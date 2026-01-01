Centara Villas Phuket
Phuket
Beschreibung
Einleitung
Terrassenförmige Poolanlage mit Wasserfall sowie ein Spa sorgen für Erholung. Wassersport und grosse Poolanlage mit Wasserpark im 10 Gehminuten entfernten Schwesterhotel Centara Grand Beach Resort Phuket.
Lage
In natürlicher, dschungelartiger Vegetation. Den 200 m entfernten, breiten Sandstrand der Karon Beach erreichen Sie über einen Naturpfad. Zum Dorf Karon sind es ca. 5 Fahrminuten, nach Patong 10 Minuten und zum Flughafen ca. 1 Stunde.
Angebot
Zwei Restaurants mit schöner Aussicht, Bar. Zahlreiche Restaurants im nahen Karon oder Patong können in wenigen Minuten per Shuttlebus oder lokalen Sammeltaxis erreicht werden.
Zimmer
Die 72 im Thai-Stil eingerichteten, frei stehenden Villen verteilen sich im üppigen Garten. Steile Treppen führen zur Reception, Restaurant und Pool.
Deluxe Villa Garden View (10): 46 m² (inkl. Aussenfläche) mit Holzboden, Klimaanlage, Deckenventilator, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn und Terrasse. Badezimmer mit Dusche.
Deluxe Villa Ocean View (50): Gleich wie Deluxe Villa Garden View an bevorzugter Lage zum Meer gerichtet (Meersicht teilweise durch Pflanzen eingeschränkt).
Deluxe Private Pool Villa (7): Gleich wie Deluxe Villa Garden View, mit eigenem Pool auf der Terrasse und herrlicher Meersicht. Fläche: 61 m² (inkl. Aussenfläche).
Deluxe Villa Garden View (10): 46 m² (inkl. Aussenfläche) mit Holzboden, Klimaanlage, Deckenventilator, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn und Terrasse. Badezimmer mit Dusche.
Deluxe Villa Ocean View (50): Gleich wie Deluxe Villa Garden View an bevorzugter Lage zum Meer gerichtet (Meersicht teilweise durch Pflanzen eingeschränkt).
Deluxe Private Pool Villa (7): Gleich wie Deluxe Villa Garden View, mit eigenem Pool auf der Terrasse und herrlicher Meersicht. Fläche: 61 m² (inkl. Aussenfläche).
ab CHF 55.– / pro Person
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