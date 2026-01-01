Burma Hotels vom Spezialisten
Exotische Resorts der Extraklasse
Burma Ferien
Yangon und Ngapali Beach
Burma kennt noch keinen Massentourismus. Jedoch können Sie sich auf jede Menge Komfort und Luxus einstellen. Traumstrände sorgen dafür, dass Sie im Handumdrehen der alltäglichen Hektik entfliehen. Ferien in Burma eignen sich übrigens auch hervorragend für eine Kombinationsreise. Ob Thailand Reisen oder Kambodscha Ferien, unsere Spezialisten für eine Burma Rundreise stehen Ihnen bei der Reisevorbereitung gerne beratend zur Seite.
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