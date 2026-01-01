Ecuador Bahnreisen vom Spezialisten

Ecuador Reisen der etwas anderen Art geniessen Sie bei einer Zugfahrt mit dem Tren Crucero, dem Kreuzfahrerzug, der Sie auf der Bahnstrecke von Quito nach Guayaqil ganz komfortabel durch das kleine, südamerikanische Land bringt. Die viertägige Reise führt Sie auf der wohl schönsten Bahnroute Südamerikas von der Pazifikküste bis ins Hochland von Ecuador. In luxuriösem Ambiente geniessen Sie spektakuläre Ausblicke auf faszinierende Landschaften, einsame Dörfer und quirlige Städte.

Wenn auch Sie in Ihren Ecuador Ferien ein einzigartiges Erlebnis zwischen Abenteuer, Komfort und Natur geniessen möchten, nehmen Sie Kontakt zu unseren Südamerika Spezialisten auf. Sie beraten Sie gern!