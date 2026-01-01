Ecuador Bahnreisen vom Spezialisten
Geniessen Sie die eindrucksvollen Szenerien
Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Stilvoller Reisegenuss
Nicht nur Eisenbahn Liebhaber und Nostalgiker kommen bei Reisen mit dem legendären Zug voll und ganz auf ihre Kosten. Lehnen Sie sich ganz entspannt in Ihren Sitz zurück und geniessen Sie die eindrucksvollen Szenerien, die sich vor Ihrem Fenster auftun. Die vier luxuriösen Waggons des Zuges bieten Ihnen allen Komfort und alle Annehmlichkeiten, die Sie sich während Ihrer Ecuador Ferien nur wünschen können. Die Übernachtung erfolgt allerdings nicht im Zug, sondern in stilvollen Ecuador Haciendas oder Hotels entlang der Wegstrecke.
Das gibt Ihnen die Möglichkeit, kleine Ausflüge zu unternehmen, um die kulturellen Highlights der Region zu entdecken. So erleben Sie die ganze Vielfalt des Landes während Ihrer Ecuador Reise und geniessen ein wirklich umfassendes Urlaubserlebnis.
Entschleunigt durch Ecuador
Der Tren Crucero legt im Durchschnitt kaum mehr als 20 Kilometer pro Stunde zurück und bietet Ihnen so ein wahrhaft entschleunigtes Reisevergnügen. Der gesamte Stress des Alltags fällt von Ihnen ab, wenn Sie in exklusivem Ambiente die schöne Landschaft an sich vorüberziehen lassen. Aufregend ist allein die spektakuläre Teilstrecke zwischen Alaisi und Sibambe, wo der Lokführer mit viel Fingerspitzengefühl die sogenannte „Teufelsnase“ hinter sich bringen muss. Die Strecke gilt als eine der schönsten und aufregendsten der Welt.
Angesichts der Steigung und des gähnenden Abgrunds beschleicht manchen Reisenden vielleicht ein leichtes Gefühl der Panik. Aber keine Sorge! Ihr erfahrener Lokführer kennt die Strecke genau und die Fahrt mit dem Tren Crucero entlang der Teufelsnase ist für die Passagiere eines der absoluten Highlights auf allen Ecuador Reisen.
Entlang der Feuerberge
Mit zu den schönsten Erlebnissen, die Sie auf Ihrer Reise mit dem Tren Crucero geniessen können, ist eine abwechslungsreiche Fahrt entlang der Strasse der Vulkane. In dem kleinen Land Ecuador gibt es 55 Vulkane und einige davon passieren Sie während Ihrer Zugreise. Besonders imposant ist der rund 6000 Meter hohe Cotopaxi. Er ist der zweithöchste Berg des Landes und wegen seiner regelmässigen, konischen Form und des eisbedeckten Gipfels für viele das Idealbild eines Vulkans.
Naturreisen
Erleben Sie die einzigartige Natur des Landes hautnah mit unseren speziellen Reiseangeboten
Kataloge
Online blättern oder bestellen
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Südamerika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
Das könnte Sie auch interessieren
- Interessante Ecuador Reisetipps
- Ecuador Rundreisen vom Spezialisten
- Ecuador Mietwagenrundreisen vom Spezialisten
- Ecuador Schiffsreisen vom Spezialisten
- Ecuador Lodges vom Spezialisten
- Ecuador Landhotels vom Spezialisten
- Ecuador Hotels vom Spezialisten
- Unvergessliche Galapagos Reisen vom Spezialisten
- Ecuador Naturreisen