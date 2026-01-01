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Sivalai Beach Resort

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Ko Mook

Traumhafte, freistehende Villen umgeben von Palmen am feinsandigen Strand gelegen. Das perfekte Inselresort für einen unkomplizierten, entspannten Aufenthalt, fernab der grossen Tourismuszentren.

Beschreibung

Einleitung
Zwei Swimmingpools nahe am Strand. Hübsches, kleines Spa, Fitness, PADI-Tauchschule und Kids Club. Kajaks und Schnor­chel­­ausrüstung können geliehen werden. Bibliothek mit In­ter­net­zugang. Es werden auch Boots­aus­flüge, Schnor­chel- und Tauchausflüge sowie Fischen angeboten. Im nahe gele­genen Fischer­dorf gibt es ein paar lokale Restau­rants, die jedoch aus hygienischen Gründen nicht zu empfehlen sind.
Lage
An der wunderschönen Hao-Laem Beach auf Ko Mook gelegen. Die Transferzeit beträgt 20 Minuten mit dem Speedboot des Hotels vom Kuan Tung Ku Pier. Dieses wiederum wird per Fahrzeug in zirka zwei Stunden von Krabi aus erreicht. Es verkehren auch Linienboote von/nach Ko Ngai und Ko Lanta und andere Inseln.
Angebot
Das Restaurant verzaubert durch seine ro­man­tische und entspannende Atmosphäre. In den schmack­­haften Gerichten verschmelzen europäische, chine­sische und thailändische Küche und werden aus frischen Zutaten zubereitet. Die Spezialität des Hotels sind frische Fische und Meeres­früchte. Poolbar und Beach Bar.
Zimmer
Die 60 einzeln stehenden Beach Vil­len sind unter Pal­men am weissen Strand verteilt. Sie sind ausgestattet mit Klimaanlage, Fernseher, Mini­bar, Kaf­fee-/Tee­kocher, Safe, Föhn und Dusche sowie einer Terrasse mit zwei Sonnenliegen.
Standard Villa (9): 35 m² gross, in der zweiten Reihe.
Superior Villa (8): 44 m² gross, in der zweiten Reihe.
Beachfront Villa (11): 35 m² gross, direkt am Strand.
Beachfront Superior Villa (3): 44 m² gross, direkt am Strand.
Beachfront Family Villa (20): 49 m² gros­s, di­rekt am Strand mit einem Doppel- und Einzelbett ausgestattet, für drei Personen.
ab CHF 56.– / pro Person

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