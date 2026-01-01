Die beste Reisezeit nach Aktivität

Badeferien: Für Strandferien im Süden – etwa auf der Insel Phu Quoc – sind die Monate Dezember bis April ideal. Die Strände Zentralvietnams zwischen Danang und Hoi An zeigen sich dagegen von Februar bis August von ihrer sonnigen Seite. Eine Übersicht passender Häuser finden Sie bei unseren Hotels und Resorts in Vietnam.

Rundreise: Wer das ganze Land bereisen möchte, wählt am besten Februar bis April – dann herrschen in den meisten Regionen trockene, angenehme Bedingungen. Auch Oktober und November eignen sich gut, wenn der Schwerpunkt auf dem Norden und dem Süden liegt. Passende Routen finden Sie unter Vietnam Rundreisen.

Trekking: Für Wanderungen in der Bergwelt von Sapa sind März bis Mai sowie September bis November die besten Monate: Die Sicht auf die Reisterrassen ist klar, und die Temperaturen sind angenehm. Mehr dazu unter Trekking-Reisen in Vietnam.

Schiffsreise in der Halong-Bucht: Fahrten durch die Halong Bucht sind grundsätzlich ganzjährig möglich. Die zuverlässigsten Bedingungen bieten Oktober bis Dezember sowie März und April; im Sommer können kräftige Regenfälle einzelne Ausfahrten verzögern.