Malaysia Hochzeitsreisen vom Spezialisten
Entspannende und abenteuerliche Flitterwochen
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Ihr Traum-Honeymoon in Malaysia
Malaysia - ein Paradies für Zweisamkeit
Malaysia verfügt über eine Flora und Fauna, die in der Region des Golfs von Thailand seinesgleichen sucht. Viele Gegenden von Malaysia eignen sich hervorragend dazu dort zu wandern und sind bekannt dafür, dort romantische Stunden verbringen zu können. Die vielen Naturwunder, die Malaysias Landschaften zu bieten haben, sind wie gemacht dafür, sie zu zweit zu erkunden und sich später gemeinsam an sie zu erinnern. Wenn Sie in Malaysia Ihre Flitterwochen verbringen, wird dies Ihre Beziehung zu Ihrem Schatz noch vertiefen, da die dort gemeinsam erlebten Zeiten Sie noch enger zusammenschweissen werden.
Luxus Resorts machen Ihren Malaysia Honeymoon zu einem Traum
Egal, ob Sie sich während Ihrer Hochzeitsreise nah Malaysia in erster Linie der überragenden Natur der Region widmen möchten oder doch lieber eine so einladende Metropole wie die Hauptstadt Malaysias, Kuala Lumpur erkunden, das Land wird Sie in seinen Bann ziehen. Auf Streifzügen durch die Hauptstadt Malaysias werden Sie in erster Linie die vielen kolonialen Bauten begeistern, die der Stadt ein besonderes Flair verleihen. Aber auch die Wolkenkratzer vor Ort sind sehr eindrucksvoll und unterstreichen die Vielseitigkeit der Metropole und Malaysias.
Wenn Sie hingegen die tropischen Landschaften des Landes erkunden, können Sie darauf hoffen, einen Nashornvogel zu Gesicht zu bekommen, der durch sein imposantes Äusseres sehr beeindruckend aussieht.
Malaysia - ein Land zum Verlieben
Falls sie sich dafür entscheiden, Ihre Flitterwochen in Malaysia zu verbringen, erwarten Sie sehr viele Sehenswürdigkeiten, deren Besuch sich lohnt. Ein Ort, dessen Schönheit Sie bei einem Aufenthalt in Malaysia unbedingt geniessen sollten, ist die malerische Datai Bay an der Strasse von Malakka. Ebenfalls landschaftlich herausragend ist die Insel Langkawi, auf der es aber auch viele Attraktionen gibt. Weitere Destinationen, an denen Sie in Malaysia einen schönen Honeymoon verbringen können, sind Terengganu und Kota Kinabalu.
Eine romantische Atmosphäre und viele Gelegenheiten Ihre Zweisamkeit zu zelebrieren, machen Malaysia zu einem Ziel für Liebende, an dem Sie insbesondere kurz nach einer Hochzeit eine traumhafte Zeit erwartet.
The Datai Langkawi
ab CHF 356.– / pro Person
Langkawi
2 Swimmingpools, einer davon nur für Erwachsene, ein Fitnesscenter am Strand, Yoga Pavillon, Tennis und ein grosses...
The Ritz-Carlton, Langkawi
ab CHF 299.– / pro Person
Langkawi
Drei Swimmingpools (einer davon nur für Erwachsene), originelles Spa mit umfangreichem Angebot in sechs...
Four Seasons
ab CHF 152.– / pro Person
Kuala Lumpur
Grosser Rooftop-Swimmingpool mit Blick auf die Stadt, schönes Spa und modernes Fitnesscenter.
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