Ninh Binh – die trockene Halong-Bucht Vietnams
Bootstouren durch Karsttürme und Reisfelder südlich von Hanoi
Die «trockene Halong-Bucht»: Karsttürme im Reisland
Die gleiche Karstlandschaft, die in der Halong-Bucht aus dem Meer ragt, setzt sich im Landesinneren fort. Rund um Ninh Binh erheben sich unzählige Kalksteintürme aus Reisfeldern und Flussläufen – daher der Beiname «trockene Halong-Bucht». Der Vergleich trifft die Stimmung, doch der Charakter ist ein anderer: Statt Dschunken und offenem Wasser prägen Wasserbüffel, kleine Dörfer und das satte Grün der Felder das Bild. Wer beide Landschaften auf einer Reise kombiniert, erlebt zwei völlig unterschiedliche Gesichter derselben Naturformation.
Mit dem Ruderboot durch Tam Coc und Trang An
Das klassische Erlebnis in Ninh Binh ist die Bootsfahrt: In Tam Coc gleiten Sie auf einem ruhigen Fluss zwischen Reisfeldern hindurch und unter Karstfelsen durch niedrige Höhlen. Trang An, Teil des UNESCO-Landschaftskomplexes, bietet weitläufigere Routen mit stillen Wasserwegen, Grotten und Tempeln am Ufer. Gerudert wird von Einheimischen; Sie lehnen sich zurück und lassen Felswände, Reisfelder und Höhlendurchfahrten an sich vorbeiziehen. Beide Touren führen mitten hinein in die Landschaft, die Ninh Binh berühmt gemacht hat – am eindrücklichsten früh am Morgen oder am späteren Nachmittag, wenn das Licht weich wird und weniger Boote unterwegs sind.
Bai-Dinh-Pagode und Velotouren durchs Reisland
Neben den Bootstouren lohnt sich der Besuch der Bai-Dinh-Pagode, einer weitläufigen buddhistischen Tempelanlage mit Hallen, Statuen und langen Galerien. Wer die Gegend aktiv erleben möchte, steigt aufs Velo: Schmale Strassen und Feldwege führen zwischen Reisfeldern, Karsttürmen und Dörfern hindurch – flach, gemächlich und ideal, um dem Alltag der Region nahezukommen. Gerade diese Mischung aus Kultur, Landschaft und sanfter Bewegung macht Ninh Binh so vielseitig.
Tagesausflug ab Hanoi oder Übernachtung?
Ninh Binh ist per Auto oder Zug direkt ab Hanoi erreichbar und damit ein beliebter Tagesausflug. Wer mehr Zeit mitbringt, wird mit einer Übernachtung belohnt: Sobald die Tagesgäste am späten Nachmittag abreisen, kehrt Ruhe ein – die Abende zwischen den Karsttürmen gehören dann fast Ihnen allein, und am Morgen sind Sie vor den ersten Gruppen auf dem Wasser. Kleine Unterkünfte inmitten der Reisfelder machen den Aufenthalt zusätzlich reizvoll. Für Geniesser ist die Übernachtung deshalb klar die schönere Variante.
Beste Reisezeit – und für wen Ninh Binh passt
Am schönsten präsentieren sich die Reisfelder von Mai bis Juni sowie im September und Oktober, wenn sie kurz vor der Ernte in sattem Grün stehen. Von Dezember bis Februar ist es im subtropischen Norden spürbar kühler – Details finden Sie unter beste Reisezeit für Vietnam. Ninh Binh passt zu Naturliebhabern, Fotografen, Familien und allen, die Vietnam abseits der Städte erleben möchten. Am besten lässt sich die Region als Etappe einer Rundreise durch Nordvietnam mit Hanoi und der Halong-Bucht kombinieren – unsere Spezialisten stellen Ihnen die passende Route zusammen.
Die Region liegt in derselben Karstlandschaft wie die Halong-Bucht – die Kalksteintürme ragen hier jedoch nicht aus dem Meer, sondern aus Reisfeldern und Flüssen im Landesinneren. Die Szenerie erinnert stark an die berühmte Bucht, wirkt aber ländlicher und ruhiger.
Beide Touren führen mit dem Ruderboot durch Höhlen und vorbei an Karstfelsen. Tam Coc führt unmittelbar durch die Reisfelder, Trang An – Teil des UNESCO-Landschaftskomplexes – ist weitläufiger und bietet mehrere Routen mit Grotten und Tempeln am Ufer. Wer Zeit hat, kombiniert beide Fahrten oder lässt sich von unseren Spezialisten beraten, welche besser zur Reiseroute passt.
Ein Tagesausflug ab Hanoi ist per Auto oder Zug gut machbar und zeigt Ihnen die Highlights. Mit einer Übernachtung erleben Sie die Region jedoch von ihrer schönsten Seite: Nach der Abreise der Tagesgäste kehrt Ruhe ein, und am frühen Morgen haben Sie die Wasserwege fast für sich.
Am eindrücklichsten ist die Landschaft von Mai bis Juni und von September bis Oktober, wenn die Reisfelder vor der Ernte sattgrün leuchten. Von Dezember bis Februar ist es im subtropischen Nordvietnam deutlich kühler. Grundsätzlich lässt sich Ninh Binh das ganze Jahr über besuchen.
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