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Inle Lake, Burma

Burma Hotels vom Spezialisten

Exotische Resorts der Extraklasse

Nutzen Sie eine Burma Reise, um einmal so richtig auszuspannen und in einem der vielen Luxushotels jeden erdenklichen Komfort zu geniessen. Hier finden Sie noch das „echte“ Asien! Verbringen Sie mit Freunden, Bekannten oder der gesamten Familie erholsame Tage in einem von zahlreichen komfortablen Hotels. Das Myanmar Resort ist eine regelrechte Oase des Wohlfühlens. Fragen Sie unsere Spezialisten nach aktuellen Ferienangeboten. Burma ist einzigartig und wunderschön. Sie dürfen sich auf gelungene Ferien freuen!

Hotels in Burma

Bagan

Inle Lake

Mandalay

Mergui Archipel

Mount Popa

Ngapali Beach

Ngwe Saung

Yangon

Burma Ferien

Yangon und Ngapali Beach

Burma kennt noch keinen Massentourismus. Jedoch können Sie sich auf jede Menge Komfort und Luxus einstellen. Traumstrände sorgen dafür, dass Sie im Handumdrehen der alltäglichen Hektik entfliehen. Ferien in Burma eignen sich übrigens auch hervorragend für eine Kombinationsreise. Ob Thailand Reisen oder Kambodscha Ferien, unsere Spezialisten für eine Burma Rundreise stehen Ihnen bei der Reisevorbereitung gerne beratend zur Seite.

Burma Badeferien

Entspannte Ferientage an den Traumstränden Burmas verbringen

Segeln

Burma eignet sich hervorragend, um unvergessliche Segelabenteuer zu erleben

Kreuzfahrten Burma

Mit unseren komfortablen Flusskreuzfahrten Burma und seine Umgebung entdecken

Reiseinformationen

Hier finden Sie alle Informationen, Tricks und Tipps für Ihre Burma Ferien

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