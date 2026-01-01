Beschreibung

Einleitung Terrassenförmige Poolanlage mit Wasserfall sowie ein Spa sorgen für Erholung. Was­sersport­ und grosse Poolanlage mit Wasserpark im 10 Geh­minu­ten entfernten Schwesterhotel Cen­­ta­ra Grand Beach Resort Phuket.

Lage In natürlicher, dschungelartiger Vege­tation. Den 200 m entfernten, breiten Sand­strand der Karon Beach ­erreichen Sie über einen Naturpfad. Zum Dorf Karon sind es ca. 5 Fahrminuten, nach Patong 10 Minuten und zum Flughafen ca. 1 Stunde.

Angebot Zwei Restaurants mit schöner Aussicht, Bar. Zahlreiche Restaurants im nahen Karon oder Patong können in wenigen Minuten per Shuttlebus oder lokalen Sam­mel­­taxis erreicht werden.