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    Vang Vieng, Laos  

Laos Hotels vom Spezialisten

Ferien in traumhaften Boutique Resorts und Hideaways

Wenn Sie Ferien in Laos planen und noch auf der Suche nach Hotels und Resorts sind, sind Sie bei unseren Spezialisten genau an der richtigen Stelle. Wir bieten Ihnen eine vielfältige Auswahl an Laos Hotels in sämtlichen Preiskategorien. Auf Wunsch stellen wir Ihnen gerne eine individuelle Ferienreise zusammen. Wie wäre es mit einer Laos Rundreise oder Badeferien?

Hotels nach Regionen

Luang Prabang

Vientiane

Hotels und Unterkünfte in Laos

Sie wünschen sich Ferien, in denen es Ihnen an nichts fehlt? Verbringen Sie einige Tage oder Wochen in Laos und lassen Sie Ihre Seele baumeln. Auf Ihrer Laos Reise erleben und entdecken Sie natürlich jede Menge. Verbringen Sie beispielsweise unvergessliche Familienferien in Laos, denn diese Ferienregion ist dafür bekannt, dass die Einwohner sehr kinder- und familienfreundlich sind. Profitieren auch Sie von unserer langjährigen Erfahrung und lassen Sie sich Ihr persönliches Angebot von uns unterbreiten. Ob eine Familienreise, Flitterwochen oder Badeferien, in Laos werden Sie sich von der ersten Minute an wohlfühlen!

Flussfahrten auf dem Mekong

Die Schönheit von Laos auf einer Mekong-Flussrundreise erleben

Reiseinformationen

Einreise, Reisezeit, Landkarte, Trinkgelder und weitere Reisetipps

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