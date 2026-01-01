Vietnam Reisen mit Kindern
Ferien in Vietnam für die Familie vom Spezialisten
Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Vietnam für Gross und Klein
Selbstverständliche Gastfreundschaft für Familien
Asiatische Freundlichkeit ist für Gross und Klein eine Selbstverständlichkeit. In den Touristenzentren Vietnams entstanden nach dem Krieg zahlreiche kinderfreundliche Familienhotels und -resorts. Moderne Supermärkte bieten Familien aus der Schweiz vielseitige Einkaufsmöglichkeiten, zumal die Lebenshaltungskosten hier niedrig sind. Natürlich sollten Sie grade jüngere Kinder nicht mit Sehenswürdigkeiten überfordern. Aber unterschätzen Sie auch nicht die Neugier Ihrer jüngeren Familienmitglieder, sondern geniessen Sie die traumhaften Landschaften oder den Anblick von Gibbons in den Bäumen des Regenwaldes.
Auf einem Elefanten reiten
Der Ritt auf einem Elefanten ist sicher ein grosser Wunsch vieler Kinder. In Vietnam kann dieser Traum für Ihre Kinder in Erfüllung gehen. Im Dorf Buon Jun am Lak See oder im Elefantendorf Ban Don können zwei bis drei Kinder neben einem Führer auf einem Elefanten Platz nehmen und durch einen flachen See spazieren. Vor den Toren von Da Lat entstand in einer hügeligen Landschaft ein Vergnügungspark, der Ihre Vietnam Reisen mit Familie zu einem Erlebnis werden lässt.
Hier gibt es neben Ponyreiten auch Fahrten mit Kanus und Tretbooten. Eine andere Möglichkeit, Ihre Vietnam Reisen unvergessen zu machen, ist der Besuch im Hanoi Super Karting Centre wo sich Jung und Alt als Pilot in einem Gokart versuchen können.
Burgen bauen am Strand und tolle Wasserparks in Hanoi und Saigon
Erleben Sie die Attraktionen einer fremden Welt und bestaunen Sie die Vielfältigkeit von Vietnam. Vietnam Rundreisen sind auch mit Kindern möglich und werden somit zum Highlight für die ganze Familie. In zahlreichen Städten gibt es Zoos, die auch beliebte Ausflugsziele der Einheimischen sind. Im Hanoi Water Park mit über 35.000 Quadratmetern Fläche und seinen vielen Pools und grossen Rutschen können sich Jung und Alt austoben. Im Dam Sen Waterpark von Saigon können Sie zusätzlich auf einer Minieisenbahn fahren oder auf Ruderbooten ihr Glück versuchen.
Eines ist aber immer sicher: Freuen Sie sich auf Authentizität und die Begegnung mit einer fremden Kultur und auf kinderfreundliche Menschen, die immer ein Lächeln parat haben. Wenden Sie sich für Ihre Familienreise an unsere Spezialisten.
Familienferien in Asien und weltweit
Neben Vietnam gibt es viele weitere Destinationen, die sich für Reisen mit Kindern eignen. Eine Übersicht mit Inspiration für alle Kontinente finden Sie auf unserer Seite Familienferien. Sollen es vor allem Sandstrand und Meer sein, zeigen Ihnen unsere Familien-Badeferien passende Ziele. Bei der Wahl hilft Ihnen unser Spezialisten-Team: Es kennt die Destinationen aus eigener Erfahrung und stimmt Route, Reisetempo und Unterkünfte auf Ihre Familie ab.
Vietnam eignet sich grundsätzlich für Familien mit Kindern jeden Alters, denn Kinder haben in der vietnamesischen Gesellschaft einen hohen Stellenwert und werden überall herzlich willkommen geheissen. Mit jüngeren Kindern empfiehlt sich ein Programm mit wenigen Ortswechseln und genügend Zeit am Strand oder im kinderfreundlichen Familienresort. Ältere Kinder geniessen die vielfältigen Erlebnisse, vom Elefantendorf über Wasserparks bis zum Gokart-Fahren. Achten Sie einfach darauf, jüngere Kinder nicht mit zu vielen Sehenswürdigkeiten zu überfordern.
Die Flugzeit von der Schweiz nach Vietnam beträgt rund 12 Stunden. Je nach Verbindung und Zwischenstopp kann die gesamte Reisezeit etwas länger ausfallen. Für Familien empfiehlt sich ein Nachtflug, damit die Kinder einen Teil der Reise verschlafen können.
Vietnam ist der Schweiz um sechs Stunden voraus, während der europäischen Sommerzeit um fünf Stunden. Kinder gewöhnen sich meist erstaunlich schnell an die neue Zeit. Planen Sie für die ersten Tage dennoch ein ruhiges Programm ein, damit sich die ganze Familie in Ruhe akklimatisieren kann.
Dank der grossen Nord-Süd-Ausdehnung gibt es in Vietnam fast das ganze Jahr über Regionen mit gutem Reisewetter. In den Sportferien herrscht in weiten Teilen des Landes Trockenzeit – ideal für eine Rundreise mit Kindern. In den Sommerferien bieten sich vor allem die Strände Zentralvietnams an, in den Herbstferien der Norden rund um Hanoi. Unsere Spezialisten stellen Ihnen gerne ein passendes Angebot für Ihre Ferienzeit zusammen.
In den Städten und den gängigen Badeorten Vietnams ist das Malariarisiko gering; ein gewisses Risiko besteht vor allem in abgelegenen ländlichen Regionen. Ein konsequenter Mückenschutz ist für Kinder in den Tropen generell empfehlenswert. Lassen Sie sich vor der Abreise von einer Fachperson für Reisemedizin beraten, welche Schutzmassnahmen und Impfungen für Ihre Familie sinnvoll sind.
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