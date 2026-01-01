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Batur-, Caldera - und Agung-Vulkan, Bali

Spektakuläre Bali Rundreisen

Aussergewöhnliche Ferien auf Bali von Ihrem Spezialisten

Mystische Tempelanlagen, paradiesische Strände und tiefgrüne Reisterrassen vor einer Vulkanlandschaft – so können Sie sich Bali vorstellen und werden von der Realität dennoch überrascht sein. Der schönste und bekannteste Tempel ist der Meerestempel Pura Tanah Lot. Zauberhaft ist die Kleinstadt Ubud, die als kulturelles Zentrum Balis gilt. Es gibt auf der kleinen Insel auf den verschiedenen Rundreisen viel zu entdecken! Lassen Sie sich von unseren Spezialisten beraten, welche Stationen für Sie am interessantesten sein könnten.

Icon map4 Tage
Bali Kompakt
ab CHF 390.– / pro Person
ab/bis Bali
Highlights: Anmutiger Tempel Tanah Lot, Beeindruckende Reisterrassen, Spiritueller Besakih Tempel, Traditionelle...
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map5 Tage
Balis unbekannter Westen
ab CHF 890.– / pro Person
ab/bis Bali
Highlights: Besuch eines traditionell balinesischen Dorfes, Dschungelwanderung im Westbali Nationalpark, Traumhafte...
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte
Icon map4 Tage
Erlebnisreiches Bali
ab CHF 660.– / pro Person
ab/bis Bali
Highlights: Unterwegs im offenen «VW Kübelwagen», Imposante Landschaften am Mount Batukaru, Fantastische Aussichten...
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map8 Tage
Höhepunkte Balis
ab CHF 1150.– / pro Person
ab/bis Bali
Highlights: Imposante Vulkanlandschaften unterwegs, Spiritueller «Muttertempel» Besakih, Einladender Wasserpalast...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map3 Tage
Imposanter Ijen Krater
ab CHF 640.– / pro Person
ab/bis Bali
Highlights: Einzigartige Reisterrassen Jatiluwihs, Wanderung zum Kraterrand, Blauer Kratersee & gelber Schwefel,...
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte

Die Götterinsel

Mystik, Kultur und Luxus

Auf unseren Rundreisen durch Bali werden Sie von einem kompetenten Reiseleiter begleitet. Dabei erfahren Sie nicht nur viel über die touristischen Zentren von Kuta und die Hauptstadt Denpasar. Sie besuchen auch die traumhaften Ziele, für die Bali bekannt ist. Während Ihrer Bali Reise beobachten Sie Delfine, Sie erleben die Affenwälder und Tempelanlagen, die im Wasser gebaut wurden.

Sie werden sachkundig durch Reisfelder geführt, baden am schwarzen Strand von Lovina und werden garantiert dem Zauber von Ubud erliegen. Hier tauchen Sie tief in die balinesische Kultur ein und entspannen im Yogazentrum oder in einem der zahlreichen Spas.

Reisen mit Kindern

Unzählige Angebote für Bali Familienreisen

Flitterwochen auf Bali

Exklusive Hotels mit romantischen Angeboten für Ihren Honeymoon

Badeferien und schnorcheln

Erholsame Badeferien an Balis Traumstränden

Tauchen auf Bali

Die schönsten Tauchreviere der Götterinsel

Bali Ferien

Wir zeigen Ihnen die grössten Highlights Ihrer Bali Reise

Reiseinformationen

Alle wichtigen Tipps für unvergessliche Bali Ferien

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Asien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
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