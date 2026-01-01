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  Ha Long Bay, Vietnam

Vietnam Schiffsreisen vom Spezialisten

Individuelle Kreuzfahrten von Ihrem Spezialisten

Geniessen Sie eine Vietnam Kreuzfahrt, logieren Sie in luxuriösen Kojen und erleben Sie ein Highlight nach dem anderen! Zusätzlich werden Sie kulinarisch verwöhnt und erfahren von geschulten Reiseführern spannende Hintergründe zur Geschichte und Kultur Vietnams. An Bord erleben Sie Komfort und haben perfekte Voraussetzungen, Land und Leute Vietnams auf einzigartige Weise kennenzulernen. Bei einer Flusskreuzfahrt auf dem Mekong erhalten Sie authentische Einblicke in die Lebensweise der einheimischen Bevölkerung und besuchen schwimmende Märkte, tropische Obstkulturen und lokale Manufakturen.

Daneben erleben Sie traumhafte Landschaften mit grünen Reisfeldern. Unsere Spezialisten beraten Sie gerne und stellen für Sie die perfekte Vietnam Kreuzfahrt zusammen.

Icon map8 Tage
Flusskreuzfahrt nach Angkor
ab CHF 2440.– / pro Person
ab Saigon bis Siem Reap
Highlights: Einblicke ins Alltagsleben am Fluss, Besuch lokaler Handwerksbetriebe, Cao Dai Tempel & lokale Fischfarm,...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map2 Tage
Halong Bucht Kreuzfahrten mit «Bhaya Classic»
ab CHF 190.– / pro Person
ab/bis Hanoi
Highlights: Imposante Höhlensysteme, Traumhafte Karstlandschaften, Ältestes schwimmendes Fischerdorf, Sich an Bord...
Icon calendar2 Tage / 1 Nächte
Icon map2 Tage
Halong Bucht Kreuzfahrten mit «Legend Halong» Privatboot
ab CHF 590.– / pro Person
ab/bis Hanoi
Highlights: Imposante Höhlensysteme, Traumhafte Karstlandschaften, Ältestes schwimmendes Fischerdorf, Sich an Bord...
Icon calendar2 Tage / 1 Nächte
Icon map3 Tage
Halong Bucht Kreuzfahrten mit «Legend Halong» Privatboot
ab CHF 1080.– / pro Person
ab/bis Hanoi
Highlights: Imposante Höhlensysteme, Traumhafte Karstlandschaften, Ältestes schwimmendes Fischerdorf, Sich an Bord...
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
Icon map3 Tage
Halong Bucht Kreuzfahrten mit «The Au Co»
ab CHF 460.– / pro Person
ab/bis Hanoi
Highlights: Imposante Höhlensysteme, Traumhafte Karstlandschaften, Ältestes schwimmendes Fischerdorf, Sich an Bord...
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
Icon map2 Tage
Mekong Delta Flusskreuzfahrten mit «Dragon Eyes»
ab CHF 320.– / pro Person
ab Saigon bis Saigon oder bis Can Tho
Highlights: Komfortable, traditionelle Reisbarke, Velos für spontane Ausfahrten, Spaziergang durch lokale Dörfer,...
Icon calendar2 Tage / 1 Nächte
Icon map2 Tage
Mekong Delta Flusskreuzfahrten mit «Mekong Eyes»
ab CHF 220.– / pro Person
ab Saigon bis Saigon oder bis Can Tho
Highlights: Komfortable, traditionelle Reisbarke, Velos für spontane Ausfahrten, Spaziergang durch lokale Dörfer,...
Icon calendar2 Tage / 1 Nächte
Icon map2 Tage
Mystische Lan Ha Bucht Kreuzfahrt mit «Ginger»
ab CHF 490.– / pro Person
ab/bis Hanoi
Highlights: Versteckte Inseln und Lagunen, Velotour in lokales Dorf, Tai Chi auf dem Sonnendeck, Im Pool auf dem Deck...
Icon calendar2 Tage / 1 Nächte

Flitterwochen Vietnam

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Wasserfälle, Reisterrassen, Berge und Täler

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Reiseinformationen

Nützliche Informationen und alles über Land, Leute und das Klima

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