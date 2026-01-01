Lage und Rolle im Reiseverlauf

Buenos Aires ist die Hauptstadt Argentiniens und liegt am Río de la Plata, der breiten Flussmündung zwischen Argentinien und Uruguay. Für die meisten Argentinien-Reisen ist die Stadt der natürliche Start- oder Endpunkt: Hier kommen die Langstreckenflüge an, und von hier verzweigen sich die Inlandverbindungen in die übrigen Landesteile. Wer eine Rundreise plant, fängt die Ankunft am besten mit einigen Nächten in der Stadt ab, bevor es weiter nach Patagonien, in den Nordwesten oder zu den Wasserfällen geht.

Quartiere: Die Hotellage prägt den Aufenthalt

Buenos Aires ist weitläufig, und die Wahl des Quartiers bestimmt, wie Sie die Stadt erleben. Für Gäste sind vor allem diese Viertel relevant:

Recoleta – elegantes Wohnviertel mit europäisch geprägter Architektur, bekannt für seinen historischen Friedhof; ruhig gelegen, mit kurzen Wegen zu Museen und Boutiquen.

– elegantes Wohnviertel mit europäisch geprägter Architektur, bekannt für seinen historischen Friedhof; ruhig gelegen, mit kurzen Wegen zu Museen und Boutiquen. Palermo – grosse Parkanlagen, viele Restaurants und Bars; passend für Gäste, die abends gerne zu Fuss ausgehen.

– grosse Parkanlagen, viele Restaurants und Bars; passend für Gäste, die abends gerne zu Fuss ausgehen. Puerto Madero – modern umgebautes Hafenquartier mit Uferpromenade; eher neue Hotels mit viel Komfort, dafür weniger historisches Umfeld.

– modern umgebautes Hafenquartier mit Uferpromenade; eher neue Hotels mit viel Komfort, dafür weniger historisches Umfeld. San Telmo – eines der ältesten Viertel der Stadt mit Antiquitätenhändlern, Tangolokalen und kolonial geprägtem Strassenbild; lebendig, das Hotelangebot ist einfacher.

– eines der ältesten Viertel der Stadt mit Antiquitätenhändlern, Tangolokalen und kolonial geprägtem Strassenbild; lebendig, das Hotelangebot ist einfacher. Zentrum (Microcentro) – nahe an Plaza de Mayo und Casa Rosada; praktisch für die Besichtigungen, unter der Woche geschäftig, abends ruhiger.

Beste Reisezeit für Buenos Aires

Buenos Aires liegt auf der Südhalbkugel; die Jahreszeiten verlaufen entgegengesetzt zu unseren. Als angenehmste Zeit für einen Städteaufenthalt gelten der südamerikanische Frühling und Herbst. Der Sommer um den Jahreswechsel kann heiss und schwül ausfallen, der Winter ist mild – grundsätzlich ist die Stadt ganzjährig bereisbar. Da Buenos Aires meist Teil einer längeren Route ist, richtet sich der Reisetermin in der Praxis nach den weiteren Zielen: Patagonien wird bevorzugt im Südsommer besucht, während der Nordwesten und die Wasserfälle von Iguazú das ganze Jahr über zugänglich sind.

Für wen sich die Stadt eignet – und was sich kombinieren lässt

Buenos Aires spricht Reisende an, die Kultur, Architektur und Gastronomie schätzen: Parrillas – die klassischen argentinischen Grillrestaurants –, traditionsreiche Kaffeehäuser, Tangoshows und Milongas sowie ein dichtes Angebot an Theatern und Museen rund um das Opernhaus Teatro Colón. Wer vor allem Natur sucht, nutzt die Stadt eher als Zwischenstation; alle anderen planen am besten genügend Zeit für die Stadt selbst ein.

Kombinieren lässt sich Buenos Aires mit praktisch allen Regionen des Landes: mit den Iguazú-Wasserfällen im Nordosten, der Weinregion Mendoza am Fuss der Anden, dem Nordwesten um Salta, Patagonien mit dem Perito-Moreno-Gletscher oder Feuerland mit Ushuaia als südlichem Abschluss. Per Fähre über den Río de la Plata sind zudem Colonia del Sacramento und Montevideo in Uruguay als Abstecher erreichbar. Die untenstehende Auswahl zeigt Hotels in Buenos Aires, die wir für unsere Gäste geprüft haben; unsere Spezialisten stellen daraus die zu Ihrer Route passende Unterkunft zusammen.