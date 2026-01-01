Kolumbien Rundreise vom Spezialisten
Ferien in Kolumbien mit all seinen Facetten
Bucaramanga & Barichara
ab CHF 730.– / pro Person
ab/bis Bucaramanga
Highlights: Erkundung des kolonialen Barichara, Wanderung nach Guane & Paläontologisches Museum, Fototour durch...
4 Tage / 3 Nächte
Colombia Intenso
ab CHF 8900.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Stadtrundfahrt in Bogotá , Zipaquirá die Salzkathedrale, Dominikanerklosters Ecce Homo, Los Nevados...
18 Tage / 17 Nächte
El Café de Colombia
ab CHF 1750.– / pro Person
ab/bis Pereira
Highlights: Rundgang durch die traditionelle Kaffeestadt Salamina, Fotostopps in der atemberaubenden Landschaft der...
5 Tage / 4 Nächte
Faszinierendes Kolumbien
ab CHF 3700.– / pro Person
ab Bogota bis Medellin
Highlights: Bogotá Stadtrundfahrt & Monserrate, Zipaquira Salzkathedrale, Tatacoa-Wüste & San Agustín, Kaffeezone &...
15 Tage / 14 Nächte
Kolumbiens Höhepunkte
ab CHF 2550.– / pro Person
ab Bogota bis Cartagena
Highlights: Bogotá Stadtrundfahrt & Montserrate, Zipaquira Salzkathedrale, Parque Tayrona & Karibikstrände, Cartagena...
11 Tage / 10 Nächte
Kurztour Cartagena
ab CHF 670.– / pro Person
ab/bis Cartagena
Highlights: Aussicht vom Convento de la Popa, Besuch der Festung Castillo San Felipe, Kanufahrt durch die Mangroven...
4 Tage / 3 Nächte
Kurztour Medellín
ab CHF 1020.– / pro Person
ab/bis Medellín
Highlights: Stadtrundfahrt durch Medellín: Cerro Nutibara & Botero Park, Bestiegung des Felsens El Peñol & Aussicht...
4 Tage / 3 Nächte
Llanos - Natur und Kultur
ab CHF 1870.– / pro Person
ab/bis Yopal
Highlights: Reiten durch die Llanos, Wildtierbeobachtung, Kanufahrten auf Lagunen, Authentisches Ranch-Erlebnis
4 Tage / 3 Nächte
Nuqui - Pazifikküste
ab CHF 600.– / pro Person
ab/bis Nuqui
Highlights: Strandwanderung nach Termales & Thermalbad, Wasserfall Cascada del Amor & Dschungelwanderung, Begegnungen...
4 Tage / 3 Nächte
San Augustin & Popayan
ab CHF 2400.– / pro Person
ab Neiva bis Cali
Highlights: Tatacoa-Wüste, San Agustín Archäologiepark, Magdalena Flussenge & La Chaquira, Popayan Altstadt
8 Tage / 7 Nächte
Tayrona Nationalpark
ab CHF 1140.– / pro Person
ab/bis Santa Marta
Highlights: Wanderung durch den Regenwald & Tierbeobachtung, Traumstrände: Arrecifes, Piscina Natural & Cabo San...
4 Tage / 3 Nächte
Villa de Leyva
ab CHF 920.– / pro Person
ab/bis Bogota
Highlights: Besuch der Salzkathedrale in Zipaguirá, Erkundung des Kolonialdorfes Villa de Leyva, Weinverkostung auf...
3 Tage / 2 Nächte
Der Start Ihrer Rundreise: Bogotá
Bei einem Besuch der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá sollten Sie sich eine Fahrt mit der Seilbahn auf den Hügel Monserrate nicht entgehen lassen. Erleben Sie auf 3.152 Metern eine unvergleichliche Aussicht auf die Metropole. Weitere Highlights sind die Stadt des ewigen Frühlings Medellín und die Region des Kaffee-Dreiecks. Der beeindruckende Rio de los 5 Colores (Fluss der fünf Farben) und die Tatacoa-Wüste sind ebenfalls immer einen Besuch wert.
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