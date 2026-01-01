Regionen und Orte im Überblick

Indonesien ist so vielfältig, dass sich das Land kaum auf einer einzigen Reise erfassen lässt – umso wichtiger ist die Wahl der passenden Regionen. Der klassische Einstieg gelingt auf Java: Hier liegen die Hauptstadt Jakarta und die eindrücklichen Vulkanlandschaften, die zu den grossen Highlights des Landes zählen. Naturliebhaber zieht es weiter nach Sumatra mit der vorgelagerten Strandinsel Nias oder in die Regenwälder von Kalimantan auf Borneo, das für Trekking bekannt ist.

Rund ums Meer spielt Lombok seine Stärken aus: Die Insel verbindet schöne Strände mit beliebten Surf- und Tauchspots. Taucher zieht es ausserdem nach Sulawesi und in die abgelegene Inselwelt von Raja Ampat, eines der begehrtesten Tauchziele des Landes. Wer es besonders ruhig mag, findet auf den Molukken und auf Sumba Island ursprüngliches Inselleben abseits der bekannten Routen. Die Sunda-Inseln schliesslich lassen sich besonders bequem auf einer Kreuzfahrt durch Indonesiens Seegebiet entdecken.

So planen Sie Ihre Indonesien Reise

Für die meisten Regionen gilt die Trockenzeit von Mai bis Oktober als beste Reisezeit – ideal für Rundreisen, Trekking und Tauchferien gleichermassen. Wegen der grossen Distanzen zwischen den Inseln lohnt es sich, die Route auf wenige Regionen zu konzentrieren und diese dafür in Ruhe zu erleben; rechnen Sie zudem genügend Zeit für Inlandflüge und Transfers ein.

Bewährt haben sich unsere Indonesien Rundreisen: Die Kombination Sumatra und Java verbindet Natur, Vulkane und Kultur, während die grosse Route durch Kalimantan, Sulawesi, West-Papua und die Sunda-Inseln all jenen gefallen wird, die möglichst viel von Indonesiens Vielfalt sehen möchten. Gerne passen unsere Spezialisten jede Route an Ihre Interessen und Ihr Reisetempo an.

Rundreise und Badeferien kombinieren

Besonders schön wird eine Indonesien Reise, wenn Sie Erlebnis und Erholung verbinden: Lassen Sie Ihre Rundreise mit einigen Strandtagen ausklingen – ob auf Lombok, auf Nias vor Sumatra oder in einem ruhigen Resort abseits der bekannten Pfade. Eine Übersicht passender Unterkünfte für jede Region finden Sie unter unseren Hotels und Resorts in Indonesien. Unsere Spezialisten stimmen Flüge, Rundreise und Hotelaufenthalte so aufeinander ab, dass alle Übergänge reibungslos klappen – individuell zugeschnitten auf Ihre Wünsche und Ihr Budget. So wird aus einzelnen Bausteinen eine stimmige Reise, die genau zu Ihnen passt.