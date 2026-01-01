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Malacca, Malaysia

Malaysia Hotels vom Spezialisten

Ferien in Malaysia – einfache Hotels und Luxusunterkünfte

Damit die Ferien erholsam und entspannt werden, ist ein gutes und komfortables Hotel auf Ihrer Malaysia Reise das A und O. Sehr gerne sind wir Ihnen bei der Auswahl behilflich und stehen Ihnen natürlich auch für andere Themen rund um das Reisen beratend zur Seite. Das Land bietet eine bunte und aufregende Vielfalt. Deshalb haben wir Familienresorts, aber auch für Malaysia Hochzeitsreisen traumhafte Unterkünfte im Angebot. Sie suchen ein Hotel in der Hauptstadt Kuala Lumpur? Auch hier helfen Ihnen unsere Spezialisten gerne weiter!

Hotels nach Regionen

Cameron Highlands
Kota Kinabalu
Kuala Lumpur
Kuching
Langkawi
Malakka
Ostküste
Pangkor
Penang
Rawa Island
Redang
Taman Negara NP
Tiga Island
Tioman

Ob Lodge oder Luxushotel

Erleben Sie einzigartige Ferien!

Auf Sie wartet ein breit gefächertes Angebot an Hotels und Resorts für Ihre bevorstehenden Malaysia Reisen. Luxuriöse Honeymoon Suiten oder kindgerechte Zimmer, bei uns werden Sie garantiert nicht lange nach einem passenden Angebot suchen müssen. Je nach Region können wir Ihnen sogleich auch einige Ausflugstipps anbieten. Bei Malaysia Rundreisen entdecken Sie viele verschiedene Stationen dieses faszinierenden Landes. Teilen Sie uns ganz einfach Ihre persönlichen Wünsche mit und überlassen Sie die Suche nach einer geeigneten Unterkunft uns. Sie werden sehen, dass wir eine vorzügliche Auswahl für Sie treffen werden. Malaysia wird Sie schlicht und einfach begeistern.

Ferien mit Kindern

Hier finden Sie alle kinderfreundlichen Reisen nach Malaysia

Tierwelt Malaysias

In Pflegestationen können Sie mit den Orang Utans auf Tuchfühlung gehen

Abenteuer Borneo

Unvergessliche Abenteuerreisen in einer einzigartigen Flora und Fauna

Flitterwochen Malaysia

Alle Angebote für romantische Hochzeitsreisen und exklusive Hotels

Tauchen in Malaysia

Die schönsten Tauchspots Malaysias entdecken

Reiseinformationen

Alle Informationen über Land und Leute für gelungene Ferien in Malaysia

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Asien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
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