InterContinental Danang Sun Peninsula Resort
Danang
Beschreibung
Einleitung
Die hoteleigene Standseilbahn führt durch üppiges Grün vom Strand zu den Restaurants und Villen – nicht nur praktisch, sondern auch ein Erlebnis für sich. Zwei Swimmingpools, darunter der 50 Meter lange Infinity Pool exklusiv für Erwachsene sowie der familienfreundliche Garden Pool mit Jacuzzi und separatem Kinderpool, laden zum Entspannen ein. Der weitläufige Privatstrand sowie ein modern ausgestattetes Fitness bieten ideale Voraussetzungen für aktive Erholung.
Ob Kajaken, Stand-Up-Paddeln, Windsurfen, Beachvolleyball, Tennis, Pickle Ball oder Fussball – das abwechslungsreiche Sportangebot lässt keine Wünsche offen. Ein liebevoll betreuter Kids Club, ein hoteleigenes Kino, kulinarische Workshops sowie spannende Ausflüge in die Umgebung machen das Resort auch für Familien besonders attraktiv. Der «Mi Sol Spa» ist ein Refugium für Körper und Geist. Inmitten tropischer Natur bieten elegante Pavillons ein einzigartiges Spa-Erlebnis voller Ruhe und Harmonie.
Lage
Traumhaft inmitten eines 39 Hektar grossen Naturreservats gelegen, bietet das Resort spektakuläre Ausblicke auf das Südchinesische Meer und einen der schönsten und ruhigsten Strände Zentralvietnams. Den Flughafen und die Stadt Danang erreichen Sie in etwa 30 Fahrminuten und das Städtchen Hoi An in rund 45 Fahrminuten.
Angebot
Feinschmecker kommen in sechs Restaurants und Bars auf ihre Kosten. Das mit einem Michelin Stern ausgezeichnete Gourmet Restaurant «La Maison 1888» serviert französische Haute Cuisine in eleganter Kolonialarchitektur. Im «Citron» geniessen Gäste vietnamesische Spezialitäten mit spektakulärem Ausblick von schwebend anmutenden Logen. Direkt am Strand bietet das Open Air Restaurant «Barefoot» frische Grillgerichte und Meeresbrise. Für Liebhaber der japanischen Küche präsentiert «Tingara» ein exquisites Omakase-Erlebnis auf höchstem Niveau. Die stilvolle «Buffalo Bar» und die 50 Meter lange «L_o_n_g Bar» runden das kulinarische Angebot ab.
Zimmer
In spektakulärer Hanglage an einem privaten Küstenabschnitt fügt sich das Resort harmonisch in die tropische Umgebung ein. Entworfen vom Stararchitekten Bill Bensley, begeistert das weitläufige Anwesen mit 189 luxuriösen Zimmern, Suiten und Villen, die mit einem einzigartigen Mix aus vietnamesischer Tempelarchitektur und verspieltem Design inszeniert wurden. Alle Zimmer verfügen über eine separate Regendusche und Badewanne und sind ausgestattet mit Klimaanlage, Fernseher, gratis Internetzugang, Safe, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Föhn.
Classic Oceanview: 70 m² grosse Zimmer mit grosszügigem Balkon mit Meerblick.
Classic Panoramic Oceanview: Gleich ausgestattet wie die Classic Oceanview, jedoch in privilegierter Lage auf den oberen Etagen mit freiem, unverstelltem Panoramablick über das Meer.
Club Panoramic Oceanview: Gleich ausgestattet wie die Classic Panoramic Oceanview, jedoch mit Zugang zur Club Lounge mit Frühstück, Afternoon Tea und abendlichen Cocktails.
ab CHF 264.– / pro Person
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