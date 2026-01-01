In weiten Teilen des Landes dauert die Regenzeit etwa von Juni bis November; zwischen Juli und Oktober können zudem Taifune auftreten, vor allem im Norden und Osten des Archipels. Die trockeneren Monate von Dezember bis Mai eignen sich deshalb am besten für Inselhopping und Strandferien. Einzelne Regionen weichen von diesem Muster ab – wir beraten Sie gerne.