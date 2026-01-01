Sivalai Beach Resort
Ko Mook
Beschreibung
Einleitung
Zwei Swimmingpools nahe am Strand. Hübsches, kleines Spa, Fitness, PADI-Tauchschule und Kids Club. Kajaks und Schnorchelausrüstung können geliehen werden. Bibliothek mit Internetzugang. Es werden auch Bootsausflüge, Schnorchel- und Tauchausflüge sowie Fischen angeboten. Im nahe gelegenen Fischerdorf gibt es ein paar lokale Restaurants, die jedoch aus hygienischen Gründen nicht zu empfehlen sind.
Lage
An der wunderschönen Hao-Laem Beach auf Ko Mook gelegen. Die Transferzeit beträgt 20 Minuten mit dem Speedboot des Hotels vom Kuan Tung Ku Pier. Dieses wiederum wird per Fahrzeug in zirka zwei Stunden von Krabi aus erreicht. Es verkehren auch Linienboote von/nach Ko Ngai und Ko Lanta und andere Inseln.
Angebot
Das Restaurant verzaubert durch seine romantische und entspannende Atmosphäre. In den schmackhaften Gerichten verschmelzen europäische, chinesische und thailändische Küche und werden aus frischen Zutaten zubereitet. Die Spezialität des Hotels sind frische Fische und Meeresfrüchte. Poolbar und Beach Bar.
Zimmer
Die 60 einzeln stehenden Beach Villen sind unter Palmen am weissen Strand verteilt. Sie sind ausgestattet mit Klimaanlage, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn und Dusche sowie einer Terrasse mit zwei Sonnenliegen.
Standard Villa (9): 35 m² gross, in der zweiten Reihe.
Superior Villa (8): 44 m² gross, in der zweiten Reihe.
Beachfront Villa (11): 35 m² gross, direkt am Strand.
Beachfront Superior Villa (3): 44 m² gross, direkt am Strand.
Beachfront Family Villa (20): 49 m² gross, direkt am Strand mit einem Doppel- und Einzelbett ausgestattet, für drei Personen.
Standard Villa (9): 35 m² gross, in der zweiten Reihe.
Superior Villa (8): 44 m² gross, in der zweiten Reihe.
Beachfront Villa (11): 35 m² gross, direkt am Strand.
Beachfront Superior Villa (3): 44 m² gross, direkt am Strand.
Beachfront Family Villa (20): 49 m² gross, direkt am Strand mit einem Doppel- und Einzelbett ausgestattet, für drei Personen.
ab CHF 56.– / pro Person
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