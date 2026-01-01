1 . Tag Hanga Roa Individuelle Ankunft am Hanga Roa Flughafen und Transfer zum Hotel.

2 . Tag Ahus Vaihu und Akahanga Ganztagesexkursion mit Besuch der Ahus Vaihu und Akahanga entlang der Südküste. Später fahren Sie weiter zum Rano Raraku, dem Steinbruch, wo die Moais einst erschaffen wurden und zum Ahu Tongariki mit seinen 15 wieder aufgestellten Moais sowie zu den nahe gelegenen Petroglyphen. Fahrt zum Ahu Te Pito Kura und dem «Nabel der Welt». Anschliessend Besuch des Strandes von Anakena. Der weisse feinsandige Strand und der tiefblaue Pazifik verlocken zu einem erfrischenden Bad.

3 . Tag Rano Kau Am Morgen Ausflug zum Rano Kao mit Besuch des Kratersees und dem heiligen Ort Orongo, wo die Vogelmenschen-Kultur einst den jährlichen Wettbewerb um den Herrscher ausführte.

4 . Tag Aku Akivi Am Morgen fahren Sie quer über die Insel, um den Ahu Akivi und seine sieben wiederhergestellten Moais zu sehen. Anschliessend Besuch der Ana Te Pahu Höhle. Von hier aus fahren Sie weiter zum Ahu Te Peu und dem Steinbruch von Puna Pau.

5 . Tag Hanga Roa Transfer zum Flughafen Hanga Roa.