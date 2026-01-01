Wichtige Kambodscha Reisetipps
Kambodscha Ferien vom Spezialisten
Die wichtigsten Informationen im Überblick
Die Flugzeit beträgt in etwa 15 Stunden. Von der Schweiz aus bieten Emirates sowie weitere Fluggesellschaften Verbindungen mit ein bis drei Zwischenlandungen an.
Für die Einreise sind ein in gültiger Reisepass sowie ein Visum notwendig. Mit diesem Visum ist dann ein Aufenthalt von bis zu 30 Tagen in Kambodscha gestattet.
Eine Fahrt mit der Dschunke und Wanderungen für die gesamte Familie. Kambodscha kann ohne Probleme auch mit Kindern bereist werden. Im Land geniessen Kinder eine sehr hohe Wertschätzung. Kinder mit blonden Haaren geniessen in Kambodscha eine besonders grosse Aufmerksamkeit.
Bevor Sie eine Reise nach Kambodscha antreten, sollten Sie sich bei Ihrem Hausarzt bezüglich Schutzimpfungen informieren. Ratsam ist eine Impfung gegen Polio, Tetanus und Hepatitis A. Unsere Experten stehen Ihnen für solche Fragen gerne zur Verfügung.
Für Reisende, die Kambodscha erkunden möchten, ist die beste Reisezeit zwischen November und März. Während dieser Monate herrscht in ganz Kambodscha Trockenzeit mit angenehm warmen Temperaturen und minimalen Niederschlägen, ideal für Besichtigungen und Erkundungen. Klimatabelle und Wetter Monat für Monat finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit.
Der Buddhismus ist die Staatsreligion im Land. Andere Religionsgemeinschaften bilden die Minderheit in Kambodscha.
- 7. Januar: Tag des Sieges
- 3. Februar: Meak Bochea Tag
- 8. März: Weltfrauentag
- 13. April: kambodschanisches Neujahrsfest
- 1. Mai: Tag der Arbeit
- 9. Mai: Die Pflugzeremonie
- 13. Mai: Geburtstag von König Sihamoni
- 1. Juni: Buddhas Geburtstag
- 18. Juni: Geburtstag der ehemaligen Königin
- 24. September: Tag der Verfassung
- 28. September: Pchum-Ben-Tag
- 29. Oktober: Krönungstag
- 31. Oktober: Geburtstag des ehemaligen Königs Sihanouk
- 9. November: Unabhängigkeitstag
- 25. November: Wasserfest
- 10. Dezember: Internationaler Tag der Menschenrechte
Die Amtssprache ist Khmer, welche rund 95 Prozent der Einwohner sprechen. In den touristischen Regionen wird ein gutes Englisch gesprochen.
Das Anmieten von einem Auto ist in Kambodscha sehr günstig. Aufgrund der schlechten Fahrbahnverhältnisse empfiehlt es sich für Reisende, ein Mietauto inklusive Fahrer zu mieten. Im Land wird auf der rechten Strassenseite gefahren.
Die Netzspannung beträgt 230 Volt bei 50 Hertz. Die Mitnahme von einem Adapter ist aus diesem Grund ratsam.
Bis vor wenigen Jahren durften Ausländer keine nationale SIM-Karte käuflich erwerben. Das hat sich glücklicherweise geändert. Gespräche sind dennoch teuer und Sie sollten deshalb bei Ihrem Netzanbieter sich über die anfallenden Kosten für Roaming erkundigen.
Die Löhne in Kambodscha sind sehr gering. Trinkgelder erwarten sich die Servicekräfte in der Regel nicht. Jedoch nehmen sie es selbstverständlich dankend an.
Rechnungen werden in Kambodscha mit dem Riel beglichen. Es wird zumeist der amerikanische Dollar akzeptiert. Im Land ist es üblich mit Bargeld zu bezahlen. Somit kann es in einigen Regionen schwierig werden, die offene Rechnung mit einer Kreditkarte zu begleichen. In den Hotelanlagen werden diese jedoch zumeist akzeptiert.
Die Zeitdifferenz zur Schweiz beträgt in Kambodscha plus sechs Stunden.
Für die Tempelanlagen von Angkor empfehlen wir mindestens zwei volle Tage: einen für die Haupttempel wie Angkor Wat und Bayon, einen weiteren für die entlegeneren Anlagen im Dschungel. Besonders stimmungsvoll sind die frühen Morgenstunden, wenn die Temperaturen noch angenehm und weniger Besucher unterwegs sind.
Für die Höhepunkte des Landes – Siem Reap mit Angkor, die Hauptstadt Phnom Penh und einige Tage am Meer oder am Tonle-Sap-See – sind zehn Tage bis zwei Wochen ideal. Wer Kambodscha als Baustein einer grösseren Südostasien-Reise besucht, plant für Angkor und Phnom Penh mindestens vier bis fünf Tage ein.
Die Trockenzeit von November bis März ist die gefragteste Reisezeit; für diese Monate empfehlen wir eine Buchung mehrere Monate im Voraus, insbesondere über Weihnachten und Neujahr. So sichern Sie sich die gewünschten Unterkünfte in Siem Reap und die besten Flugverbindungen. In der Regenzeit sind Sie deutlich flexibler.
Leitungswasser ist in Kambodscha nicht zum Trinken geeignet. Verwenden Sie abgefülltes Wasser, das überall erhältlich ist, und verzichten Sie abseits guter Hotels und Restaurants im Zweifel auf Eiswürfel. Auch zum Zähneputzen ist Flaschenwasser die sicherere Wahl. Viele Hotels stellen ihren Gästen Trinkwasser bereit.
Sehr gut – Kambodscha ist ein klassischer Baustein für Kombinationsreisen in Südostasien. Beliebt ist die Verbindung mit Vietnam, etwa vom Mekongdelta nach Phnom Penh, oder mit Thailand und einem Badeabschluss auf einer der Inseln. Kurze Flugverbindungen machen die Kombination unkompliziert; unsere Spezialisten planen die passende Route für Sie.
Eine ausführliche Übersicht mit gerundeten Monatswerten für Siem Reap, der Saisonlogik von Trocken- und Regenzeit sowie konkreten Monats-Empfehlungen finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit für Kambodscha. So wählen Sie den idealen Zeitpunkt für Tempel, Rundreise und Badeferien.
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