Singapur Städtereisen vom Spezialisten
Ferien vom Spezialisten in Singapur
Singapurs Highlights
Singapur ist viel mehr als nur ein globales Finanzzentrum. Es herrscht tropisches Klima und die Stadt bietet viel Grünfläche. Die moderne Architektur prägt das Stadtbild und dennoch kann man sehr viel Tradition und Kultur entdecken. Es gibt sehr viele Sehenswürdigkeiten die nur darauf warten von Ihnen entdeckt zu werden. Der Zoo von Singapur ist vermutlich einer der besten Zoos auf der Welt und es gibt sogar einen Nacht Zoo. Im Botanischen Garten kann man das hektische Treiben vergessen und im Orchideengarten die Nationalblume Singapurs bestaunen.
Auf Sentosa Island, der Spass- Insel, können Sie den ganzen Tag lang vergnügen und von zahlreichen Unterhaltungsmöglichkeiten profitieren. Das wohl bekannteste Bild von Singapur ist das Hotel Marina Bay Sands und die Gardens by the Bay. Es ist wunderschön diese Kulisse bei Nacht zu geniessen.
Singapur als Städtereise und als Stopover
Singapur ist beides: ein eigenständiges Reiseziel und der bequemste Zwischenhalt auf dem Weg nach Australien, Neuseeland oder Bali. Für einen Stopover genügen zwei bis drei Nächte – genug für Marina Bay, Chinatown und die Gardens by the Bay, ohne dass der Jetlag die Reise bestimmt. Wer die Stadt als Ziel plant, füllt gut fünf bis sieben Tage: Der Stadtstaat ist klein, aber dicht, und jedes Quartier hat eine eigene Handschrift.
Die Wege sind kurz. Vom Flughafen Changi erreichen Sie die Innenstadt in rund zwanzig Minuten, die MRT verbindet praktisch alle Sehenswürdigkeiten, und Taxis sind nach Schweizer Massstab günstig. Genau das macht Singapur zu einem entspannten Einstieg in Asien – auch für alle, die zum ersten Mal so weit reisen.
Die Quartiere und ihre Unterschiede
Marina Bay ist das Postkartenbild: Das Marina Bay Sands, der Merlion und die Skyline gehören zusammen. Wer hier wohnt, zahlt mehr, steht dafür aber mitten in der Kulisse. Chinatown und Kampong Glam sind flacher, älter und deutlich lebendiger – Shophouses, Tempel, Moscheen und Restaurants, in denen ein Mittagessen wenige Franken kostet. Little India ist der lauteste und farbigste Teil der Stadt.
Etwas ruhiger wird es auf Sentosa Island: Strände, Resorts und Freizeitparks, mit der Einschienenbahn in wenigen Minuten erreichbar. Für Familien ist Sentosa oft der bessere Standort, weil zwischen zwei Stadttagen Erholung möglich bleibt.
Singapur mit Inselferien verbinden
Die schönste Ergänzung zu Singapur liegt gleich vor der Haustür. Bintan erreichen Sie mit der Fähre in gut einer Stunde: Resorts am Südchinesischen Meer, Strand, Golf und Spa – ein spürbar anderes Tempo als in der Stadt. Deutlich exklusiver ist Bawah Reserve, eine private Inselgruppe im Anambas-Archipel, die per Wasserflugzeug angeflogen wird und sich für Hochzeitsreisen anbietet.
Beide Kombinationen funktionieren auch als Verlängerung eines Stopovers: drei Nächte Stadt, vier Nächte Insel. Wir planen die Anschlüsse so, dass Fähre oder Flug zu Ihren Langstreckenzeiten passen.
Essen, Klima und was Sie einrechnen sollten
Die Hawker Centres sind Singapurs kulinarisches Herz und ein Grund für sich, herzukommen. In Maxwell, Lau Pa Sat oder Old Airport Road essen Sie für wenige Franken hervorragend – Hainanese Chicken Rice, Laksa, Chilli Crab. Die Hygienestandards sind hoch, jeder Stand trägt eine sichtbare Bewertung.
Klimatisch ist Singapur ganzjährig gleich: rund 30 Grad, hohe Luftfeuchtigkeit, kurze kräftige Schauer. Eine eigentliche schlechte Reisezeit gibt es nicht; von November bis Januar regnet es etwas häufiger. Planen Sie die Mittagsstunden bewusst in klimatisierten Museen oder Malls ein, dann bleibt der Tag angenehm.
Singapur im Überblick
Vertiefen Sie einzelne Regionen und Themen: Singapore City Sentosa Island Bintan Bawah Islands Sehenswürdigkeiten Reiseinformationen. Welche Bausteine für Sie infrage kommen, klären wir im Gespräch.
Für einen Stopover reichen zwei bis drei Nächte für Marina Bay, Chinatown und die Gardens by the Bay. Als eigenständiges Reiseziel sind fünf bis sieben Tage sinnvoll, weil dann auch Sentosa Island, Little India und ein Ausflug nach Bintan Platz finden.
Singapur liegt knapp nördlich des Äquators und ist ganzjährig rund 30 Grad warm bei hoher Luftfeuchtigkeit. Eine schlechte Reisezeit gibt es nicht. Von November bis Januar fällt mehr Regen, meist in kurzen, kräftigen Schauern am Nachmittag.
Ja, Singapur ist einer der bequemsten Zwischenhalte überhaupt. Der Flughafen Changi liegt rund zwanzig Minuten vom Zentrum entfernt, die Wege in der Stadt sind kurz, und zwei bis drei Nächte brechen den Langstreckenflug nach Australien, Neuseeland oder Bali wirksam.
Hotels und Alkohol sind teuer, Essen und öffentlicher Verkehr nicht. In den Hawker Centres essen Sie für wenige Franken sehr gut, und die MRT bringt Sie für rund zwei Franken durch die ganze Stadt. Der Aufenthalt lässt sich dadurch gut steuern.
Bintan liegt eine gute Fährstunde entfernt und bietet Resorts, Strand, Golf und Spa. Exklusiver ist Bawah Reserve im Anambas-Archipel, das per Wasserflugzeug erreicht wird. Beides eignet sich als Verlängerung eines Städteaufenthalts.
Schweizer Staatsangehörige benötigen für touristische Aufenthalte kein Visum. Der Pass muss bei der Einreise noch mindestens sechs Monate gültig sein. Vor der Ankunft ist eine elektronische Einreisekarte auszufüllen; die Einfuhr von Kaugummi und E-Zigaretten ist verboten.
Sehr gut. Die Stadt ist sicher, sauber und mit dem öffentlichen Verkehr einfach zu bewältigen. Sentosa Island mit Stränden, Universal Studios und Aquarium ist ein idealer Standort, weil sich Stadtbesichtigung und Erholung abwechseln lassen.
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