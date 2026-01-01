Die hoteleigene Standseilbahn führt durch üppiges Grün vom Strand zu den Restaurants und Villen – nicht nur praktisch, sondern auch ein Erlebnis für sich. Zwei Swimmingpools, darunter der 50 Meter lange Infinity Pool exklusiv für Erwachsene sowie der familienfreundliche Garden Pool mit Jacuzzi und separatem Kinderpool, laden zum Entspannen ein. Der weitläufige Privatstrand sowie ein modern ausgestattetes Fitness bieten ideale Voraussetzungen für aktive Erholung.

Ob Kajaken, Stand-Up-Paddeln, Windsurfen, Beachvolleyball, Tennis, Pickle Ball oder Fussball – das abwechslungsreiche Sportangebot lässt keine Wünsche offen. Ein liebevoll betreuter Kids Club, ein hoteleigenes Kino, kulinarische Workshops sowie spannende Ausflüge in die Umgebung machen das Resort auch für Familien besonders attraktiv. Der «Mi Sol Spa» ist ein Refugium für Körper und Geist. Inmitten tropischer Natur bieten elegante Pavillons ein einzigartiges Spa-Erlebnis voller Ruhe und Harmonie.