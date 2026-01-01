Burma Flussfahrten vom Spezialisten

Vom Wasser aus die Highlights geniessen

Auf Myanmar Reisen lernen Sie ein Land kennen, in das der Massentourismus noch keinen Einzug gehalten hat. Manchmal wirkt es fast so, als sei hier die Zeit stehen geblieben. Wenn Sie gemächlich auf dem Chindwin, dem Irrawaddy oder einem anderen Fluss dahinschippern und die idyllischen Landschaften vorübergleiten lassen, fällt der Stress des Alltags von Ihnen ab und Sie erleben Luxus pur.

Luxuriös sind auch die Kabinen Ihres Schiffs: Sie sind mit einem Balkon ausgestattet und ihr Interieur spiegelt die reiche Tradition des burmesischen Kunsthandwerks wider. Die ausgezeichnete Küche an Bord erfüllt auch die Erwartungen anspruchsvoller Gäste.

Ausgewählte Besonderheiten des Landes

Das geruhsame Leben an Bord wird von Zeit zu Zeit durch spannende Landausflüge unterbrochen. Unter der Führung fach- und sachkundiger Guides lernen Sie die Höhepunkte des Landes kennen. Mit zu den eindrucksvollsten Highlights gehört der Besuch von Bagan. Der 36 Quadratkilometer grosse Bereich ist eine der wichtigsten archäologischen Stätten Südostasiens. Wenn Bagan ein architektonisches Wunderwerk ist, gehört der Inle-See mit zu den schönsten Naturwundern des Landes.

Er ist berühmt für seine schwimmenden Dörfer und die Einbeinruderer, die einer ganz speziellen Technik des Fischfangs nachgehen. Vielleicht möchten Sie Ihre entspannte Flusskreuzfahrt mit einem relaxten Hotelaufenthalt am Inle-See kombinieren? Wir machen es möglich!