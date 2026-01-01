Tauchen auf den Philippinen vom Spezialisten
Bunte Unterwasserwelt
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Die charmantesten Tauchspots
Philippinen Reisen - eine gute Gelegenheit zum Entspannen
Da in eigentlich allen Tauchregionen der Philippinen konstant hohe Temperaturen von um die 25 Grad oder mehr üblich sind, können Sie in diesem Teil der Welt das gesamte Jahr über nach Herzenslust tauchen. Aufgrund des Artenreichtums der Gegend begeistern sich Kenner immer mehr für die Tauchgebiete vor den Philippinen. Ein weiterer Grund für die Beliebtheit der philippinischen Küstenregionen bei Tauchern sind die vielen Korallenriffe, die fast alle als sogenannte „Marine Sanctuaries“ ausgewiesen sind, was bedeutet, dass Sie unter besonderem Schutz stehen.
Darüber hinaus zeichnen sich die Tauchgründe vor den Philippinen durch sehr gute Sichtweiten aus, welche auch für Schnorchler oftmals um die 50 Meter betragen.
Eine traumhafte Atmosphäre ist für die Philippinen typisch
Auf den Philippinen ist der nächste Tauchspot nie weit entfernt. Dies führt dazu, dass Sie nur 150 Kilometer von der philippinischen Hauptstadt entfernt, auf der Insel Mindoro, traumhafte Tauchgebiete finden. Sehr interessant sind auch Taucherlebnisse vor Puerto Galera, da Sie sich dort von der starken Strömung treiben lassen können und Sie später von einem Begleitboot wieder an Bord genommen werden. Die für Taucher aber wohl charmanteste Insel im Umfeld der Philippinen ist zweifellos Borocay, da dort sowohl Profis als auch ihre Anfänger auf ihre Kosten kommen.
Etliche Tauchschulen sorgen auf jeden Fall dafür, dass nicht so erfahrene Taucher ohne Mühe diesen herrlichen Sport erlernen und ausüben können.
Ein Ausflug ins Paradies
Wenn Sie vor den Philippinen tauchen, sollten Sie die Insel Palawan und die Inselgruppe der Visayas besuchen. In diesem Gebiet der Philippinen können Sie nicht nur so traumhafte Orte wie Moalboal und El Nido besuchen, sondern auch die schöne Insel Malapascua. Eine weitere Region, deren Besuch sich auf jeden Fall lohnt, ist Bicol. Aber auch der Apo Reef und Coron Naturpark, hat ebenso wie das Romblon Archipel so einiges zu bieten. Wracktaucher hingegen finden ihr bevorzugtes Tauchrevier in der Coron Bay, wo ein imposanter Schiffsfriedhof dafür sorgt, dass Träume wahr werden.
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