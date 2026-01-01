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Insel Padar, Indonesien

Indonesien Hotels vom Spezialisten

Genau das Richtige für jeden Anspruch

Vom Luxusresort bis hin zu einfachen Lodges, wir haben eine grosse Auswahl an Unterkünften für Sie parat. Sie planen eine Bali Reise und Ihnen fehlt noch eine Übernachtungsmöglichkeit? Bei uns werden Sie mit Gewissheit nicht lange suchen müssen. Einfache Bungalows am Strand, ein Mittelklassehotel oder ein Luxushotel, für jeden Reisewunsch haben wir ein passendes Ferienangebot. Selbstverständlich stehen Ihnen unsere Spezialisten auch bei der gesamten Reisevorbereitung und Reiseplanung beratend zur Seite.

Hotels in Indonesien

Bali Insel

Java

Kalimantan (Borneo)

Sulawesi

Lombok

Molukken

Raja Ampat

Sumatra

Sumba Island

Sunda Inseln

Zahlreiche Unterkünfte für Ihre Indonesien Reise

Das Land ist riesig und bietet somit sehr viel Abwechslung für Ihre wohlverdienten Ferien: Sandstrände, die nicht von Touristen überfüllt sind, eine Entdeckungstour durch den Dschungel und natürlich interessante Städte. Mit den Hotels in Indonesien starten Sie jeden Morgen erholt in Ihren Ferientag. Die Insel Lombok, Westpapua, Sulawesi oder Java – in Indonesien gibt es unzählige Regionen zu entdecken. Ein Aufenthalt in Indonesien lässt sich ausserdem sehr gut mit Ferien auf Bali kombinieren!

Indonesiens Vulkane erleben

Die mystische Welt der aktiven Vulkane Indonesiens erforschen

Reiseinformationen

Für unbeschwerte Ferien finden Sie hier alle notwendigen Informationen

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Asien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
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