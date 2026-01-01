Beste Reisezeit für Vietnam
Klima und Reisemonate für Nord-, Zentral- und Südvietnam
Klima im Überblick
Vietnam wird vom Monsun geprägt und gliedert sich klimatisch in drei Zonen, die jeweils einem eigenen Rhythmus folgen. Eine landesweite Regen- oder Trockenzeit gibt es deshalb nicht. Die folgende Klimatabelle fasst die grossen Linien mit bewusst gerundeten Werten zusammen – die Details zu den einzelnen Regionen finden Sie weiter unten.
|Monate
|Wetter/Saison
|Eignung
|Dezember – Februar
|Süden trocken und warm (ca. 25–32 °C); Norden kühl und meist trocken (teils unter 20 °C, in den Bergen deutlich kälter); in Zentralvietnam klingen die Regenfälle ab
|Sehr gut für Südvietnam und Badeferien; für den Norden warme Kleidung einpacken
|März – Mai
|Landesweit zunehmend warm bis heiss (ca. 25–35 °C), überwiegend trocken; gegen Mai erste Schauer im Süden
|Sehr gute Monate für Rundreisen durch das ganze Land
|Juni – August
|Heiss und feucht; Regenzeit im Norden und Süden mit kurzen, kräftigen Schauern; Zentralvietnam meist sonnig
|Gut für Badeferien in Zentralvietnam; Rundreisen mit flexibler Planung möglich
|September – November
|Taifun-Saison und ergiebiger Regen in Zentralvietnam; der Norden wird trocken und mild, im Süden endet die Regenzeit
|Gut für den Norden, besonders im Oktober und November; Zentralvietnam eher meiden
Für eine klassische Vietnam Rundreise von Nord nach Süd bieten die Monate Februar bis April in den meisten Landesteilen gute Bedingungen.
Die beste Reisezeit nach Aktivität
Badeferien: Für Strandferien im Süden – etwa auf der Insel Phu Quoc – sind die Monate Dezember bis April ideal. Die Strände Zentralvietnams zwischen Danang und Hoi An zeigen sich dagegen von Februar bis August von ihrer sonnigen Seite. Eine Übersicht passender Häuser finden Sie bei unseren Hotels und Resorts in Vietnam.
Rundreise: Wer das ganze Land bereisen möchte, wählt am besten Februar bis April – dann herrschen in den meisten Regionen trockene, angenehme Bedingungen. Auch Oktober und November eignen sich gut, wenn der Schwerpunkt auf dem Norden und dem Süden liegt. Passende Routen finden Sie unter Vietnam Rundreisen.
Trekking: Für Wanderungen in der Bergwelt von Sapa sind März bis Mai sowie September bis November die besten Monate: Die Sicht auf die Reisterrassen ist klar, und die Temperaturen sind angenehm. Mehr dazu unter Trekking-Reisen in Vietnam.
Schiffsreise in der Halong-Bucht: Fahrten durch die Halong Bucht sind grundsätzlich ganzjährig möglich. Die zuverlässigsten Bedingungen bieten Oktober bis Dezember sowie März und April; im Sommer können kräftige Regenfälle einzelne Ausfahrten verzögern.
Regionale Unterschiede: Norden, Mitte und Süden
Nordvietnam (Hanoi, Halong-Bucht, Sapa) hat ein subtropisches Klima mit einer kühlen, meist trockenen Winterzeit von November bis April und heissen, regenreichen Sommern. In den Bergen um Sapa kann es von Dezember bis Februar empfindlich kalt werden – ein warmer Pullover gehört dann ins Gepäck.
Zentralvietnam (Hue, Danang, Hoi An) zeigt sich etwa von Februar bis August trocken und sonnig. Von September bis November fällt hier der meiste Regen, gelegentlich ziehen Taifune über die Küste – für diese Wochen planen unsere Spezialisten gerne alternative Etappen ein.
Südvietnam (Ho-Chi-Minh-Stadt, Mekong-Delta, Phu Quoc) ist ganzjährig warm. Die Trockenzeit dauert ungefähr von Dezember bis April; in der Regenzeit von Mai bis Oktober fallen die Schauer meist kurz und kräftig aus, oft am Nachmittag.
Mit einer durchdachten Routenplanung lässt sich Vietnam fast das ganze Jahr bereisen. Einen Überblick über alle Reiseformen gibt unsere Seite Vietnam Reisen; praktische Hinweise zu Einreise, Währung und Gesundheit finden Sie in den Vietnam Reiseinformationen.
Häufige Fragen zur besten Reisezeit in Vietnam
Für klassische Rundreisen von Nord nach Süd gelten Februar bis April als beste Reisezeit: Dann ist es in den meisten Landesteilen trocken und angenehm warm. Wer vor allem den Süden mit dem Mekong-Delta und Phu Quoc besucht, reist ideal zwischen Dezember und April. Für Zentralvietnam mit Hue und Hoi An bieten sich die Monate Februar bis August an.
Die Regenzeit fällt je nach Region unterschiedlich aus: Im Norden und Süden regnet es vor allem von Mai bis Oktober – meist in Form kurzer, kräftiger Schauer. In Zentralvietnam konzentriert sich der Regen dagegen auf September bis November; in dieser Zeit können auch Taifune über die Küste ziehen. Ganztägigen Dauerregen gibt es selten.
Ja. Weil die drei Klimazonen unterschiedlichen Rhythmen folgen, findet sich zu jeder Jahreszeit eine Region mit guten Bedingungen: Im europäischen Sommer etwa die Strände Zentralvietnams, im Winter der Süden. Unsere Spezialisten legen die Etappen Ihrer Vietnam Rundreise so, dass das Wetter für Sie arbeitet und nicht gegen Sie.
Zwischen Mai und September sind deutlich weniger Gäste unterwegs, und viele Hotels bieten attraktivere Preise – gerade in Zentralvietnam, wo in diesen Monaten oft die Sonne scheint. Auch abseits von Weihnachten, Neujahr und dem vietnamesischen Tet-Fest reisen Sie ruhiger. Wer flexibel ist, findet in der Nebensaison ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Die Halong Bucht lässt sich grundsätzlich das ganze Jahr befahren. Besonders zuverlässig sind Oktober bis Dezember sowie März und April: Dann ist die Sicht auf die Kalksteinfelsen meist klar und die See ruhig. Von Dezember bis Februar kann es kühl und neblig sein, im Sommer führen kräftige Regenfälle vereinzelt zu Programmänderungen.
Februar bis April ist das beste Gesamtfenster: Der Norden ist trocken, die Mitte sonnig und der Süden in der Trockenzeit. Auch Oktober und November funktionieren für Nord und Süd gut, in der Mitte muss man dann mit Regen rechnen.
Das vietnamesische Neujahrsfest fällt je nach Mondkalender in den Januar oder Februar. Für rund eine Woche stehen Geschäfte, Restaurants und viele Verbindungen still, während die Preise steigen. Wir prüfen den Termin bei jeder Planung.
Drei Klimazonen – warum es keine einheitliche Antwort gibt
Vietnam erstreckt sich über 1650 Kilometer, und Nord, Mitte und Süd haben verschiedene Reisekalender. Wer das ganze Land bereist, findet in praktisch jedem Monat mindestens zwei Regionen mit gutem Wetter – die Route muss nur zum Kalender passen.
Der Norden mit Hanoi, der Halong-Bucht und Sapa hat vier Jahreszeiten. Oktober bis Dezember ist am angenehmsten: trocken, klar, 20 bis 25 Grad. Januar und Februar werden kühl und diesig, in Sapa fällt gelegentlich Schnee. Von Mai bis September ist es heiss und feucht mit Höchstwerten über 33 Grad.
Die Mitte um Hue, Da Nang und Hoi An ist von Februar bis August trocken und sonnig. Von September bis Dezember fällt der meiste Regen des Landes, und in dieser Zeit treten auch Taifune auf; Hoi An steht dann gelegentlich unter Wasser.
Der Süden mit Saigon, dem Mekongdelta und Phu Quoc kennt nur Trocken- und Regenzeit. Dezember bis April ist trocken und warm, Mai bis November bringt kurze, kräftige Nachmittagsschauer bei ganzjährig 30 bis 34 Grad.
Die besten Monate für eine Vietnam Rundreise
Februar bis April ist das beste Gesamtfenster: Der Norden ist trocken, die Mitte sonnig, der Süden in der Trockenzeit. Einzig um das Tet-Neujahrsfest im Januar oder Februar sollte man vorsichtig planen – dann steht das Land für rund eine Woche still.
Oktober und November funktionieren für Nord und Süd hervorragend, in der Mitte muss man mit Regen rechnen. Wer Hoi An in dieser Zeit einplant, sollte flexibel bleiben.
Für Badeferien gilt: Phu Quoc und Con Dao im Süden von November bis April, Nha Trang und Mui Ne von Januar bis August, Da Nang und Hoi An von Februar bis August.
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