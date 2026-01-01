Borneo Reisen vom Spezialisten
Natur pur in Malaysia
Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Das Naturparadies aktiv erleben
Borneo - Insel der Vielfalt
Neben abwechslungsreichen Trekking Touren im Bereich des Mount Kinabalu können Sie auf Borneo aber auch noch viele weitere Aktivitäten geniessen. Aufgrund der schönen Landschaften und vielen faszinierenden Orten, deren Besuch sich lohnt, sind Wanderungen zum Beispiel sehr beliebt, da diese Ihnen hervorragende Möglichkeiten eröffnen, viele der Naturschönheiten Borneos aus nächster Nähe zu sehen. Vor allem der dichte Dschungel Borneos ist sehr interessant und beherbergt eine Tierwelt, die ihresgleichen sucht. Lassen Sie sich von der einmaligen Atmosphäre Borneos in den Bann ziehen und erkunden Sie eine der faszinierendsten Inseln in Südostasien.
Natur, die begeistert
Regenwald, wohin man blickt. Genau dies können Sie auf Borneo erleben. Zahlreiche Orchideen und andere exotische Pflanzen verleihen der Natur auf Borneo einen eigenen, ursprünglichen Charme. Egal, ob Sie Ihre Entdeckungstour durch Borneo in der Metropole Kota Kinabalu oder der Hauptstadt der Region Sarawak, Kuching, starten, eine überwältigende Natur erwartet Sie in allen Teilen Borneos. Von den vielen Aktivitäten, die Sie auf Borneo unternehmen können, ist eine aufregender als die andere.
So sorgt zum Beispiel Whitewater Rafting im Umfeld des Flusses Padas, der ebenso wie der Kiulu Fluss perfekt für diesen Sport geeignet ist, für viel Abwechslung. Aber auch wenn Sie gerne mit dem Mountain Bike Unterwegs sind, ist Borneo ein gutes Pflaster für Sie.
Borneo Ferien - ein Traum für Geniesser
Die von Mangrovenwäldern und eindrucksvollen Berggipfeln wie dem Gunung Mulu beherrschte Insel Borneo ist durch ihre weitgehend unberührte Natur ein Paradies für so eindrucksvolle Tierarten wie Orang Utans. Dies wird vor allem im liebevoll gestalteten Sepilok Orang Utan Rehabilitations Center deutlich, in dem zahlreiche Exemplare dieser Art auf ihre Auswilderung vorbereitet werden. Lohnend ist auch ein Ausflug in die Stadt Papar, welche landschaftlich herausragend gelegen ist und in deren Umgebung Sie viel unternehmen können.
Wenn Sie eine Natur kennenlernen möchten, die durch beeindruckende Pflanzen und Tiere etwas Besonderes ist, werden Sie sich auf der Insel Borneo sehr gut aufgehoben fühlen.
Borneo Reisen planen: Regionen, Reisezeit und Highlights
Der malaysische Teil Borneos gliedert sich in die beiden Bundesstaaten Sabah und Sarawak – zwei Regionen mit ganz eigenem Charakter. Sabah im Norden ist die klassische Wahl für die erste Borneo Reise: Von Kota Kinabalu aus erreichen Sie den Mount Kinabalu, mit 4095 Metern der höchste Berg Malaysias, die berühmten Tierbeobachtungsgebiete um Sepilok, den Kinabatangan-Fluss und das Danum Valley sowie vorgelagerte Inseln mit feinen Sandstränden.
Sarawak im Westen ist ruhiger und kulturell besonders reizvoll: Rund um die Hauptstadt Kuching locken der Bako-Nationalpark, die gewaltigen Höhlen des Mulu-Nationalparks und die Kultur der Iban mit ihren traditionellen Langhäusern. Wer beide Bundesstaaten erleben möchte, plant idealerweise zwei bis drei Wochen ein.
Sie möchten Orang-Utans, Nasenaffen und einen der ältesten Regenwälder der Welt auf einer durchdachten Route erleben? Unsere Borneo-Rundreisen im Detail zeigen Ihnen die schönsten Strecken durch Sabah und Sarawak – von der Bootssafari auf dem Kinabatangan bis zur Übernachtung mitten im Regenwald, als begleitete Gruppenreise oder individuelle Privatreise.
Die beste Reisezeit für Borneo liegt zwischen März und Oktober: In den meisten Regionen der Insel ist es dann vergleichsweise trocken. Von November bis Februar bringt der Nordost-Monsun vor allem an den Küsten mehr Regen. Tropisch warm bei rund 30 Grad bleibt es das ganze Jahr – kurze Schauer gehören im Regenwald allerdings in jedem Monat dazu. Wer vor allem für Tierbeobachtungen anreist, orientiert sich am besten an der trockeneren Jahreshälfte – die Chancen, Orang-Utans und Nasenaffen zu sehen, stehen dann besonders gut.
Borneo lässt sich hervorragend mit der malaysischen Halbinsel kombinieren: Die Anreise führt in der Regel über Kuala Lumpur oder Singapur, und beide Metropolen eignen sich für einen Zwischenstopp mit Stadtleben, Streetfood und Kultur, bevor es weiter in den Regenwald geht. Auch Badeferien als Abschluss sind einfach organisiert – etwa auf den Inseln des Tunku-Abdul-Rahman-Marineparks vor Kota Kinabalu oder in einem Strandresort an der Küste Sabahs. Inspiration für den Festland-Teil Ihrer Reise finden Sie unter Malaysia Reisen; unsere Asien-Spezialisten stellen Ihnen die passende Kombination zusammen.
Häufige Fragen zu Borneo Reisen
Sabah im Norden bietet die grösste Dichte an Highlights für die erste Borneo Reise: den Mount Kinabalu, Tierbeobachtungen in Sepilok, am Kinabatangan und im Danum Valley sowie Inseln und Strände vor Kota Kinabalu. Sarawak ist ruhiger und punktet mit der charmanten Hauptstadt Kuching, dem Bako-Nationalpark, den Höhlen des Mulu-Nationalparks und der Kultur der Iban. Mit genügend Zeit lassen sich beide Bundesstaaten gut auf einer Reise verbinden.
Ja, mit der richtigen Planung ist Borneo ein dankbares Familienziel: Orang-Utans in Sepilok, Bootssafaris auf dem Kinabatangan und Strandtage vor Kota Kinabalu begeistern auch jüngere Reisende. Wichtig sind kurze Etappen, komfortable Unterkünfte und genügend Pausen im tropischen Klima. Unsere Spezialisten stimmen Route und Tempo auf das Alter Ihrer Kinder ab.
Sehr gut sogar: Die Anreise nach Borneo führt in der Regel über Kuala Lumpur oder Singapur, ein Zwischenstopp lässt sich also ohne Umwege einbauen. Beliebt sind zwei bis drei Nächte Stadterlebnis zu Beginn, bevor es weiter nach Kota Kinabalu oder Kuching geht. Auch eine Verlängerung mit Badeferien zum Abschluss der Reise ist problemlos möglich.
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