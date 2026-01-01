Spektakuläre Bali Rundreisen
Aussergewöhnliche Ferien auf Bali von Ihrem Spezialisten
Bali Kompakt
ab CHF 390.– / pro Person
ab/bis Bali
Highlights: Anmutiger Tempel Tanah Lot, Beeindruckende Reisterrassen, Spiritueller Besakih Tempel, Traditionelle...
4 Tage / 3 Nächte
Balis unbekannter Westen
ab CHF 890.– / pro Person
ab/bis Bali
Highlights: Besuch eines traditionell balinesischen Dorfes, Dschungelwanderung im Westbali Nationalpark, Traumhafte...
5 Tage / 4 Nächte
Erlebnisreiches Bali
ab CHF 660.– / pro Person
ab/bis Bali
Highlights: Unterwegs im offenen «VW Kübelwagen», Imposante Landschaften am Mount Batukaru, Fantastische Aussichten...
4 Tage / 3 Nächte
Höhepunkte Balis
ab CHF 1150.– / pro Person
ab/bis Bali
Highlights: Imposante Vulkanlandschaften unterwegs, Spiritueller «Muttertempel» Besakih, Einladender Wasserpalast...
8 Tage / 7 Nächte
Imposanter Ijen Krater
ab CHF 640.– / pro Person
ab/bis Bali
Highlights: Einzigartige Reisterrassen Jatiluwihs, Wanderung zum Kraterrand, Blauer Kratersee & gelber Schwefel,...
3 Tage / 2 Nächte
Die Götterinsel
Mystik, Kultur und Luxus
Auf unseren Rundreisen durch Bali werden Sie von einem kompetenten Reiseleiter begleitet. Dabei erfahren Sie nicht nur viel über die touristischen Zentren von Kuta und die Hauptstadt Denpasar. Sie besuchen auch die traumhaften Ziele, für die Bali bekannt ist. Während Ihrer Bali Reise beobachten Sie Delfine, Sie erleben die Affenwälder und Tempelanlagen, die im Wasser gebaut wurden.
Sie werden sachkundig durch Reisfelder geführt, baden am schwarzen Strand von Lovina und werden garantiert dem Zauber von Ubud erliegen. Hier tauchen Sie tief in die balinesische Kultur ein und entspannen im Yogazentrum oder in einem der zahlreichen Spas.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Asien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen