Denken Sie auch, dass Vietnam Ferien mit Kindern zu anstrengend sind? Hier lautet die Antwort ganz klar: Nein! Eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall, weil Kinder in Vietnam fast wie eine Majestät behandelt werden und in der Gesellschaft einen ohnehin hohen Stellenwert haben. Vietnam eignet sich hervorragend, um mit der ganzen Familie Ferien zu machen. Hinzu kommen die unproblematischen Kontakte zur Bevölkerung und wenn Ihre Kinder dann noch blond sind, werden sie bei den dort lebenden Einheimischen fast schon zu einer Attraktion.

Schon viele Familien mussten bei einem Aufenthalt in Südostasien feststellen, dass sich ihre Sprösslinge schnell der neuen Umgebung anpassen, weil ihre Erwartungen an eine Reise nach Vietnam viel niedriger sind als die der Erwachsenen. Unsere Spezialisten stellen Ihnen ein Angebot für Ihre Reise zusammen.