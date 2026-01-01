Amazonas Reisen vom Spezialisten

Amazonas ist der grösste der 26 Bundestaaten Brasiliens und besteht zu grossen Teilen aus Regenwald, in dem sich die tropische und einzigartige Flora und Fauna tummelt. Auch der gleichnamige Fluss, Rio Amazonas, fliesst durch den Staat und beherbergt seinerseits als der längste und wasserreichste Fluss der Welt zahlreiche Lebewesen. Auf Amazonas Rundreisen oder Amazonas Kreuzfahrten erleben Sie das atemberaubende brasilianische Naturparadies hautnah.

Im Wasser und an Land können Sie die unglaublich vielfältige Tierwelt beobachten: von Schlangen und Reptilien, die am Boden des Urwalds heimisch sind, Affen und Faultiere in den Baumwipfeln bis hin zu Krokodilen, Schildkröten und den rosa Delfinen, die die Flüsse bevölkern.

Auch die drittgrösste Raubkatze der Welt, der majestätische Jaguar, bewohnt das Amazonasbecken und ist auf seinen Streifzügen in seinem grosszügigen Jagdrevier anzutreffen.