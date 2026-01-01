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  Schiffsreisen, Ecuador

Amazonas Reisen vom Spezialisten

Einmaliges Dschungel Feeling

Amazonas ist der grösste der 26 Bundestaaten Brasiliens und besteht zu grossen Teilen aus Regenwald, in dem sich die tropische und einzigartige Flora und Fauna tummelt. Auch der gleichnamige Fluss, Rio Amazonas, fliesst durch den Staat und beherbergt seinerseits als der längste und wasserreichste Fluss der Welt zahlreiche Lebewesen. Auf Amazonas Rundreisen oder Amazonas Kreuzfahrten erleben Sie das atemberaubende brasilianische Naturparadies hautnah.

Im Wasser und an Land können Sie die unglaublich vielfältige Tierwelt beobachten: von Schlangen und Reptilien, die am Boden des Urwalds heimisch sind, Affen und Faultiere in den Baumwipfeln bis hin zu Krokodilen, Schildkröten und den rosa Delfinen, die die Flüsse bevölkern.

Auch die drittgrösste Raubkatze der Welt, der majestätische Jaguar, bewohnt das Amazonasbecken und ist auf seinen Streifzügen in seinem grosszügigen Jagdrevier anzutreffen.

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Amazonas Ferien – fremde Kulturen, bunte Artenvielfalt und unberührte Natur

Amazonien umfasst mehr als die Hälfte des tropischen Urwalds des Planeten und erstreckt sich neben Brasilien auch über Peru, Ecuador, Bolivien, Kolumbien sowie Guyana und Suriname. Auf einer Rundreise durch das Amazonasgebiet erleben Sie den Urwald am intensivsten, wenn Sie in einer der zahlreichen Amazonas Lodges residieren. Die landestypischen Hotels befinden sich mitten im Dschungel und machen den Aufenthalt zu einem unvegesslichen Erlebnis. Die Hauptstadt des brasilianischen Bundesstaates Amazonas ist Ausgangspunkt für viele Ausflüge und die Weiterreise in den umliegenden Amazonas Regenwald und ist definitiv einen Besuch wert.

Umgeben von einer unberührten Vegetation, kulturellen und architektonischen Sehenswürdigkeiten und einer Menge Wasser verbreitet sich in der Urwaldmetropole augenblicklich lateinamerikanisches Ferienfeeling. Die meisten Lodges sind von Manaus aus erreichbar. Nach einem kurzen Abstecher geht es von der Zivilisation in eine der Lodges: schwimmende Luxus-Lodges, Öko-Lodges mitten im Dschungel oder kleine familiäre Lodges direkt am Fluss. Lauschen Sie den Klängen des Urwalds, während sich Ihnen einzigartige Fotomotive wie farbenprächtige Schmetterlinge und Papageien bieten.

Amazonas Kreuzfahrten
Amazonas Lodges

Mit dem Schiff durch den Amazonas

Amazonas Kreuzfahrten sind für viele Reisende ein lang ersehnter Traum, bieten sie doch die Möglichkeit, auf einzigartige Weise die lateinamerikanische Kultur, Land und Leute kennenzulernen. Ob Sie sich für eine luxuriöse Kreuzfahrt auf dem Amazonas entscheiden oder für eine abenteuerliche Schiffsreise auf dem Rio Napo, der als Nebenfluss des Amazonas durch den tropischen Dschungel Ecuadors fliesst – traumhafte Ausblicke und abwechslungsreiche und komfortable Ferien sind hier garantiert. Auch der Rio Negro ist eine aufregende Destination für eine abenteuerliche Südamerikareise. Die beiden Flüsse sind nur zwei von rund 10'000 Flüssen, die in den Amazonas münden.

Pacaya-Samiria-Reservat – Südamerikanisches Naturparadies

Das grösste Naturschutzgebiet Perus Pacaya Samiria erstreckt sich auf über 20 Quadratkilometern im Norden des Landes und stellt ein besonderes Highlight auf einer Amazonasreise dar. Der Dschungel ist von Iquitos aus erreichbar und bietet sich für geführte Touren, mehrtägige Bootstouren, Camping oder einen Aufenthalt in einer eleganten Lodge an. Bei Tag und Nacht können Sie die beeindruckende Tierwelt des Amazonas beobachten. In der Nacht umgibt Sie die eindrucksvolle Geräuschkulisse des Dschungels und sorgt für einzigartige Erinnerungen.

Reiseinformationen vom Amazonas-Experten

Sie benötigen weitere Informationen zu Ihrer Südamerika-Reise? Unsere Amazonas Spezialisten beraten Sie gerne und stehen Ihnen mit Insidertipps zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns einfach telefonisch oder per E-Mail.

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