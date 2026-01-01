Beschreibung

Einleitung Zwei Swimmingpools nahe am Strand. Hübsches, kleines Spa, Fitness, PADI-Tauchschule und Kids Club. Kajaks und Schnor­chel­­ausrüstung können geliehen werden. Bibliothek mit In­ter­net­zugang. Es werden auch Boots­aus­flüge, Schnor­chel- und Tauchausflüge sowie Fischen angeboten. Im nahe gele­genen Fischer­dorf gibt es ein paar lokale Restau­rants, die jedoch aus hygienischen Gründen nicht zu empfehlen sind.

Lage An der wunderschönen Hao-Laem Beach auf Ko Mook gelegen. Die Transferzeit beträgt 20 Minuten mit dem Speedboot des Hotels vom Kuan Tung Ku Pier. Dieses wiederum wird per Fahrzeug in zirka zwei Stunden von Krabi aus erreicht. Es verkehren auch Linienboote von/nach Ko Ngai und Ko Lanta und andere Inseln.

Angebot Das Restaurant verzaubert durch seine ro­man­tische und entspannende Atmosphäre. In den schmack­­haften Gerichten verschmelzen europäische, chine­sische und thailändische Küche und werden aus frischen Zutaten zubereitet. Die Spezialität des Hotels sind frische Fische und Meeres­früchte. Poolbar und Beach Bar.