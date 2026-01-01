Kreuzfahrten in der Antarktis vom Spezialisten
Reise in faszinierender Kälte
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King George und die Ocean Nova warten schon
Vom Normaltourismus weit entfernt, zählt der Besuch in der eisigen Antarktiswelt nach wie vor zu den aussergewöhnlichen Reisevorhaben. Dabei sind Argentinien Reisen der beste Startpunkt, um Antarktis Reisen in die eisige Landschaft im Süden der Erdkugel zu beginnen. Ein Flug von Punta Arena nach King George stellt sicher, dass Sie die Ocean Nova bequem erreichen. Diese liegt dort vor Anker und wartet nur auf Freunde des ewigen Eises. King George ist während des kalifornischen Goldrausches entstanden und einen Besuch wert.
Ausserdem ist es möglich, ab Ushuaia, der südlichsten Stadt der Welt, zu reisen. Auf keinen Fall sollte bei einer Antarktis-Tour der Besuch der berühmten Drake-Passage und das Kap Hoorn fehlen. Beides liegt auf dem Weg zur Gruppe der Südshettland-Inseln.
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