Borneo Reisen vom Spezialisten

Borneo Reisen planen: Regionen, Reisezeit und Highlights

Der malaysische Teil Borneos gliedert sich in die beiden Bundesstaaten Sabah und Sarawak – zwei Regionen mit ganz eigenem Charakter. Sabah im Norden ist die klassische Wahl für die erste Borneo Reise: Von Kota Kinabalu aus erreichen Sie den Mount Kinabalu, mit 4095 Metern der höchste Berg Malaysias, die berühmten Tierbeobachtungsgebiete um Sepilok, den Kinabatangan-Fluss und das Danum Valley sowie vorgelagerte Inseln mit feinen Sandstränden.

Sarawak im Westen ist ruhiger und kulturell besonders reizvoll: Rund um die Hauptstadt Kuching locken der Bako-Nationalpark, die gewaltigen Höhlen des Mulu-Nationalparks und die Kultur der Iban mit ihren traditionellen Langhäusern. Wer beide Bundesstaaten erleben möchte, plant idealerweise zwei bis drei Wochen ein.

Sie möchten Orang-Utans, Nasenaffen und einen der ältesten Regenwälder der Welt auf einer durchdachten Route erleben? Unsere Borneo-Rundreisen im Detail zeigen Ihnen die schönsten Strecken durch Sabah und Sarawak – von der Bootssafari auf dem Kinabatangan bis zur Übernachtung mitten im Regenwald, als begleitete Gruppenreise oder individuelle Privatreise.

Die beste Reisezeit für Borneo liegt zwischen März und Oktober: In den meisten Regionen der Insel ist es dann vergleichsweise trocken. Von November bis Februar bringt der Nordost-Monsun vor allem an den Küsten mehr Regen. Tropisch warm bei rund 30 Grad bleibt es das ganze Jahr – kurze Schauer gehören im Regenwald allerdings in jedem Monat dazu. Wer vor allem für Tierbeobachtungen anreist, orientiert sich am besten an der trockeneren Jahreshälfte – die Chancen, Orang-Utans und Nasenaffen zu sehen, stehen dann besonders gut.

Borneo lässt sich hervorragend mit der malaysischen Halbinsel kombinieren: Die Anreise führt in der Regel über Kuala Lumpur oder Singapur, und beide Metropolen eignen sich für einen Zwischenstopp mit Stadtleben, Streetfood und Kultur, bevor es weiter in den Regenwald geht. Auch Badeferien als Abschluss sind einfach organisiert – etwa auf den Inseln des Tunku-Abdul-Rahman-Marineparks vor Kota Kinabalu oder in einem Strandresort an der Küste Sabahs. Inspiration für den Festland-Teil Ihrer Reise finden Sie unter Malaysia Reisen; unsere Asien-Spezialisten stellen Ihnen die passende Kombination zusammen.