Burma Schiffsreisen
Traumlandschaften am Irrawaddy
Spezialisten-Team
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Den Komfort und die Ausblicke geniessen
Burma - ein Land der Kultur
Modern, luxuriös und elegant, so präsentieren sich die Schiffe, mit denen Sie den Irrawaddy und sein Umland erkunden können. Geniessen Sie es, auf dem gemütlichen Sonnendeck Ihres Schiffes zu entspannen, während traumhafte Landschaften an Ihnen vorbeigleiten. Auch wenn Sie die Sehenswürdigkeiten des Landes bei einer Flusskreuzfahrt in erster Linie aus der Ferne sehen und nur im Rahmen von Landgängen diesen näher kommen, sind Schiffsreisen in Burma auch eine gute Gelegenheit die Traditionen der Bewohner dieses Landes kennenzulernen und ihr Leben zu verstehen. Denn nicht selten können Sie an Bord des von Ihnen gewählten Schiffes Tanzvorführungen oder klassisches burmesisches Puppentheater verfolgen.
Spannend, erholsam und wunderschön - Burma Flusskreuzfahrten
Wenn Sie sich auf Myanmar Reisen den Luxus einer Flusskreuzfahrt auf dem Irrawaddy gönnen, können Sie sich auf viele interessante Städte entlang Ihrer Route freuen. Insbesondere die Metropolen Mandalay, Bhamo, Bagan und Yangoon sind für ihre vielen interessanten Bauwerke bekannt und laden Sie dazu ein interessante Erkundungstouren zu unternehmen. Ebenfalls sehr interessant sind auch die alten Königsstädte Amarapura und Ava, in denen Sie viele bemerkenswerte Orte besuchen können. Einen herrlichen Anblick bietet auch die schön anzusehende U-Bein Brücke, welchen Fluss überspannt und nur von Fussgängern betreten werden darf.
Dadurch, dass Sie komplett aus Teakholz besteht, wirkt sie sehr edel und ist definitiv eines der Highlights auf Flusskreuzfahrten in Burma.
Burma Reisen - ein Vergnügen für alle Sinne
Reisen durch das schöne Land Burma sind aber nicht nur wegen der erhabenen Landschaften und vieler Kulturdenkmäler sehr empfehlenswert, sondern auch wegen der Begegnungen mit den stolzen Einwohnern des Landes. Die Freundlichkeit und Aufgeschlossenheit der Burmesen sind legendär und sehr angenehm. Selbst an so spirituellen Orten, wie Sagaing, dem grössten buddhistischen Meditationszentrum Burmas, welches für die Einheimischen sehr wichtig ist, sind Besucher, welche die Kultur des Landes kennenlernen möchten, herzlich willkommen.
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