indonesien
Regionen und Orte im Überblick
Indonesien ist so vielfältig, dass sich das Land kaum auf einer einzigen Reise erfassen lässt – umso wichtiger ist die Wahl der passenden Regionen. Der klassische Einstieg gelingt auf Java: Hier liegen die Hauptstadt Jakarta und die eindrücklichen Vulkanlandschaften, die zu den grossen Highlights des Landes zählen. Naturliebhaber zieht es weiter nach Sumatra mit der vorgelagerten Strandinsel Nias oder in die Regenwälder von Kalimantan auf Borneo, das für Trekking bekannt ist.
Rund ums Meer spielt Lombok seine Stärken aus: Die Insel verbindet schöne Strände mit beliebten Surf- und Tauchspots. Taucher zieht es ausserdem nach Sulawesi und in die abgelegene Inselwelt von Raja Ampat, eines der begehrtesten Tauchziele des Landes. Wer es besonders ruhig mag, findet auf den Molukken und auf Sumba Island ursprüngliches Inselleben abseits der bekannten Routen. Die Sunda-Inseln schliesslich lassen sich besonders bequem auf einer Kreuzfahrt durch Indonesiens Seegebiet entdecken.
So planen Sie Ihre Indonesien Reise
Für die meisten Regionen gilt die Trockenzeit von Mai bis Oktober als beste Reisezeit – ideal für Rundreisen, Trekking und Tauchferien gleichermassen. Wegen der grossen Distanzen zwischen den Inseln lohnt es sich, die Route auf wenige Regionen zu konzentrieren und diese dafür in Ruhe zu erleben; rechnen Sie zudem genügend Zeit für Inlandflüge und Transfers ein.
Bewährt haben sich unsere Indonesien Rundreisen: Die Kombination Sumatra und Java verbindet Natur, Vulkane und Kultur, während die grosse Route durch Kalimantan, Sulawesi, West-Papua und die Sunda-Inseln all jenen gefallen wird, die möglichst viel von Indonesiens Vielfalt sehen möchten. Gerne passen unsere Spezialisten jede Route an Ihre Interessen und Ihr Reisetempo an.
Rundreise und Badeferien kombinieren
Besonders schön wird eine Indonesien Reise, wenn Sie Erlebnis und Erholung verbinden: Lassen Sie Ihre Rundreise mit einigen Strandtagen ausklingen – ob auf Lombok, auf Nias vor Sumatra oder in einem ruhigen Resort abseits der bekannten Pfade. Eine Übersicht passender Unterkünfte für jede Region finden Sie unter unseren Hotels und Resorts in Indonesien. Unsere Spezialisten stimmen Flüge, Rundreise und Hotelaufenthalte so aufeinander ab, dass alle Übergänge reibungslos klappen – individuell zugeschnitten auf Ihre Wünsche und Ihr Budget. So wird aus einzelnen Bausteinen eine stimmige Reise, die genau zu Ihnen passt.
Indonesien
Vielfalt, die begeistert
Um zu verstehen, wie das riesige Land Indonesien tickt, sind Java Reisen mit einem Abstecher in die Hauptstadt Jakarta empfehlenswert. Aber auch Kreuzfahrten durch Indonesiens Seegebiet sind eine gute Idee, da Sie auf diese Art und Weise zum Beispiel die Sunda Inseln bequem bereisen können. Geniessen Sie den Komfort und Luxus, den Indonesiens Hotels Ihnen offerieren und freuen Sie sich auf geruhsame Tage in einem entspannten Umfeld, wenn Sie sich für Indonesien Ferien entschieden haben.
Indonesien ist ein Land mit vielen Traumzielen
Die Möglichkeiten, die sich Ihnen in Indonesien bieten sind grenzenlos. Unabhängig davon, ob Sie Sumatra Reisen oder Kalimantan Reisen vorziehen, die einzelnen Regionen Indonesiens haben alle ihren Reiz. So können Sie während ausgedehnter Lombok Reisen zum Beispiel sehr gut dem schönen Tauchsport nachgehen oder einen der vielen Surfspots der Insel besuchen. Wenn Sie Indonesien möglichst lückenlos kennenlernen möchten, sind auch Sulawesi Reisen und Raja Ampat Reisen sehr angebracht. Überzeugen Sie sich selbst von der Vielseitigkeit Indonesiens und lassen Sie sich von einer traumhaften Atmosphäre mit Charme überraschen.
Indonesiens Regionen und Höhepunkte im Überblick
Mit über 17'000 Inseln ist Indonesien der grösste Inselstaat der Welt – und entsprechend vielfältig sind die Möglichkeiten für Ihre Reise. Auf Java treffen lebendige Städte wie Yogyakarta auf Reisterrassen, Königspaläste und die berühmten Tempelanlagen Borobudur und Prambanan. Wer rauchende Krater aus der Nähe erleben möchte, wird auf unserer Seite zu Indonesiens Vulkanen fündig. Sumatra punktet mit dichtem Regenwald, in dem mit etwas Glück wilde Orang-Utans zu beobachten sind, während Kalimantan, der indonesische Teil Borneos, mit Flussfahrten tief in den Dschungel führt.
Östlich der bekannten Inseln wird es noch ursprünglicher: Sulawesi fasziniert mit der einzigartigen Kultur der Toraja und artenreichen Tauchrevieren, auf den Kleinen Sundainseln leben die legendären Komodowarane, und Raja Ampat im äussersten Osten gilt unter Tauchern als eines der artenreichsten Riffgebiete der Erde. Auch die Molukken, die historischen Gewürzinseln, und das stille Sumba belohnen alle, die abseits der bekannten Pfade reisen möchten.
Jede Region hat ihren eigenen Charakter, ihre eigene Küche und ihre eigenen Traditionen – genau das macht den Reiz einer Indonesien Reise aus. Welche Inselkombination am besten zu Ihren Wünschen passt, klären Sie am einfachsten im Gespräch mit unseren Asien-Spezialisten.
Bali – Ferien auf der Insel der Götter
Keine indonesische Insel ist bei Schweizer Gästen so beliebt wie Bali. Die «Insel der Götter» hat sich als einzige Region Indonesiens ihre hinduistische Kultur bewahrt: kunstvoll geschmückte Tempel, tägliche Opfergaben und farbenfrohe Zeremonien gehören hier zum Alltag. Dazu kommen sattgrüne Reisterrassen im Hochland rund um Ubud, Vulkane wie der heilige Gunung Agung, bekannte Surfspots und Strände im Süden sowie eine Hotellerie, die vom familiengeführten Gästehaus bis zum eleganten Wellness-Resort kaum Wünsche offen lässt.
Ob Badeferien, Kulturreise, Flitterwochen oder eine Kombination aus allem – Bali Ferien lassen sich sehr individuell gestalten, und auch für die erste Asien-Reise oder für Familien ist die Insel ein dankbares Ziel.
Bei knecht reisen ist Bali ein eigenes Reiseziel mit sorgfältig ausgewählten Hotels und Resorts sowie Bali Rundreisen, die Sie zu Tempeln, Reisfeldern und in weniger besuchte Ecken im Norden und Osten der Insel führen. Als beste Reisezeit für Bali gilt die Trockenzeit von etwa Mai bis Oktober. Besonders reizvoll ist die Kombination mit den Nachbarinseln: Die ruhigere Schwesterinsel Lombok liegt nur eine kurze Überfahrt entfernt, und auch Java oder eine Schiffsreise Richtung Komodo lassen sich ideal mit Baliferien verbinden.
Beste Reisezeit für Indonesien
Indonesien liegt in den Tropen: Die Temperaturen bewegen sich das ganze Jahr über um die 30 Grad, das Meer ist angenehm warm, und statt Sommer und Winter gibt es Trocken- und Regenzeit. Für die meistbesuchten Regionen – Java, Bali, Lombok und die Kleinen Sundainseln – gilt die Trockenzeit von etwa Mai bis Oktober als beste Reisezeit. In der Regenzeit von November bis März fallen die Niederschläge meist als kurze, kräftige Schauer; Reisen sind dann weiterhin gut möglich, die Landschaften zeigen sich besonders üppig und grün, und viele Orte sind deutlich ruhiger.
Wichtig zu wissen: In einem Land, das sich über mehrere tausend Kilometer erstreckt, gibt es deutliche regionale Unterschiede. Auf Sumatra und in anderen äquatornahen Gebieten muss das ganze Jahr über mit Schauern gerechnet werden, in den Molukken ist der Rhythmus der Jahreszeiten teilweise verschoben, und in Raja Ampat schätzen Taucher vor allem die Monate von Oktober bis April. Irgendwo in Indonesien herrscht also fast immer gutes Reisewetter – unsere Spezialisten legen Route und Reihenfolge Ihrer Reise so, dass sie zur Jahreszeit und zu Ihren Interessen passt. Weitere Hinweise finden Sie in unseren Indonesien Reisetipps.
So reisen Sie durch Indonesien
So vielfältig wie das Land sind auch die Reisearten: Auf einer individuellen Indonesien Rundreise entdecken Sie Tempel, Vulkane und Dörfer in Ihrem eigenen Tempo, während Gruppenreisen die Höhepunkte des Landes in Begleitung einer kundigen Reiseleitung verbinden. Da viele Ziele nur über das Wasser erreichbar sind, gehören Schiffsreisen durch die Inselwelt – etwa Richtung Komodo oder Raja Ampat – zu den schönsten Arten, Indonesien zu erleben. Und wer vor allem entspannen möchte, findet in unseren Hotels und Resorts vom Boutique-Hideaway bis zum Strandresort das passende Zuhause auf Zeit.
Alle Bausteine lassen sich frei kombinieren – zum Beispiel eine Rundreise über Java mit anschliessenden Badeferien auf Bali oder Lombok. Zwischen den Inseln reisen Sie je nach Strecke per Inlandflug, Fähre oder Schnellboot; die Organisation übernehmen wir für Sie.
Praktische Hinweise für Ihre Indonesien Reise
Ab der Schweiz gibt es keine Direktflüge nach Indonesien; mit einmal Umsteigen – zum Beispiel via Singapur oder ein Drehkreuz am Golf – erreichen Sie Jakarta oder Denpasar auf Bali bequem. Landessprache ist Bahasa Indonesia, in den touristischen Gebieten kommen Sie mit Englisch gut zurecht. Bezahlt wird mit der Indonesischen Rupiah; Kreditkarten werden in Hotels und grösseren Restaurants akzeptiert, für Märkte und kleinere Lokale empfiehlt sich Bargeld.
Indonesien umfasst drei Zeitzonen – Bali etwa ist der Schweiz im Sommer sechs, im Winter sieben Stunden voraus. Zu den aktuellen Einreisebestimmungen und weiteren Details beraten Sie unsere Spezialisten gerne persönlich.
Routen-Ideen für Ihre Indonesien Reise
Bei über 17'000 Inseln stellt sich weniger die Frage, ob sich Indonesien lohnt, als vielmehr: Wo anfangen? Der Klassiker für die erste Reise ist die Kombination von Java und Bali: Sie beginnt meist in Yogyakarta, führt zu den Tempelanlagen Borobudur und Prambanan und weiter zum Vulkan Bromo, dessen Sonnenaufgang zu den grossen Momenten Asiens zählt – zum Ausklang folgen Badetage auf Bali.
Für diese Route empfehlen wir rund zwei Wochen; sie fällt ideal in die Trockenzeit von Mai bis Oktober und passt damit auch bestens in die Schweizer Sommerferien – weitere Inspiration finden Sie unter Reiseziele im Juli.
Naturliebhaber wählen stattdessen Sumatra mit Dschungeltrekkings zu wilden Orang-Utans oder eine Flussfahrt durch Kalimantan. Wer die Unterwasserwelt in den Mittelpunkt stellt, kombiniert Sulawesi mit einem Aufenthalt in Raja Ampat oder geht auf eine Schiffsreise durch die Inselwelt Richtung Komodo. Mit drei Wochen Reisezeit lässt sich beides verbinden: Kultur auf Java, Natur auf einer der äusseren Inseln und Strandtage zum Abschluss.
Unser Rat aus der Praxis: lieber wenige Inseln richtig erleben als viele im Eiltempo. Jeder Inselwechsel kostet Zeit – eine gut gewählte Kombination aus zwei, höchstens drei Regionen ergibt die entspanntere Reise. Abgestimmte Routenvorschläge finden Sie bei unseren Indonesien Rundreisen.
Darum lohnt sich die Beratung vom Indonesien Spezialisten
Ein Land aus tausenden Inseln, drei Zeitzonen und regional unterschiedlichen Klimarhythmen: Indonesien belohnt gute Planung wie kaum ein anderes Ziel. Unsere Asien-Spezialisten wissen, welche Inselkombination zu Reisezeit und Interessen passt, wie viel Zeit Transfers wirklich beanspruchen und wo sich ein zusätzlicher Tag mehr lohnt als ein weiterer Ortswechsel. Ihre Reise entsteht massgeschneidert: Rundreise-Bausteine, Hotels vom Gästehaus bis zum Hideaway, Fährverbindungen, Inlandflüge und besondere Erlebnisse werden individuell für Sie kombiniert.
Das gilt erst recht für entlegene Ziele wie Raja Ampat oder die Molukken, wo Logistik und Timing entscheidend sind, ebenso für Schiffsreisen durch die Inselwelt. Und sollte unterwegs einmal etwas nicht nach Plan laufen, haben Sie mit uns eine persönliche Ansprechperson in der Schweiz – von der ersten Offerte bis zur Heimkehr. Lassen Sie sich inspirieren, etwa von unseren Indonesien Rundreisen, und anschliessend Ihre persönliche Route ausarbeiten.
Indonesiens Highlights
Indonesien ist ein sehr vielfältiges Reiseziel. Es hat für viele etwas zu bieten; Kulturbegeisterte, Surfbegeisterte und Abenteurer kommen auf ihre Kosten. Auch eine Kreuzfahrt durch Indonesiens Seegebiet ist empfehlenswert. Besuchen Sie die Insel Lombok, welche östlich von Bali und westlich von Sumbawa liegt und aufgrund ihrer schönen Strände sehr beliebt bei Surfern ist. Die sehr beliebte Insel Bali, auch Götterinsel genannt, ist optimal für eine Kombination mit Indonesien geeignet. Auf der Insel Jawa, warten Königspaläste, das ursprüngliche Südostasien und Vulkane auf Sie und möchten von Ihnen auf einer Rundreise entdeckt werden.
Häufige Fragen zu Indonesien Reisen
Für die klassische Kombination aus Java und Bali empfehlen wir rund zwei Wochen. Wer eine weitere Region wie Sumatra, Sulawesi oder eine Schiffsreise Richtung Komodo anhängen möchte, plant besser drei Wochen ein. Wichtig: Jeder Inselwechsel kostet Zeit – weniger Stationen bedeuten meist mehr Erholung. Passende Vorschläge finden Sie bei unseren Indonesien Rundreisen.
Kulturinteressierte sind auf Java mit Borobudur und Yogyakarta richtig, während Bali Kultur, Strände und komfortable Hotels vereint. Naturliebhaber zieht es nach Sumatra oder Kalimantan zu den Orang-Utans, Taucher nach Sulawesi oder Raja Ampat. Gerne empfehlen Ihnen unsere Spezialisten die passende Kombination.
Je nach Strecke per Inlandflug, Fähre oder Schnellboot – zwischen Bali und Lombok etwa verkehren regelmässig Boote, grössere Distanzen werden geflogen. Besonders reizvoll sind Schiffsreisen, bei denen das Schiff selbst zum Reiseerlebnis wird. Die gesamte Organisation der Transfers übernehmen wir bei der Planung Ihrer Reise.
Als beste Reisezeit für Indonesien gilt die Trockenzeit von Mai bis Oktober. In diesen Monaten herrschen in den meisten Regionen ideale Bedingungen für Rundreisen, Strandferien und Tauchgänge. Da sich das Land über eine riesige Inselwelt erstreckt, beraten Sie unsere Spezialisten gerne zur idealen Reisezeit für Ihre Wunschregion.
Indonesien ist ein Traumziel für Aktivferien: Taucher finden in allen Landesteilen erstklassige Spots, Borneo ist für Trekking bekannt, und auf Lombok warten Surfspots und schöne Strände. Kulturinteressierte erkunden Java mit der Hauptstadt Jakarta und den eindrücklichen Vulkanlandschaften. Erholungssuchende entspannen an den Stränden von Nias oder auf ruhigen Inseln wie Sumba.
Ein Klassiker ist die Verbindung von Sumatra und Java, die Natur, Vulkane und Kultur vereint. Wer möglichst viel sehen möchte, kombiniert Kalimantan, Sulawesi, West-Papua und die Sunda-Inseln – Letztere lassen sich auch bequem per Kreuzfahrt entdecken. Zum Abschluss bieten sich Badeferien auf Lombok oder einer der kleineren Inseln an.
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