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Los Nevados Nationalpark, Kolumbien

Kolumbien Rundreise vom Spezialisten

Ferien in Kolumbien mit all seinen Facetten

Kolumbien Reisen werden immer beliebter. Doch obwohl das Land einen Touristikboom erlebt, vom Massentourismus ist es bisher verschont geblieben. Eine geführte Rundreise, auf der Sie kompetente Reiseführer begleiten, zeigt Ihnen das sympathische Land. Tauchen Sie in den Regenwald des Amazonas ein oder erleben Sie die Erhabenheit der Gebirgskette der Anden. Karge Wüsten auf der einen Seite und die lebhaften Regionen der Pazifikküsten auf der anderen – Kolumbien ist ein Land voller Gegensätze.

Traumhafte Naturlandschaften wechseln sich mit quirligen Städten ab. Lernen Sie die dort lebenden Menschen kennen und geniessen Sie eine Kultur der Lebensfreude. Ein Highlight, das unbedingt in jedes Reiseprogramm für individuelle Rundreisen gehört, ist Cartagena. Mit seiner idyllischen Altstadt und den Traumstränden lädt die in der Karibik gelegene Stadt dazu ein, hier kurzweilige Ferien zu verbringen und das karibische Lebensgefühl in vollen Zügen zu geniessen. Mögen Sie es etwas beschaulicher und ruhiger, besuchen Sie bei Ihrem Aufenthalt in Cartagena ein pittoreskes Fischerdorf oder die vorgelagerten Rosario-Inseln.

Tauchen Sie in diese besondere Mixtur aus atemberaubender Natur und lebensfroher Kultur ein! Gerne stellen Ihnen unsere Kolumbien Spezialisten eine individuelle Reiseroute, die ganz auf Ihre Wünsche zugeschnitten ist, zusammen.

Icon map4 Tage
Amazonas
Preis auf Anfrage
ab/bis Leticia
Highlights: Papageienbeobachtung im Park Santander, Kanufahrt auf dem Matamata-Fluss, Beobachtung rosa & grauer...
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map4 Tage
Bucaramanga & Barichara
ab CHF 730.– / pro Person
ab/bis Bucaramanga
Highlights: Erkundung des kolonialen Barichara, Wanderung nach Guane & Paläontologisches Museum, Fototour durch...
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map18 Tage
Colombia Intenso
ab CHF 8900.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Stadtrundfahrt in Bogotá , Zipaquirá die Salzkathedrale, Dominikanerklosters Ecce Homo, Los Nevados...
Icon calendar18 Tage / 17 Nächte
Icon map5 Tage
El Café de Colombia
ab CHF 1750.– / pro Person
ab/bis Pereira
Highlights: Rundgang durch die traditionelle Kaffeestadt Salamina, Fotostopps in der atemberaubenden Landschaft der...
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte
Icon map15 Tage
Faszinierendes Kolumbien
ab CHF 3700.– / pro Person
ab Bogota bis Medellin
Highlights: Bogotá Stadtrundfahrt & Monserrate, Zipaquira Salzkathedrale, Tatacoa-Wüste & San Agustín, Kaffeezone &...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Icon map11 Tage
Kolumbiens Höhepunkte
ab CHF 2550.– / pro Person
ab Bogota bis Cartagena
Highlights: Bogotá Stadtrundfahrt & Montserrate, Zipaquira Salzkathedrale, Parque Tayrona & Karibikstrände, Cartagena...
Icon calendar11 Tage / 10 Nächte
Icon map4 Tage
Kurztour Cartagena
ab CHF 670.– / pro Person
ab/bis Cartagena
Highlights: Aussicht vom Convento de la Popa, Besuch der Festung Castillo San Felipe, Kanufahrt durch die Mangroven...
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map4 Tage
Kurztour Medellín
ab CHF 1020.– / pro Person
ab/bis Medellín
Highlights: Stadtrundfahrt durch Medellín: Cerro Nutibara & Botero Park, Bestiegung des Felsens El Peñol & Aussicht...
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map4 Tage
Llanos - Natur und Kultur
ab CHF 1870.– / pro Person
ab/bis Yopal
Highlights: Reiten durch die Llanos, Wildtierbeobachtung, Kanufahrten auf Lagunen, Authentisches Ranch-Erlebnis
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map4 Tage
Nuqui - Pazifikküste
ab CHF 600.– / pro Person
ab/bis Nuqui
Highlights: Strandwanderung nach Termales & Thermalbad, Wasserfall Cascada del Amor & Dschungelwanderung, Begegnungen...
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map8 Tage
San Augustin & Popayan
ab CHF 2400.– / pro Person
ab Neiva bis Cali
Highlights: Tatacoa-Wüste, San Agustín Archäologiepark, Magdalena Flussenge & La Chaquira, Popayan Altstadt
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map4 Tage
Tayrona Nationalpark
ab CHF 1140.– / pro Person
ab/bis Santa Marta
Highlights: Wanderung durch den Regenwald & Tierbeobachtung, Traumstrände: Arrecifes, Piscina Natural & Cabo San...
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map3 Tage
Villa de Leyva
ab CHF 920.– / pro Person
ab/bis Bogota
Highlights: Besuch der Salzkathedrale in Zipaguirá, Erkundung des Kolonialdorfes Villa de Leyva, Weinverkostung auf...
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte

Der Start Ihrer Rundreise: Bogotá

Bei einem Besuch der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá sollten Sie sich eine Fahrt mit der Seilbahn auf den Hügel Monserrate nicht entgehen lassen. Erleben Sie auf 3.152 Metern eine unvergleichliche Aussicht auf die Metropole. Weitere Highlights sind die Stadt des ewigen Frühlings Medellín und die Region des Kaffee-Dreiecks. Der beeindruckende Rio de los 5 Colores (Fluss der fünf Farben) und die Tatacoa-Wüste sind ebenfalls immer einen Besuch wert.

Badeferien

Entspannen Sie in wunderschönen Hotels direkt an den Stränden Kolumbiens

Kaffeeplantagen

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Kolonialstädte

Erkunden und entdecken Sie die einzigartigen Kolonialstädte in Kolumbien

Reiseinformationen

Hier erfahren Sie alles, was Sie über das Reiseland Kolumbien wissen müssen

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