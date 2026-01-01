Gönnen Sie sich unvergessliche Honigmonde und reisen Sie nach Asien. Wer als frisch vermähltes Paar in Asien seine Flitterwochen verbringt, wird noch lange davon schwärmen. Der fernöstliche Charme und die freundlichen Menschen hier sind schon eine Reise wert. Aber natürlich hat der Kontinent noch mehr zu bieten. Kontraste prasseln aufeinander wie kaum ein zweites Mal auf der Welt. Quirlige Metropolen mit Tempelanlagen prägen genauso das Bild wie die goldgelben Traumstrände und die üppigen Regenwälder mit ihrer faszinierenden Pflanzen- und Tierwelt.

Sie geniessen in den Asien Honeymoon Ferien die einmalige Kultur und die hervorragende asiatische Küche. In den hiesigen Luxushotels werden Reisenden die Wünsche von den Augen abgelesen - ein perfektes Ziel, um vollkommen entspannt die Zeit zu zweit zu erleben. Wo die schönsten Sandstrände und romantische Hotels liegen, wissen unsere Asien Spezialisten. Kontaktieren Sie uns und verbringen Sie unvergessliche Flitterwochen auf dem grössten Erdteil.