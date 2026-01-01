Vietnam Schiffsreisen vom Spezialisten
Individuelle Kreuzfahrten von Ihrem Spezialisten
Flusskreuzfahrt nach Angkor
ab CHF 2440.– / pro Person
ab Saigon bis Siem Reap
Highlights: Einblicke ins Alltagsleben am Fluss, Besuch lokaler Handwerksbetriebe, Cao Dai Tempel & lokale Fischfarm,...
8 Tage / 7 Nächte
Halong Bucht Kreuzfahrten mit «Bhaya Classic»
ab CHF 190.– / pro Person
ab/bis Hanoi
Highlights: Imposante Höhlensysteme, Traumhafte Karstlandschaften, Ältestes schwimmendes Fischerdorf, Sich an Bord...
2 Tage / 1 Nächte
Halong Bucht Kreuzfahrten mit «Legend Halong» Privatboot
ab CHF 590.– / pro Person
ab/bis Hanoi
Highlights: Imposante Höhlensysteme, Traumhafte Karstlandschaften, Ältestes schwimmendes Fischerdorf, Sich an Bord...
2 Tage / 1 Nächte
Halong Bucht Kreuzfahrten mit «Legend Halong» Privatboot
ab CHF 1080.– / pro Person
ab/bis Hanoi
Highlights: Imposante Höhlensysteme, Traumhafte Karstlandschaften, Ältestes schwimmendes Fischerdorf, Sich an Bord...
3 Tage / 2 Nächte
Halong Bucht Kreuzfahrten mit «The Au Co»
ab CHF 460.– / pro Person
ab/bis Hanoi
Highlights: Imposante Höhlensysteme, Traumhafte Karstlandschaften, Ältestes schwimmendes Fischerdorf, Sich an Bord...
3 Tage / 2 Nächte
Mekong Delta Flusskreuzfahrten mit «Dragon Eyes»
ab CHF 320.– / pro Person
ab Saigon bis Saigon oder bis Can Tho
Highlights: Komfortable, traditionelle Reisbarke, Velos für spontane Ausfahrten, Spaziergang durch lokale Dörfer,...
2 Tage / 1 Nächte
Mekong Delta Flusskreuzfahrten mit «Mekong Eyes»
ab CHF 220.– / pro Person
ab Saigon bis Saigon oder bis Can Tho
Highlights: Komfortable, traditionelle Reisbarke, Velos für spontane Ausfahrten, Spaziergang durch lokale Dörfer,...
2 Tage / 1 Nächte
Mystische Lan Ha Bucht Kreuzfahrt mit «Ginger»
ab CHF 490.– / pro Person
ab/bis Hanoi
Highlights: Versteckte Inseln und Lagunen, Velotour in lokales Dorf, Tai Chi auf dem Sonnendeck, Im Pool auf dem Deck...
2 Tage / 1 Nächte
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