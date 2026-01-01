Thailand Rundreisen vom Spezialisten
Erleben Sie Thailand von seiner schönsten Seite
Das Land des Lächelns
Während Ihrer Rundreise werden Sie von der Schönheit des Landes des Lächelns nicht nur fasziniert, sondern überwältigt sein. Kombinieren Sie Ruhe und Erholung mit Abenteuer und erleben Sie bunte Märkte, quirlige Grossstädte, kulturelle Höhepunkte aber auch einsame Inseln. Tauchen Sie ein in die Welt einsamer Bergvölker oder erblicken Sie sogar frei im Urwald lebende Elefanten. Suchen Sie aus unserem Angebot die für Sie passende Reise heraus.
Nordthailand Rundreisen
Der Norden Thailands eignet sich besonders für Rundreisen. Gäste finden hier ursprüngliche Bergvölker, grüne Bergwelten oder unternehmen Rundfahrten auf Bambusflossen. Hinzu kommen die Städte Chiang Mai und Chiang Rai, die Ihnen Abwechslung bieten. Rundreisen durch den Norden werden privat geführt, weshalb Sie mit Ihrem persönlichen Guide und Fahrer unterwegs sind. Wollen Sie aktiv sein und so das Land entdecken? Dann organisieren wir gerne für Sie Trekkings, River Raftings und ermöglichen sogar authentische Kochkurse in der thailändischen Küche. Sie können Ihre Rundreise auch mit einem Trip nach Laos oder Kambodscha verbinden.
Zentralthailand Rundreisen
Rundreisen durch Zentralthailand verbinden das Erleben der pulsierenden Grossstadt Bangkok mit wilden Flussfahrten auf dem legendären River Kwai. Machen Sie einen Abstecher in den Khao Yai Nationalpark, besuchen Sie die Königsstadt Ayutthaya, unternehmen Sie eine Flusskreuzfahrt oder begeben Sie sich mit einem Fahrrad auf Entdeckungstour. Sie können nach Ihrem langen Flug aus der Schweiz schon am Flughafen Bangkoks mit der Erkundung Thailands beginnen.
Südthailand Rundreisen
Bei einer Rundreise durch den Süden Thailands werden Sie einige Höhepunkte erleben. Südthailand ist ideal für die Kombination grüner Urwälder mit dem Besuch einsamer Inseln und der Entdeckung einer farbenfrohen Unterwasserwelt. Ihre Eindrücke werden durch Rainforest Camps, Auffangstationen für Elefanten wie die Elephant Hills sowie naturnahe Nationalparks ergänzt. Hinzu kommen unbekannte Inseln Thailands oder die zweitgrösste Insel des Landes, Koh Samui, die Sie bei einem Inselhopping erleben dürfen.
Es liegt an Ihnen, denn Sie selbst entscheiden darüber, ob Sie Ihre Thailand Rundreise an einer Destination für Touristen erleben möchten oder ob Sie lieber Erholung an einem einsamen Strand finden wollen.
Kombinieren Sie Ihre Rundreise durch Thailand ganz nach Ihren Wünschen und wenden Sie sich an unsere erfahrenen Spezialisten, die Ihre Hotels und Ausflüge speziell für Sie zusammenstellen.
Geführt oder individuell: Welche Reiseform passt zu Ihnen?
Thailand ist ein dankbares Land für beide Reisestile – die komfortable geführte Reise ebenso wie die individuelle Entdeckungstour. Die Übersicht zeigt, welche Form zu welchen Bedürfnissen passt:
|Reiseform
|So reisen Sie
|Passt zu Ihnen, wenn ...
|Privatrundreise
|Mit eigenem Fahrer und Guide – Route, Termin und Tempo bestimmen Sie
|... Sie maximale Flexibilität und persönliche Betreuung schätzen
|Kleingruppenreise
|Feste Termine und bewährte Routen, unterwegs mit Gleichgesinnten
|... Sie gerne in Gesellschaft reisen und eine erprobte Route suchen
|Individuelle Bausteine
|Inlandflüge, Bahn und private Transfers verbinden frei gewählte Stationen
|... Sie Asien-Erfahrung mitbringen und vor Ort gerne selbst entscheiden
In der Praxis bewährt sich oft die Mischung: eine geführte Etappe dort, wo Sprache und Distanzen anspruchsvoll sind – etwa im Norden –, kombiniert mit individuellen Strandtagen zum Abschluss.
Die Routenlogik: Kultur zuerst, Strand zum Schluss
Für die erste Thailand Reise hat sich ein Ablauf bewährt: zwei bis drei Tage Bangkok als Auftakt, danach Zentralthailand mit Ayutthaya oder dem River Kwai, anschliessend der Norden mit Chiang Mai und Chiang Rai – und zum Ausklang Badeferien am Meer. In zwei Wochen lässt sich diese Route entspannt umsetzen; wer drei Wochen Zeit hat, hängt ein Inselhopping im Süden an. Wiederholungsbesucher tauschen den Klassiker gerne gegen Vertiefung: länger im Norden mit Trekking und Kochkurs oder ausgedehnt durch den Süden mit Nationalparks und weniger bekannten Inseln.
Saisonlogik für Ihre Route
Im Norden sind die Monate November bis Februar am angenehmsten: trocken, sonnig und nachts erfrischend kühl. Ab März wird es im ganzen Land sehr heiss. Für den Badeteil gilt: Die Andamanensee zeigt sich von November bis April von ihrer besten Seite, der Golf von Thailand punktet bis in den September hinein – ideal also auch für Sommerferien. Welche Monate sich für welche Route eignen, zeigt unsere Übersicht zur besten Reisezeit für Thailand mit Klimatabellen; Strandtipps für den Abschluss Ihrer Rundreise finden Sie unter Thailand Badeferien.
Und wenn es mehr als ein Land sein darf: Thailand lässt sich hervorragend mit den Nachbarländern verbinden – etwa mit Laos oder mit Kambodscha samt den Tempeln von Angkor Wat. Sprechen Sie mit unseren Spezialistinnen und Spezialisten – gemeinsam legen wir Reisedauer, Etappen und das richtige Verhältnis von Erlebnis und Erholung fest.
Häufige Fragen zu Thailand Rundreisen
Für die klassische Route mit Bangkok, Zentralthailand und dem Norden rund um Chiang Mai empfehlen sich rund zwei Wochen – inklusive einiger Badetage zum Abschluss. Mit drei Wochen bleibt Zeit für ein Inselhopping im Süden oder eine Kombination mit einem Nachbarland wie Laos oder Kambodscha. Kürzere Rundreise-Bausteine ab wenigen Tagen sind ebenfalls möglich.
Am angenehmsten reisen Sie zwischen November und Februar: Dann ist es im ganzen Land überwiegend trocken und im Norden nachts angenehm kühl. Ab März wird es zunehmend heiss. Für den Badeteil gilt: Die Andamanensee ist von November bis April ideal, der Golf von Thailand bis in den Spätsommer. Details mit Klimatabellen finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit für Thailand.
Privatrundreisen mit eigenem Guide und Fahrer bieten maximale Flexibilität bei Termin, Route und Tempo. Kleingruppenreisen punkten mit festen Terminen, erprobten Routen und der Gesellschaft Gleichgesinnter. Viele Gäste kombinieren beides: eine geführte Etappe im Norden und individuelle Badeferien zum Abschluss. Unsere Spezialisten beraten Sie gerne bei der Wahl.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Asien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
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