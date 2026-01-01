Asien Hochzeitsreisen
Romantischer Honeymoon in Asien
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Frisch vermählt an die schönsten Orte der Welt
Die Luxusresorts in Asien lassen keine Wünsche offen. Die Wohlfühloasen bieten höchsten Komfort zu moderaten Preisen. Gönnen Sie sich eine Asien Reise und verbringen Sie traumhafte Honeymoon Ferien. Das Einzige, was auf Ihrem Tagesplan stehen wird, ist die Zeit zu zweit zu geniessen. Ob auf einer privaten Veranda mit Blick auf das kristallklare Meer oder im romantischen Pool nur für Sie. Frischverliebte schwärmen von Ihren Asien Flitterwochen. Die schönen Hotelanlagen schaffen eine einzigartige Atmosphäre.
Für Sportliche stehen es zahlreiche Wassersport Angebote zur Verfügung. Auch in der asiatischen Unterwasserwelt gibt es einiges zu entdecken: Von bunten Fischen über imposante Korallenriffe. So erleben Sie in Asien Badeferien, die frisch verheirateten Paaren lange in Erinnerung bleiben werden, traumhafte Fotokulissen inklusive.
Traumhafte Sonnenuntergänge sorgen für romantisches Flair
Eine Hochzeitsreise in Thailand führt oft auf die Insel Ko Bulon Lae. Rings um die romantische Insel brandet das kristallklare Meer an goldgelbe Puderzuckerstrände. Palmen erheben sich imposant über Ihnen und machen das Ferienfeeling komplett. Sonnenuntergänge wie aus Hollywoodfilmen, erstklassige Resorts zu moderaten Preisen und traumhafte Stände finden Sie auch auf den Gili Inseln. Luxushotels in Asien liegen ausserdem auf der Insel Con Dao. Sie verzaubert mit ihrer nahezu unberührten Natur viele Reisende.
Wer auf der Suche nach den perfekten Badeferien für seine Asien Honeymoon Ferien ist, der ist mit den umwerfenden Stränden von Bai Dam Trau oder Hon Bay Canh gut beraten. Weitere gern besuchte Ziele für Flitterwochen sind Malaysia und die Philippinen. Als Inselwelt Visayas werden die Philippinen bezeichnet, überall hier sind wunderschöne Sandstrände zu finden.
Flitterwochen und Kultur miteinander vereinen
Ebenfalls ein beliebtes Ziel für Flitterwochen ist Bali. Hier zeigt sich Asiens Kultur von seiner schönsten Seite. Die berühmten Tempel überraschen mit ihrer besonderen Architektur und den zahlreichen Buddhas. Ähnliche Tempelanlagen wie in Bali finden Sie auf Asien Rundreisen auf dem gesamten Kontinent. Hochzeitsreisen in Vietnam stehen für weitere kulturelle Höhepunkte. Die schwimmenden Märkte und die einzigartige Halong Bucht. Letztere ist mitverantwortlich dafür, dass Vietnam zum UNESCO-Kulturerbe erklärt wurde. Weitere einzigartige Tempel finden sich in Südthailand.
Thailand zur Festtagszeit
Dezember ist beste Reisezeit: Trockenzeit, Trauminseln – die beliebtesten Wochen des Jahres.
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