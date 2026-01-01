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Ulun Bratan Tempel, Bali

Asien Hochzeitsreisen

Romantischer Honeymoon in Asien

Gönnen Sie sich unvergessliche Honigmonde und reisen Sie nach Asien. Wer als frisch vermähltes Paar in Asien seine Flitterwochen verbringt, wird noch lange davon schwärmen. Der fernöstliche Charme und die freundlichen Menschen hier sind schon eine Reise wert. Aber natürlich hat der Kontinent noch mehr zu bieten. Kontraste prasseln aufeinander wie kaum ein zweites Mal auf der Welt. Quirlige Metropolen mit Tempelanlagen prägen genauso das Bild wie die goldgelben Traumstrände und die üppigen Regenwälder mit ihrer faszinierenden Pflanzen- und Tierwelt.

Sie geniessen in den Asien Honeymoon Ferien die einmalige Kultur und die hervorragende asiatische Küche. In den hiesigen Luxushotels werden Reisenden die Wünsche von den Augen abgelesen - ein perfektes Ziel, um vollkommen entspannt die Zeit zu zweit zu erleben. Wo die schönsten Sandstrände und romantische Hotels liegen, wissen unsere Asien Spezialisten. Kontaktieren Sie uns und verbringen Sie unvergessliche Flitterwochen auf dem grössten Erdteil.

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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Frisch vermählt an die schönsten Orte der Welt

Die Luxusresorts in Asien lassen keine Wünsche offen. Die Wohlfühloasen bieten höchsten Komfort zu moderaten Preisen. Gönnen Sie sich eine Asien Reise und verbringen Sie traumhafte Honeymoon Ferien. Das Einzige, was auf Ihrem Tagesplan stehen wird, ist die Zeit zu zweit zu geniessen. Ob auf einer privaten Veranda mit Blick auf das kristallklare Meer oder im romantischen Pool nur für Sie. Frischverliebte schwärmen von Ihren Asien Flitterwochen. Die schönen Hotelanlagen schaffen eine einzigartige Atmosphäre.

Für Sportliche stehen es zahlreiche Wassersport Angebote zur Verfügung. Auch in der asiatischen Unterwasserwelt gibt es einiges zu entdecken: Von bunten Fischen über imposante Korallenriffe. So erleben Sie in Asien Badeferien, die frisch verheirateten Paaren lange in Erinnerung bleiben werden, traumhafte Fotokulissen inklusive.

Traumhafte Sonnenuntergänge sorgen für romantisches Flair

Eine Hochzeitsreise in Thailand führt oft auf die Insel Ko Bulon Lae. Rings um die romantische Insel brandet das kristallklare Meer an goldgelbe Puderzuckerstrände. Palmen erheben sich imposant über Ihnen und machen das Ferienfeeling komplett. Sonnenuntergänge wie aus Hollywoodfilmen, erstklassige Resorts zu moderaten Preisen und traumhafte Stände finden Sie auch auf den Gili Inseln. Luxushotels in Asien liegen ausserdem auf der Insel Con Dao. Sie verzaubert mit ihrer nahezu unberührten Natur viele Reisende.

Wer auf der Suche nach den perfekten Badeferien für seine Asien Honeymoon Ferien ist, der ist mit den umwerfenden Stränden von Bai Dam Trau oder Hon Bay Canh gut beraten. Weitere gern besuchte Ziele für Flitterwochen sind Malaysia und die Philippinen. Als Inselwelt Visayas werden die Philippinen bezeichnet, überall hier sind wunderschöne Sandstrände zu finden.

Flitterwochen und Kultur miteinander vereinen

Ebenfalls ein beliebtes Ziel für Flitterwochen ist Bali. Hier zeigt sich Asiens Kultur von seiner schönsten Seite. Die berühmten Tempel überraschen mit ihrer besonderen Architektur und den zahlreichen Buddhas. Ähnliche Tempelanlagen wie in Bali finden Sie auf Asien Rundreisen auf dem gesamten Kontinent. Hochzeitsreisen in Vietnam stehen für weitere kulturelle Höhepunkte. Die schwimmenden Märkte und die einzigartige Halong Bucht. Letztere ist mitverantwortlich dafür, dass Vietnam zum UNESCO-Kulturerbe erklärt wurde. Weitere einzigartige Tempel finden sich in Südthailand.

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Dezember ist beste Reisezeit: Trockenzeit, Trauminseln – die beliebtesten Wochen des Jahres.

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