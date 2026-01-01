Burma Rundreisen vom Spezialisten
Entdecken Sie die Highlights des goldenen Landes
Faszinierende Tempel und Traumstrände
Burma Rundreisen sind faszinierend, denn die junge Reisedestination übt auf ihre Besucher einen ganz besonderen Zauber aus. Komfortable Hotels, goldene Tempel, aufwendig geschmückte Pagoden und traumhafte Strände erwarten Sie auf Ihrer Rundreise. Erleben Sie eine Zugfahrt nach Pyin Oo Lwin, erkunden Sie die Handelsstadt Monywa und gehen Sie in den Phowin-Taung-Höhlen auf Entdeckungstour. Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, Ihre Burma Reise mit einem Aufenthalt in Thailand oder Kambodscha zu kombinieren, sodass Sie Ihre Ferienplanung Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen können. Kontaktieren Sie unsere Burma Spezialisten und lassen Sie sich eine individuelle und unverbindliche Empfehlung aussprechen!
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