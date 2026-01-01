Regionen und Orte im Überblick

Kambodscha lässt sich grob in drei Reiseregionen gliedern. Der Norden steht ganz im Zeichen der Tempel: Rund um Siem Reap und Angkor besichtigen Sie die eindrucksvollen Anlagen der einstigen Hochkultur – vom weltberühmten Angkor Wat bis zum fein verzierten Tempel Banteay Srei. Siem Reap selbst gilt als Tor zu Angkor und zum See Tonle Sap und bietet eine grosse Auswahl an komfortablen Unterkünften. Die lebendige Hauptstadt Phnom Penh eignet sich mit ihren Märkten und Museen ideal als Auftakt oder Abschluss Ihrer Reise.

Der Süden schliesslich ist das Badeparadies des Landes: Sihanoukville ist der klassische Ausgangspunkt für die Entdeckung der Buchten und Strände an der Küste.

Vorgelagert warten traumhafte Inseln auf Sie: Koh Rong begeistert mit feinem Sand und kristallklarem Wasser, Koh Russey und Koh Krabey stehen für ruhige, komfortable Badeferien abseits des Trubels, und Song Saa Island zählt zu den exklusivsten Rückzugsorten Südostasiens. Eine Übersicht handverlesener Unterkünfte in allen Regionen finden Sie unter Hotels und Resorts in Kambodscha.

So planen Sie Ihre Kambodscha Reise

Als Faustregel gilt: In der Trockenzeit von November bis April zeigt sich Kambodscha von seiner angenehmsten Seite – ideal für Tempelbesichtigungen und Badeferien gleichermassen. Ausführliche Klimainformationen finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit für Kambodscha. Für die Höhepunkte des Landes empfehlen wir Ihnen eine bis zwei Wochen: So bleibt genügend Zeit für die Tempel von Angkor, die Hauptstadt und einige entspannte Tage am Strand. Besonders bewährt hat sich die Abfolge von Kultur und Erholung – zuerst die Tempelwelt im Norden entdecken, anschliessend an der Küste oder auf einer der Inseln ausspannen.

Wer tiefer eintauchen möchte, wählt eine unserer Kambodscha Rundreisen – zum Beispiel eine klassische Rundreise durch Kambodscha, die Kultur im Norden und Küste im Süden geschickt miteinander verbindet. Unsere Spezialisten stellen Route, Reisetempo und Unterkünfte ganz nach Ihren Wünschen zusammen.

Kambodscha mit den Nachbarländern kombinieren

Dank der kurzen Distanzen in Südostasien lässt sich Kambodscha hervorragend mit Laos, Thailand oder Vietnam verbinden. Besonders beliebt sind länderübergreifende Rundreisen, die etwa die Tempel von Angkor mit den Höhepunkten der Nachbarländer zu einer grossen Südostasien-Reise vereinen. Ob als eigenständiges Reiseziel oder als Baustein einer umfassenden Asien-Reise – unsere Spezialisten kennen die Übergänge zwischen den Ländern aus eigener Erfahrung und planen Flüge, Transfers und Unterkünfte für Sie. Gerne beraten wir Sie persönlich, welche Kombination am besten zu Ihren Vorstellungen passt – von der ersten Routenidee bis zur fertig ausgearbeiteten Offerte.