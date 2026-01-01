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Machu Picchu, Peru

Peru Rundreisen vom Spezialisten

Inka-Kultstätten erkunden

Entdecken Sie die Landschaft, die Menschen und die Kultur, erschliessen Sie sich die atemberaubende Geschichte Perus! Ihre Peru Reisen führen Sie zu den Hinterlassenschaften der Inkas, Sie bereisen das peruanische Hochland und lernen Machu Picchu auf 2.430 Metern Höhe kennen. Ihre Rundreise Routen führen Sie weiter durch die Amazonasregion, durch zeitgenössische Städte und Siedlungen. Sie lernen das Land von seiner schönsten Seite kennen. Lassen Sie sich geführte Gruppenreise von unseren Peru Spezialisten zusammenstellen!

Kurzrundreisen 2 bis 7 Tage
Die besten Routenvorschläge für Sie zusammengestellt
Längere Rundreisen 8 bis 25 Tage
Die besten Routenvorschläge für Sie zusammengestellt
Länderübergreifende Rundreisen
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Rundreisen durch Peru

Eine kompetente Reiseleitung führt Sie angenehm und entspannt

Die Höhe, auf der sich die meisten interessanten Stätten Perus befinden, sorgt bei vielen Menschen für Unwohlsein: Auf 2.000 Metern Höhe wird die Luft ziemlich dünn, der Sauerstoffgehalt ist niedrig. Ihre Reiseleitung begleitet Sie sicher in diesen Höhen, Sie werden ausreichend Pausen machen und die artenreiche und bunte Natur des Landes entdecken können. Rundreisen durch Peru sind keine reinen Bildungsreisen: Selbstverständlich haben Sie auch Zeit für Entspannung! Sie geniessen einen Aufenthalt am Titicacasee auf knapp 4.000 Metern Höhe.

Das funktioniert natürlich nur, wenn Sie es langsam angehen lassen – Sie brauchen Zeit, um sich in der Altiplano Hochebene zu akklimatisieren. Im Westen Perus entspannen Sie am Strand mit Humboldt-Pinguinen und begegnen Seelöwen. Der Paracas Nationalpark wird Sie mit fotogenen Landschaften und viel Fauna und Flora verzaubern! Vielleicht begegnen Sie hier auch dem Kondor, der durch die Schluchten des Colca Canyon gleitet. Das Land in Südamerika, zwischen Pazifik und Brasilien, lockt mit Küste, Regenwald und Andenhochland. Flussoasen, Wüsten und dicht besiedelte Städte wollen erkundet werden!

Amazonas

Ein einzigartiges Naturerlebnis wartet auf Sie – der beeindruckende Amazonas in Peru

Inkastädte

Bestaunen Sie die aufregende Inka Hochkultur

Luxushotels in Peru

Lassen Sie sich bei Ihren Ferien in Peru von sämtlichen Annehmlichkeiten einer Luxusunterkunft verwöhnen

Titikakasee

Die Schönheit des Titikakasee wird Sie begeistern

Trekkings

Wandern Sie auf den Pfaden der Inkas und erleben Sie die Landschaft Perus hautnah

Reiseinformationen

Hier finden Sie alles, was Sie für eine reibungslose Reisevorbereitung für Peru benötigen

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