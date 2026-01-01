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Centara Villas Phuket

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Phuket

Ein hübsches Resort, ideal für ruhige Ferien und für Naturliebhaber. Aufgrund seiner Hanglage und vieler Treppen innerhalb des Hotels ist es für Gehbehinderte oder ältere Gäste nicht zu empfehlen.

Beschreibung

Einleitung
Terrassenförmige Poolanlage mit Wasserfall sowie ein Spa sorgen für Erholung. Was­sersport­ und grosse Poolanlage mit Wasserpark im 10 Geh­minu­ten entfernten Schwesterhotel Cen­­ta­ra Grand Beach Resort Phuket.
Lage
In natürlicher, dschungelartiger Vege­tation. Den 200 m entfernten, breiten Sand­strand der Karon Beach ­erreichen Sie über einen Naturpfad. Zum Dorf Karon sind es ca. 5 Fahrminuten, nach Patong 10 Minuten und zum Flughafen ca. 1 Stunde.
Angebot
Zwei Restaurants mit schöner Aussicht, Bar. Zahlreiche Restaurants im nahen Karon oder Patong können in wenigen Minuten per Shuttlebus oder lokalen Sam­mel­­taxis erreicht werden.
Zimmer
Die 72 im Thai-Stil ein­gerichteten, frei stehenden Villen verteilen sich im üppigen Garten. Steile Treppen führen zur Reception, Restaurant und Pool.
Deluxe Villa Garden View (10): 46 m² (inkl. Aussenfläche) mit Holz­boden, Kli­ma­anlage, Deckenventila­tor, Fern­seher, Tele­fon, gratis Internetzu­gang, Mini­bar, Kaf­­fee-/Teekocher, Safe, Föhn und Terrasse. Badezimmer mit Dusche.
Deluxe Villa Ocean View (50): Gleich wie Deluxe Villa Garden View an bevorzugter Lage zum Meer gerichtet (Meersicht teilweise durch Pflan­zen eingeschränkt).
Deluxe Private Pool Villa (7): Gleich wie Deluxe Villa Garden View, mit eige­­nem Pool auf der Terrasse und herrlicher Meer­sicht. Fläche: 61 m² (inkl. Aussen­fläche).
ab CHF 55.– / pro Person

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