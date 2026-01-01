Das Land des Lächelns

Während Ihrer Rundreise werden Sie von der Schönheit des Landes des Lächelns nicht nur fasziniert, sondern überwältigt sein. Kombinieren Sie Ruhe und Erholung mit Abenteuer und erleben Sie bunte Märkte, quirlige Grossstädte, kulturelle Höhepunkte aber auch einsame Inseln. Tauchen Sie ein in die Welt einsamer Bergvölker oder erblicken Sie sogar frei im Urwald lebende Elefanten. Suchen Sie aus unserem Angebot die für Sie passende Reise heraus.

Nordthailand Rundreisen

Der Norden Thailands eignet sich besonders für Rundreisen. Gäste finden hier ursprüngliche Bergvölker, grüne Bergwelten oder unternehmen Rundfahrten auf Bambusflossen. Hinzu kommen die Städte Chiang Mai und Chiang Rai, die Ihnen Abwechslung bieten. Rundreisen durch den Norden werden privat geführt, weshalb Sie mit Ihrem persönlichen Guide und Fahrer unterwegs sind. Wollen Sie aktiv sein und so das Land entdecken? Dann organisieren wir gerne für Sie Trekkings, River Raftings und ermöglichen sogar authentische Kochkurse in der thailändischen Küche. Sie können Ihre Rundreise auch mit einem Trip nach Laos oder Kambodscha verbinden.

Zentralthailand Rundreisen

Rundreisen durch Zentralthailand verbinden das Erleben der pulsierenden Grossstadt Bangkok mit wilden Flussfahrten auf dem legendären River Kwai. Machen Sie einen Abstecher in den Khao Yai Nationalpark, besuchen Sie die Königsstadt Ayutthaya, unternehmen Sie eine Flusskreuzfahrt oder begeben Sie sich mit einem Fahrrad auf Entdeckungstour. Sie können nach Ihrem langen Flug aus der Schweiz schon am Flughafen Bangkoks mit der Erkundung Thailands beginnen.

Südthailand Rundreisen

Bei einer Rundreise durch den Süden Thailands werden Sie einige Höhepunkte erleben. Südthailand ist ideal für die Kombination grüner Urwälder mit dem Besuch einsamer Inseln und der Entdeckung einer farbenfrohen Unterwasserwelt. Ihre Eindrücke werden durch Rainforest Camps, Auffangstationen für Elefanten wie die Elephant Hills sowie naturnahe Nationalparks ergänzt. Hinzu kommen unbekannte Inseln Thailands oder die zweitgrösste Insel des Landes, Koh Samui, die Sie bei einem Inselhopping erleben dürfen.

Es liegt an Ihnen, denn Sie selbst entscheiden darüber, ob Sie Ihre Thailand Rundreise an einer Destination für Touristen erleben möchten oder ob Sie lieber Erholung an einem einsamen Strand finden wollen.

Kombinieren Sie Ihre Rundreise durch Thailand ganz nach Ihren Wünschen und wenden Sie sich an unsere erfahrenen Spezialisten, die Ihre Hotels und Ausflüge speziell für Sie zusammenstellen.