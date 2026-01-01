Die Trockenzeit von November bis März ist die gefragteste Reisezeit; für diese Monate empfehlen wir eine Buchung mehrere Monate im Voraus, insbesondere über Weihnachten und Neujahr. So sichern Sie sich die gewünschten Unterkünfte in Siem Reap und die besten Flugverbindungen. In der Regenzeit sind Sie deutlich flexibler.