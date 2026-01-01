Die unglaublichen Hongkong Märkte
Street Food vom Besten
Spezialisten-Team
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Bereit für eine kulinarische Reise?
Tauchen Sie ein in die betörenden Gerüche auf Hongkongs Strassen und Plätzen
Spezialitäten-Restaurants und Feinschmeckerlokale der Einheimischen feiern ein buntes Miteinander und Nebeneinander. Über allem weht der süsse Duft des typischen chinesischen Kuchens. Die Gerüche mischen sich mit dem Hauch von Ingwer und gebratener Peking-Ente. Erleben Sie auf den unzähligen Märkten die traditionellen Street Food Basare.
Bummeln Sie an den verführerischen Obst- und Gemüseständen entlang und probieren, was die chinesischen Köche an frischem Street Food zu bieten hat. Vom Anspruch an Qualität, Frische und Zubereitung sind die Gerichte fast schon Sterne-verdächtig.
Köstlicher Genuss unter freiem Himmel
Hongkong Städtereisen sind immer auch Reisen in die kulinarischen Genüsse der chinesischen Küche. Man trifft sich auf offener Strasse, auf unzähligen Märkten und an jeder Ecke. Dai Pai Dong oder übersetzt «Open Air Imbiss» sind die typischen Strassenstände, an denen jedes Gericht zum Gaumenerlebnis wird. Für manche Europäer sind die Angebote ungewöhnlich und das Probieren kommt einem Experiment gleich.
Hauptsächlich sind es Meeresfrüchte, die hier ganz frisch zubereitet werden und zusammen mit dem traditionellen Tsing Tao Bier zum Genuss werden. Die Preise sind in der Regel sehr niedrig und trotzdem wird besonders viel Wert auf einen hohen Qualitätsstandard gelegt.
Überall in der Stadt finden Sie die Strassenstände mit Street Food, auf Märkten, in Nebenstrassen oder in der Haipong Road in Kowloon und in grosser Anzahl in der Hau Fook Street.
Spezialitäten der Hongkong Küche und Shopping ohne Ende
Hongkongs Küche ist kaum zu überbieten mit ungewöhnlichen Leckerbissen und Kuriositäten von der Schlangensuppe bis hin zur berühmten Nudelsuppe, Wonton Noodle Soup, die Sie am Kowloon-Anleger der Star-Ferry unbedingt probieren sollten.
Der Reiz der Stadt liegt aber auch in seinen Märkten und dem damit verbundenen Shopping-Erlebnis. Berühmt sind vor allen Dingen die Nachtmärkte von Temple Street, Aberdeen und Yau-Ma-Tei. Sie bekommen alles, von lebenden Heuschrecken, über Singvögel und Goldfische und Reptilien auf dem Goldfischmarkt, teure Kameras und wertvolle Antiquitäten.
Nutzen Sie Ihre Hongkong Reisen zu spannenden Besuchen auf dem Yue Po Street Markt und Mong Kok auf Hongkong Island. Stöbern Sie in einem riesigen Schuhangebot auf dem Ladies-Markt Fa Yuen.
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