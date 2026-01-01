Nützliche Philippinen Reiseinformationen
Reisetipps & Infos für Ferien in den Philippinen
Die wichtigsten Informationen im Überblick
Ab der Schweiz erreichen Sie mit Emirates sowie anderen Airlines, mit einer oder mehreren Umstiegen den International Airport Ninoy Aquino in Manila.
Bei der Einreise erhalten Schweizer Bürger für 30 Tage ein kostenfreies Visum. Dafür muss lediglich der Pass vorgelegt werden, welcher nach dem Rückreisedatum noch mindestens sechs Monate gültig ist. Darüber hinaus muss ein Rück- oder Weiterreise-Ticket vorgezeigt werden. Eine Verlängerung des Visums ist gebührenpflichtig möglich.
Die Filipinos lieben Kinder. Das zeigen beispielsweise die Tatsache, dass häufig Kiddie-Pools und Spielplätze in Hotels zu finden sind, viele familienfreundliche Strände oder ein Wasser-Funpark in Manila.
Bei einem Blick auf die Karte der Philippinen entdecken Sie viele sehenswerte Orte wie Manila, Tacloban oder Zamboanga City.
Die beste Reisezeit in den Philippinen erstreckt sich zwischen Januar und April. Die klimatischen Verhältnisse der Philippinen unterscheiden sich je nach Region stark. Grösstenteils herrscht subtropisches Klima. Am wärmsten wird es dabei meist in der Innenstadt der Hauptstadt Manila. Auf der Touristen-Insel Cebu herrscht oft launisches Wetter mit schnellen Wetterumschwüngen.
83 Prozent der Filipinos sind Katholiken. Damit bildet das Land in Asien die Ausnahme, bedingt durch die einstige spanische Kolonisation. Buddhisten und Muslime bilden Minderheiten.
- 1. Januar: Neujahrestag
- 19. Februar: Chinesisches Neujahrsfest
- 9. April: Tag der Ehre (Heldentag)
- 1. Mai: Tag der Arbeit
- 12. Juni: Unabhängigkeitstag
- 31. August: Tag der Nationalhelden
- 30. November: Andres Bonifacio-Tag
- 24. Dezember: Heiligabend
- 25. Dezember: Weihnachten
- 30. Dezember: Rizal-Tag
- 31. Dezember: Silvester
- Wechselnd: Gründonnerstag, Karfreitag, Ostern, Allerheiligen
Neben den Landessprachen Englisch und Filipino werden auf den zahlreichen Inseln knapp 170 weitere Sprachen gesprochen. Filipino ist seit 1937 Nationalsprache und besteht aus "Tagálog" mit Lehnwörtern aus vielen anderen Sprachen.
Philippinische Strassen sind oft verstopft. Für die Anmietung eines Autos brauchen Sie Führerschein, Kreditkarte und Pass.
Sie sollten auf die Philippinen Reise einen Adapter für Steckdosen der Typen A bis C mitnehmen. Die Spannung beträgt 220 Volt, weshalb Ihre Elektrogeräte dann reibungslos funktionieren sollten.
Das Mobilfunknetz der Philippinen ist gut ausgebaut. Es empfiehlt sich am Flughafen die Anschaffung einer inländischen SIM-Karte.
Zahlreiche Filipino werden schlecht bezahlt und nehmen Trinkgeld gerne an. Im Restaurant sind zehn Prozent des Rechnungsbetrages, für Kofferträger 20 Pesos angemessen.
Peso und Centavos sind Währung der Philippinen. In Grossstädten kann an Automaten Bargeld bezogen und bei offiziellen Wechselstuben und Banken gewechselt werden. Auf dem Land ist Bargeldbezug eher schwierig. Kreditkarten werden vor allem in Grossstädten akzeptiert.
Zur Sommerzeit ist die philippinische Zeit der in der Schweiz sechs und im Winter sieben Stunden voraus. Winterzeit existiert auf der Inselgruppe im Gegensatz zu Mitteleuropa nicht.
In weiten Teilen des Landes dauert die Regenzeit etwa von Juni bis November; zwischen Juli und Oktober können zudem Taifune auftreten, vor allem im Norden und Osten des Archipels. Die trockeneren Monate von Dezember bis Mai eignen sich deshalb am besten für Inselhopping und Strandferien. Einzelne Regionen weichen von diesem Muster ab – wir beraten Sie gerne.
Inlandsflüge sind das schnellste Verkehrsmittel im Inselstaat und verbinden Manila und Cebu mit vielen Ferienregionen. Auf kürzeren Strecken verkehren Fähren und die typischen Auslegerboote, sogenannte Bangkas. Da die Distanzen gross sind, lohnt es sich, die Etappen vorab zu planen – wir stimmen Flüge und Bootstransfers für Sie aufeinander ab.
Wegen der grossen Distanzen im Archipel empfehlen wir mindestens zwei Wochen. So lassen sich zwei bis drei Regionen entspannt kombinieren, etwa die Reisterrassen im Norden Luzons mit den Strand- und Tauchzielen der Visayas. Wer sich auf eine einzelne Region konzentriert, kommt auch mit zehn Tagen auf seine Kosten.
Für die Hochsaison von Januar bis April empfehlen wir eine Buchung mehrere Monate im Voraus, ebenso über Weihnachten und Neujahr, wenn viele Filipinos ihre Familien besuchen und Flüge stark nachgefragt sind. Kleinere Inselresorts verfügen oft nur über wenige Zimmer und sind entsprechend früh belegt.
Leitungswasser ist auf den Philippinen nicht zum Trinken geeignet. Greifen Sie auf abgefülltes Wasser zurück, das überall erhältlich ist, und verzichten Sie abseits guter Hotels und Restaurants im Zweifel auf Eiswürfel. Viele Resorts stellen ihren Gästen Trinkwasser bereit – eine wiederbefüllbare Flasche ist praktisch.
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