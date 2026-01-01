Besuchslogik: So planen Sie Ihre Tage in Angkor

Der Archäologische Park von Angkor bei Siem Reap gehört seit 1992 zum UNESCO-Weltkulturerbe und ist so weitläufig, dass eine gute Planung den Unterschied macht. Eintrittspässe gibt es in der Regel für einen, drei oder sieben Tage – für die wichtigsten Anlagen empfehlen wir mindestens zwei volle Tage. Bewährt hat sich die Aufteilung in den «kleinen Rundweg» mit den Haupttempeln und den «grossen Rundweg» zu den ruhigeren Anlagen. Unterwegs sind Sie mit dem Tuk-Tuk, im klimatisierten Fahrzeug mit Guide oder – für Sportliche – mit dem Velo.

Die wichtigsten Anlagen im Überblick

Anlage Das zeichnet sie aus Unser Tipp Angkor Wat Der grösste Sakralbau der Welt mit kunstvollen Reliefgalerien Zum Sonnenaufgang oder am ruhigeren Nachmittag Angkor Thom mit Bayon Die letzte Königsstadt der Khmer mit den berühmten Gesichtertürmen Am Vormittag, wenn das Licht die Gesichter modelliert Ta Prohm Vom Dschungel umarmte Ruinen – Baumwurzeln überwachsen die Mauern Früh am Morgen, bevor die Gruppen eintreffen Banteay Srei Filigrane Schnitzereien in rosafarbenem Sandstein Als Halbtagesausflug mit Fahrt durch das Ländliche kombinieren Preah Khan Weitläufige Klosteranlage abseits der grossen Besucherströme Ideal für den zweiten Besuchstag

Tageszeiten clever nutzen

Der Sonnenaufgang hinter den Türmen von Angkor Wat ist weltberühmt – entsprechend früh sollten Sie vor Ort sein. Danach lohnt sich der direkte Weg nach Ta Prohm, solange es noch kühl und ruhig ist. Über die Mittagszeit, wenn Hitze und Besucherzahlen ihren Höhepunkt erreichen, kehren viele Gäste für eine Pause am Pool nach Siem Reap zurück.

Am späteren Nachmittag zeigen sich der Bayon und die kleineren Tempel im schönsten Licht, bevor Aussichtspunkte wie der Tempelberg Pre Rup den Tag mit dem Sonnenuntergang beschliessen. Denken Sie an bedeckte Schultern und Knie – für die oberen Ebenen von Angkor Wat ist dies Pflicht.

Siem Reap als Basis – und die schönsten Kombinationen

Siem Reap ist weit mehr als ein Ausgangspunkt: Die Stadt bietet stimmungsvolle Hotels, lebhafte Märkte und eine erstaunlich vielfältige Küche. Lohnend ist zudem ein Ausflug zum Tonle-Sap-See mit seinen schwimmenden Dörfern. Klimatisch sind die Monate November bis Februar am angenehmsten – trocken und vergleichsweise kühl; ab März wird es sehr heiss, während die grüne Regenzeit mit gefüllten Wassergräben und weniger Besuchern ihren eigenen Reiz hat.

Angkor lässt sich ideal in eine Kambodscha Rundreise einbetten oder mit den Nachbarländern verbinden: Klassiker sind die Kombination mit Laos oder mit Vietnam – von Hanoi über die Halong Bucht bis in den Süden.

Wann sich welche Region am besten bereist, zeigt unsere Übersicht zur besten Reisezeit für Vietnam. Unsere Spezialisten stellen Ihnen die passende Route zusammen.