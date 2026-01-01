Kolumbien Badeferien
Die Küsten Kolumbiens
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Badeferien und vieles mehr vom Spezialisten
Die Badeorte Kolumbiens – perfekt zum Entspannen und Erholen
Kolumbiens Dschungel beginnt oft schon direkt hinter den Stränden und beeindruckt durch seine Artenvielfalt. Vor allem die hier lebenden Tiere sind sehr interessant und ermöglichen es Ihnen von Zeit zu Zeit, direkt vom Strand aus grossartige Tierbeobachtungen zu erleben. Eine der besten Gegenden Kolumbiens für entspannte Badeferien ist die Provinz Choco, da Sie dort sowohl an Stränden der Karibik Ihre Kolumbien Reisen geniessen können als auch an der Pazifikküste viele traumhafte Orte vorfinden.
Gute Laune, ansprechendes Wetter und eine Natur, die begeistert, dies und noch vieles mehr bieten Ihnen die paradiesischen Strände, die Sie in Kolumbien erwarten.
Kolumbien Mietwagenrundreisen – Kolumbiens Strände warten auf Sie
Rund um die Hafenstadt Bahia Solano können Sie zahlreiche traumhafte Strände besuchen, die sich alle sehr gut dafür eignen, dort ein paar entspannte Tage beim Baden und Schnorcheln zu verbringen. Wenn Sie lieber richtig tauchen möchten, sind Sie hingegen im Dörfchen El Valle gut aufgehoben, da Sie dort und im Bereich der Playa Blanca Isla de Barú Kolumbiens Unterwasserwelt in Ruhe erkunden können. Darüber hinaus erwarten Sie in der Region einige Tauchschulen.
Weitere Plätze in Kolumbien, die sich gut zum Baden eignen, sind der Nationalpark Ensenada de Utria und die vor der sehenswerten Stadt Cartagena gelegene Insel Isla Grande, welche die Hauptinsel der Inselgruppe Islas del Rosario ist. Gerne unterstützen wir Sie bei Ihrer Planung und zeigen Ihnen die besten Routen für eine Mietwagenrundreise auf.
Im Einklang mit der Natur
Baden ist in Kolumbien ein vielfältiges Vergnügen, dem Sie an vielen Orten und Stränden des Landes nachgehen können. Wie wäre es zum Beispiel mit einem erfrischenden Schlammbad am El Totumo Vulkan? Aber auch wenn Sie es vorziehen, einen wunderschönen Strand zu besuchen, um sich ausgiebigen Badefreuden hinzugeben, sind Sie in Kolumbien genau richtig. Atemberaubende Strände von besonderer Güte gibt es unter anderem bei der Stadt Santa Marta und der ebenfalls in der Nähe gelegenen Gemeinde Taganga, an die sich der interessante Tayrona Nationalpark anschliesst.
Sehr ansprechend sind auch die Strände auf der Insel San Andrés und im Gebiet von Providencia, die aber beide oft gut besucht sind. Etwas leerer, da abgeschiedener, sind hingegen die Strände in der Umgebung von Palomino und bei dem schönen Ort Capurganá.
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