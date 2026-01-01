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Mandalay, Burma

Burma Rundreisen vom Spezialisten

Entdecken Sie die Highlights des goldenen Landes

Erleben Sie einen unvergesslichen Traumurlaub mit von unseren Spezialisten zusammengestellten Myanmar Rundreisen. Mit uns lernen Sie Destinationen wie Yangon, Bagan, Mandalay und viele weitere während Ihrer geführten Burma Rundreise kennen. Myanmar als einzigartiges Juwel Asiens ist touristisch noch wenig erschlossen und so bietet sich eine Rundreise an, um dieses beeindruckende Land zu erkunden! Tauchen Sie in die Kultur und Geschichte Myanmars ein, erfahren Sie mehr über die Militärherrschaft, Religion und die regionalen Sitten und besuchen Sie die schönsten Orte des Landes.

Welche Burma Rundreise zu Ihrem individuellen Reisewunsch passt, erfahren Sie von unseren Reisespezialisten, die Ihnen gerne Ihre Fragen beantworten und Ihnen bei der Reiseplanung zur Seite stehen.

Rundreisen 1-6 Tage
Die besten Routenvorschläge für Sie zusammengestellt
Rundreisen 7-20 Tage
Die besten Routenvorschläge für Sie zusammengestellt

Faszinierende Tempel und Traumstrände

Burma Rundreisen sind faszinierend, denn die junge Reisedestination übt auf ihre Besucher einen ganz besonderen Zauber aus. Komfortable Hotels, goldene Tempel, aufwendig geschmückte Pagoden und traumhafte Strände erwarten Sie auf Ihrer Rundreise. Erleben Sie eine Zugfahrt nach Pyin Oo Lwin, erkunden Sie die Handelsstadt Monywa und gehen Sie in den Phowin-Taung-Höhlen auf Entdeckungstour. Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, Ihre Burma Reise mit einem Aufenthalt in Thailand oder Kambodscha zu kombinieren, sodass Sie Ihre Ferienplanung Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen können. Kontaktieren Sie unsere Burma Spezialisten und lassen Sie sich eine individuelle und unverbindliche Empfehlung aussprechen!

Burma Badeferien

Entspannte Ferientage an den Traumstränden Burmas verbringen

Segeln

Burma eignet sich hervorragend, um unvergessliche Segelabenteuer zu erleben

Kreuzfahrten Burma

Mit unseren komfortablen Flusskreuzfahrten Burma und seine Umgebung entdecken

Reiseinformationen

Hier finden Sie alle Informationen, Tricks und Tipps für Ihre Burma Ferien

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Asien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
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